Entenda os símbolos do Budismo: filosofia que conquistou milhões pelo mundo
No Japão, o Kanbutsue, o Festival das Flores, é realizado para comemorar o nascimento de Buda. É uma festa tradicional, em que se celebra a existência do ser iluminado. Foto: Divulgação
Uma das tradições é banhar os bebês recém-nascidos com chá de hortênsias, no hanamido decorado com flores. Uma estátua de Buda aponta o céu com uma das mãos e a terra com a outra. Foto: katorisi wikimedia commons
De acordo com a tradição, Buda nasceu em Lumbini (Patrimônio Mundial da Unesco) por volta do ano 566 a.C. e cresceu em Capilvasto. Ambas as localidades ficam hoje no Nepal. Foto: silentipilot pixabay
Logo após o nascimento de Sidarta, um astrólogo visitou o pai do jovem príncipe, Suddhodana, e profetizou que Sidarta poderia tomar dois caminhos: ou se tornaria um grande rei ou renunciaria ao mundo material para se tornar um homem santo se conseguisse enxergar o mundo além do palácio. Foto: sasint pixabay
O Budismo é uma religião de base filosófica, não teísta. Ou seja, se fundamenta nos ensinamentos de Sidarta Gautama, o Buda, sem vinculá-lo a uma forma divina. Não é Deus, mas, sim, um homem iluminado. Foto: helena pixabay
O Budismo é a quarta religião mais difundida no planeta, com mais de 520 milhões de seguidores. Foto: 4144132 pixabay
Segundo a doutrina budista clássica, a palavra "buda" denota não apenas um mestre religioso em particular, mas toda uma categoria de seres iluminados que alcançaram tal realização espiritual. Pelo menos 25 são mencionados nas tradicionais escrituras budistas. Foto: Reprodução do Pixabay
Atualmente, as referências ao Buda limitam-se ao mestre Sidarta Gautama. Ele seria, portanto, o último buda de uma linhagem de antecessores cuja história perdeu-se no tempo. Foto: Domíno Públíco - Wikimédia Commons
De acordo com as Quatro Verdades Nobres, a meta do Budismo é a superação do sofrimento (dukkha) causado pelo desejo e pela ignorância. Busca-se o Nirvana, a libertação do sofrimento. Foto: Saurabhgupta8 - Wikimédia Commons
A base da tradição budista é formada pelas Três Joias: o Buda (mestre), o dharma (ensinamentos da Lei do Universo) e a sangha (comunidade budista). Foto: Reprodução do site br.freejpg.com.ar/free DEZALB
A Roda do Dharma simboliza os ensinamentos de Buda sobre os caminhos que levam à Iluminação. Também é conhecida como Roda da Doutrina, Roda da Lei ou Roda da Vida. Foto: Reprodução do Pixabay
Os monges renunciam à vida secular, dedicam-se à meditação e cultivam as chamadas "paramitas", perfeições do ser: generosidade, sabedoria, serenidade, honestidade e esforço, entre outras virtudes. Foto: Léo - Flickr
O Budismo tem preceitos a serem seguidos: Não Matar, Não Roubar, Não Manter Condutas Sexuais Impróprias, Não Mentir Nem Falar Com Falsidade Foto: sasint/pixabay
Não Vender Bebidas Alcoólicas, Não Veicular as Faltas da Assembleia, Não Se Louvar Depreciando os Outros, Foto: honey Kochphon onshawee pixabay
Não Ser Avarento Nem Abusivo, Não Alimentar Raiva e Ressentimento, Não Caluniar as Três Joias (Buda, Dharma e Sangha). Foto: pixel2013 pixabay
As mãos de Buda carregam importante significado. Os cinco dedos estendidos na mão direita significam generosidade, moralidade, paciência, esforço e concentração. Foto: qimono pixabay
A mão direita levantada, com os dedos para cima; e a mão esquerda pousada, com a palma para fora indicam coragem. Foto: tee2tee pixabay
O gesto Karana com dedo indicador e mindinho voltados para cima - e os outros dedos dobrados sobre a palma - representa o afastamento do mal e das energias negativas. Foto: pixabay
Quando as extremidades do polegar e do dedo indicador se tocam para formar um círculo, isso representa o conhecimento e o fluxo interminável de energia. Foto: pixabay
Quando as duas mãos estão pousadas no colo, a parte de trás da mão direita sobre a palma da mão esquerda, isso representa a meditação que leva à sabedoria. Foto: suzy T pixabay
O Budismo é praticado em vários países, mas sua maior concentração é no Japão, China, Tailândia e no Tibete, região autônoma da China na parte norte do Himalaia. Também tem muitos seguidores no Sri Lanka, Índia e Coreia. Foto: Reprodução do Pixabay
O Brasil abriga a maior colônia de japoneses e descendentes fora do Japão, mas essa comunidade nipônica , em sua maioria, é católica. O Censo mostrou que o país tem 245 mil budistas. Na foto, o Templo Budista da cidade de Cotia (SP). Foto: ana paula hirama wikimedia commons
Muitas pessoas confundem movimentos como a Perfect Liberty, a Igreja Messiânica, a Happy Science e a Seicho-No-Ie com o Budismo. Mas não há qualquer relação. Na foto, estupas no templo budista na cidade de Três Coroas (RS). Foto:
Em muitas estátuas, Buda está (sentado ou em pé) sobre uma flor de lótus. A planta tem forte simbolismo na doutrina. Representa a pureza do corpo e da mente. Foto: photofotyou pixabay