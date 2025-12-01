Madre Teresa de Calcutá, uma alma caridosa que transformou o mundo

Frases como "A paz começa com um sorriso", "Cada obra de amor, feita com o coração, aproxima as pessoas de Deus" e "Se você é humilde, nada pode te ferir" revelam a essência de Madre Teresa. Ela acreditava que gestos simples podiam transformar o mundo e que a humildade era um escudo espiritual que fortalecia a alma e protegia o coração. Foto: reprodução/vatican news