Madre Teresa de Calcutá, uma alma caridosa que transformou o mundo
Celebrado em 5 de setembro, data da morte de Madre Teresa no ano de 1997, o Dia Internacional da Caridade foi instituÃdo pela ONU em 2012 para promover a solidariedade e o voluntariado. Foto: reproduÃ§Ã£o/cÃ¡ritas portuguesa
Madre Teresa viveu radicalmente o mandamento do amor, especialmente junto aos pobres, doentes, rejeitados e moribundos. A Casa dos Moribundos, criada em 1952 em CalcutÃ¡, oferecia cuidados paliativos e dignidade aos doentes abandonados. Foto: reproduÃ§Ã£o/ACN BRASIL
Foi canonizada pelo Papa Francisco em 2016, após o reconhecimento oficial de milagres atribuídos à sua intercessão. A cerimônia no Vaticano celebrou sua vida dedicada aos pobres e sua santidade reconhecida mundialmente. Foto: reprodução de video
Frases como "A paz começa com um sorriso", "Cada obra de amor, feita com o coração, aproxima as pessoas de Deus" e "Se você é humilde, nada pode te ferir" revelam a essência de Madre Teresa. Ela acreditava que gestos simples podiam transformar o mundo e que a humildade era um escudo espiritual que fortalecia a alma e protegia o coração. Foto: reprodução/vatican news
Madre Teresa sentiu o chamado religioso aos 12 anos, ainda na infância. Aos 18, deixou sua terra natal e ingressou na Congregação de Loreto, na Irlanda. Ali começou sua jornada de fé e serviço que mudaria o mundo. Foto: reprodução/colégio madre teresa
Em 1929, ela foi enviada à cidade de Bengala, na Índia, para atuar como professora. Em 1946, durante uma viagem de trem, viveu uma experiência espiritual profunda — uma “chamada dentro da chamada”, como ela mesma descreveu. A partir desse momento decisivo, passou a dedicar sua vida aos mais pobres entre os pobres. Foto: reprodução/diocese de santo andré