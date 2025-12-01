Galeria
Fundado por João Nogueira, Clube do Samba é patrimônio do Rio
O movimento se tornou um espaço de promoção da cultura popular e contou com a participação de grandes artistas da música brasileira. Entre eles, Beth Carvalho, Clara Nunes, Cartola, Dona Ivone Lara, Bira Presidente, Alcione, Martinho da Vila e Gilberto Gil. Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
"Para nós, é de uma alegria muito grande, porque com isso, podemos ampliar todos os projetos que temos, porque sempre tem essa questão burocrática", afirmou a viúva, Ângela Nogueira ao Jornal O Dia. Foto: Reprodução do X @FotosDeFatos
"Sendo um patrimônio cultural e imaterial, facilita muito para captar recursos, dar seguimento aos projetos, oficinas de música, arte e quero ampliar para esporte. Tem o bloco, os bailes, as rodas de samba. Isso tudo facilita. Dá uma satisfação de que valeu a pena", completou. Foto: Reprodução do Facebook Arquivo do Samba
"O João era muito firme, desde 1979, colocando o samba para ele se projetar cada vez mais. O Clube do Samba foi uma das alavancas para que o samba pudesse estar no patamar que está hoje", frisou. Foto: Divulgação
"Enorme satisfação de conduzir, junto com minha família, esse legado tão lindo deixado pelo meu pai. É também uma grande vitória para o samba e para todos que mantêm viva essa cultura", afirmou Diogo Nogueira, também ao O Dia. Foto: Reprodução do Instagram @sambistasdecorpoealma
Nascido no Rio de Janeiro, João Nogueira cresceu em um lar com forte influência musical, ao aprender a tocar violão e a compor ainda jovem, com a ajuda de sua irmã Gisa Nogueira. Foto: Reprodução do Facebook Madureira: Ontem e Hoje
João Nogueira começou a compor aos quinze anos para o bloco carnavalesco Labareda, do Méier, através do qual conheceu o músico Moacyr Silva, dirigente da gravadora Copacabana. Ele o ajudou a gravar o samba Espere, Ó Nega, em 1968. Foto: Reprodução do Youtube
Ganhou notoriedade nacional nos anos 1970 com o samba "Das 200 Para Lá" (1970), que defendia a expansão da plataforma continental brasileira e foi gravado por Eliana Pittman. Foto: Reprodução do Instagram @sambistasdecorpoealma
Seu primeiro disco foi um compacto simples com "Alô Madureira e Mulher Valente". Em 1969, Elizeth Cardoso gravou seu "Corrente de Aço", no disco Falou. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Teve parcerias musicais marcantes, principalmente com o compositor Paulo César Pinheiro, com quem escreveu obras-primas como "Súplica", "Poder da Criação" e "Minha Missão". Foto: Imagem: Acervo MIS
Desse modo, suas letras abordam a boemia do Rio de Janeiro, a crítica social, a política e o cotidiano, com humor, sensibilidade e crítica social. Foto: Reprodução do Youtube Canal TV Cultura
Outros discos notáveis incluem "Vem Quem Tem" (1975), "Wilson, Geraldo, Noel, João Nogueira" (1981) e "Pelas terras do pau Brasil" (1984). Foto: Reprodução do Instagram @sambistasdecorpoealma
Deixou também como legado dezoito discos e mais de 300 sambas escritos, que foram gravados por grandes artistas como Elis Regina e Clara Nunes. Foto: divulgação
João Nogueira teve quatro filhos: Iara, Tatiana, Clarisse e Diogo Nogueira. Diogo, o filho mais novo, seguiu os passos do pai e se tornou um reconhecido sambista e compositor. Foto: Reprodução do Facebook Diogo Nogueira
"Meu pai foi um cara fundamental como pessoa e como artista. O sonho do meu pai era cuidar de crianças, dando aulas de música, teatro... e a gente mantém isso, o Clube do Samba tem um espaço para atender essas crianças", disse, Diogo. Foto: Reprodução do X @FotosDeFatos
Após sua morte em 2000, diversas homenagens foram realizadas, como o lançamento do disco "João Nogueira, através do espelho" com participação de outros sambistas, e o Centro Cultural João Nogueira, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução do Youtube
