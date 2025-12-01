Animais
Baleias que frequentam o litoral do Brasil; quais são e onde ficam
Para fugir do frio da Antártica, as baleias-jubarte se dirigem para o litoral brasileiro em busca das águas mornas da região. Atualmente, estima-se que 35 mil delas cheguem ao Nordeste a cada temporada de reprodução. Foto: Reprodução TV Globo
As baleias-jubarte são parte do grupo dos misticetos ou “baleias de barbatana”, ou seja, animais que, em vez de dentes, possuem em ambos os lados da boca uma cortina de cerdas filtradoras – as “barbatanas”, muito semelhantes às escovas. Foto: Divulgação Petrobrás
Com a recuperação populacional da espécie observada em anos recentes, avistamentos também ao sul vêm se tornando mais frequentes, como na Bacia de Campos no Rio de Janeiro e no entorno de Ilha Bela em São Paulo. Foto: Flickr Aliéte Lina
Apesar de se acreditar que a maioria da população de jubartes brasileiras realiza um movimento regular entre essas áreas, existem registros de algumas delas no Oceano Pacífico (costa do Equador) e no Oceano Índico (entre Moçambique e Madagascar). Foto: Flickr Olga Filatova
Além da jubarte, que é a mais popular no Brasil, existem outras espécies de baleias que frequentam o litoral do país. Veja algumas. Foto: SBT Santa Catarina/Agência Brasil
-
Baleia-franca (Eubalaena australis) - Chamada também de baleia-franca-austral, baleia-verdadeira, ballena franca austral e southern right whale. Com a maior presença no litoral de Santa Catarina, ficaram conhecidas como gigantes catarinenses. Foto: Divulgação ICMBio
-
A vinda das baleias-francas para as águas mais tranquilas e quentes do Brasil têm um motivo: o nascimento de filhotes, que medem entre 4 e 5 metros e pesam cerca de duas toneladas. Foto: Divulgação Petrobras
-
-
Baleia-de-bryde - Esse é o nome comum dado a duas espécies de baleias, a Balaenoptera brydei e a Balaenoptera edeni, da família dos balenopterídeos. O "complexo" significa que o número e a classificação permanecem obscuros devido à falta de informações e pesquisas definitivas. Foto: Flickr Instituto Argonauta
-
A baleia comum de Bryde (Balaenoptera brydei) é uma de tamanho maior que ocorre mundialmente em águas temperadas e tropicais quentes, e a baleia Sittang ou Éden é uma menor que pode ser restrita ao Indo-Pacífico. Foto: Divulgação Petrobrás
-
A baleia-de-bryde pode chegar a viver mais de 50 anos, e em sua gestação de um ano dá à luz um único filho. Elas podem medir ao nascer cerca 3 metros pesando 600 quilos e são encontradas em todos os oceanos nas áreas costeiras e oceânicas, em águas tropicais e subtropicais. Foto: Flickr Instituto Argonauta
-
Baleia-azul - É uma gigante de até 30 metros de comprimento. O peso dela, de cem toneladas, equivale ao de 25 elefantes. Nesta escala de grandeza, a baleia-fin vem logo depois. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
-
