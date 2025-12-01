Baleias que frequentam o litoral do Brasil; quais são e onde ficam

A baleia-de-bryde pode chegar a viver mais de 50 anos, e em sua gestação de um ano dá à luz um único filho. Elas podem medir ao nascer cerca 3 metros pesando 600 quilos e são encontradas em todos os oceanos nas áreas costeiras e oceânicas, em águas tropicais e subtropicais. Foto: Flickr Instituto Argonauta