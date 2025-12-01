Galeria
O fulgor das pedras preciosas: joias que fascinam
-
As pedras preciosas podem ser encontradas em diversas partes do mundo, e sua formação muitas vezes ocorre sob condições geológicas únicas, resultando em características especiais. Foto: Imagem de Akhilesh Sharma por Pixabay
-
Classificadas com base em critérios como cor, dureza, brilho e clareza, as pedras preciosas são verdadeiras maravilhas da natureza. Esses tesouros naturais, esculpidos ao longo de milhões de anos, têm uma história tão rica quanto suas cores vibrantes. Foto: Imagem de thefss por Pixabay
-
Algumas dessas raridades são oriundas ou achadas no Brasil com facilidade, tornando o nosso país um dos mais ricos na extração dessas preciosidades. Veja agora a beleza e as características que diferenciam as pedras preciosas.E também o seu significado no Misticismo. Foto: Imagem de lm2859 por Pixabay
-
Ãgua Marinha- Variante do berilo, com tonalidades que vÃ£o de azul-claro a verde-azulado. Encontrada na ItÃ¡lia, AfeganistÃ£o e RÃºssia, entre outros paÃses, tem no Brasil o seu maior produtor, especialmente no Nordeste. Conhecida por simbolizar coragem e proteÃ§Ã£o. Foto: Vassil /WikimÃ©dia Common
-
-
Citrino- Da família dos quartzos e com tons que vão do amarelo ao laranja, é frequentemente encontrado no Brasil, Madagascar e Rússia em pegmatitos e depósitos sedimentares. É considerada uma pedra preciosa de baixo custo. Acredita-se que traga prosperidade e energia positiva. Foto: Imagem de Jasmin777 por Pixabay
-
Diamante - Formado por carbono puro cristalizado, o diamante é nativo das jazidas da África do Sul, Rússia e Austrália em depósitos kimberlíticos e aluviões. Símbolo de luxo e eternidade, é utilizados em várias joias valendo milhões. Foto: Reprodução/Youtube Canal Garimpos & Aventuras
-
Esmeralda- Achada geralmente na cor verde devido à presença de cromo e vanádio, é uma variação do mineral berilo. Seu preço a coloca entre as pedras mais valiosas do mundo, muitas vezes encontrada em depósitos sedimentares. As principais jazidas ficam na Colômbia, Brasil, Zimbábue e Afeganistão. Energeticamente é associada à renovação e cura. Foto: Parent Géry/Wikimédia Commons
-
-
Turmalina Paraíba- Essa variante de turmalina foi descoberta e se tornou comum no sertão da Paraíba, por isso recebeu esse nome. É conhecida pela cor azul neon intensa. Pela sua aparência e raridade tornou-se cobiçada na Europa. Foto: Rob Lavinsky/Wikimédia Commons
-
RubÃ©lita- Com cores que variam do rosa ao vermelho, Ã© encontrada em Madagascar, MoÃ§ambique, PaquistÃ£o e Brasil, entre outros paÃses, em rochas metamÃ³rficas. Da famÃlia da turmalina, representa paixÃ£o e amor duradouro. Foto: Shinichi/WikimÃ©dia Commons
-
Rubi- Da família do coríndon, a pedra é minerada na África, Ásia e Austrália. Geralmente tem a coloração vermelha devido à presença de cromo, e se forma em rochas metamórficas. Espiritualmente o mineral é associado à paixão e à vitalidade. Foto: Rob Lavinsky/Wikimédia Commons
-
-
Safira- Outra variedade de corÃndon, se forma atravÃ©s do Ã³xido de alumÃnio, em ambientes metamÃ³rficos e Ãgneos. SÃ£o achadas principalmente no Sri Lanka, Myanmar e TailÃ¢ndia. Possuem diversas cores. A mais comum Ã© a azul. Representa lealdade e sabedoria. Foto: Kluka/WikimÃ©dia Commons
-
Turquesa- Feita de fosfato hidratado de cobre e alumínio, fica em depósitos de cobre. Conhecida por sua cor azul-esverdeada. Era a pedra nacional da Pérsia (atual Irã) por ser usada na decoração de objetos. Sua extração ocorre nos Estados Unidos, Irã e China, entre outros. Azul-Turquesa é a cor da camisa do time inglês Chelsea. Foto: Mike Beauregard/Wikimédia Commons
-
Tanzanita- Descoberta em 1967 no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, país que abriga a única fonte dessa pedra rara e muito valorizada. Da família do mineral zoisita, tem cor azul-violeta. Com base na Escala de Dureza de Mohs – que mede a resistência das pedras preciosas de um a dez – a Tanzanita apresenta 6,5 a 7, requerendo delicadeza no manejo. Foto: Didier Descouens/Wikimédia Commons
-
-
Malaquita- Sua extração ocorre principalmente no Congo, Rússia e Austrália. É composta por carbonato de cobre, conhecido por suas faixas verdes características, e forma-se em depósitos de cobre. Era usada na antiguidade como pigmento e amuleto. Foto: Imagem de Ondrej Synek por Pixabay
-
LÃ¡pis LazÃºli- Trata-se de uma rocha metamÃ³rfica com lazurita azul intensa e pirita dourada e nÃ£o um mineral. Suas jazidas sÃ£o encontradas no AfeganistÃ£o e no Chile, onde Ã© a pedra nacional. Valorizada por civilizaÃ§Ãµes antigas, era usada como ornamento e amuleto no mundo bizantino. Foto: Imagem de rikkerst por Pixabay
-
Peridoto- Conhecido como "diamante da noite", é uma variedade de olivina, com tonalidades de verde. Encontrado em basaltos e peridotitos. Hoje sua extração ocorre principalmente nos Estados Unidos, Egito e Brasil. Energeticamente é a pedra da serenidade e do coração aberto, representando a felicidade. Foto: Rob Lavinsky/Wikimédia Commons
-
-
Green Gold (Ouro Verde)- Valorizada por sua aparência semelhante à da jade, é composta por serpentina, presente em depósitos metamórficos, geralmente de cor verde. Sua extração ocorre principalmente nos Estados Unidos, Itália e África do Sul. Foto: Reprodução/Youtube
-
Turmalina Negra- Formada em pegmatitos, é uma variação da turmalina, geralmente preta ou marrom-escura. Os países onde sua extração é mais comum são Brasil, EUA e Madagascar. Conhecida por suas propriedades de proteção contra energias negativas. Foto: Flickr/Cristian Tom