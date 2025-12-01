Assine
As cafeterias mais bonitas e charmosas do mundo

Redação Flipar
  • De acordo com a obra, as cafeterias citadas, além de apresentarem uma boa bebida, tem uma estética bem cuidada, algo indispensável para um café. Elas fidelizam o cliente e se destacam em um cenário de concorrência no Instagram e TikTok.
  • Alguns dos locais mais “únicos e realmente criativos” estavam concentrados na Ásia, disse ela, embora ela limitasse suas escolhas a não mais do que um alguns cafés de qualquer país.
  • Algumas cafeterias criam experiências semelhantes a exposições de arte ou museus “imersivos” como forma de atrair os clientes e visitantes.
  • Outras são inspiradas em programas de TV e filmes populares, ou modeladas a partir da cultura aspiracional que cerca o lugar do café no mundo e em todo o mundo.
  • Designing Coffee explora o que é necessário para fazer a curadoria de algumas das cafeterias mais inovadoras e ecléticas da atualidade. Desde a identidade da marca e embalagem até o design de interiores e arquitetura.
  • Este livro celebra espaços únicos, como as cafeterias minimalistas, semelhantes a casas de chá, do Japão ou os cafés com temática comunista no Vietnã. Além disso, fornece conselhos sobre como criar seu próprio espaço único.
  • Lani Kingston é redatora e consultora de alimentos. Ela possui mestrado em Estudos e Educação Alimentar, além de qualificações de barista e confeiteira. Seu primeiro livro, How To Make Coffee , está disponível em vários idiomas. Este é seu segundo livro com gestalten depois do best-seller Spill the Beans.
  • Nos últimos anos, o mundo do café deu início a um movimento de influência cultural e criativa. Desde sacolas de juta, logotipos ou mercadorias exclusivas, cafés, torrefações e cafeterias, até novas maneiras de oferecer espaços e embalagens de produtos que se destaquem da multidão.
  • Essa galeria pretende mostrar algumas das 60 cafeterias selecionadas por Lani Kingston no livro lançado em abril de 2023. O foco não é só na qualidade da comida e do café, como também no ambiente proporcionado para os clientes.
  • Uma das cafeterias citadas é a The Budapest Café, que segundo o livro é uma das mais atraentes e vai além de uma xícara gostosa. Os visitantes são transportados para um espaço saído de um filme de Wes Anderson, graças aos tons pastéis, móveis extravagantes e uma série de arcos e arcadas.
  • Com suas linhas arquitetônicas lânguidas e pastéis calmantes, o Budapest Café incentiva os clientes a “explorar e se envolver fisicamente com o espaço, muito parecido com um set de filmagem. 
  • O Metric Coffee de Chicago, que passou por uma reformulação de marca em 2020. Segundo Xavier Alexander, ela refinou seu visual para refletir seus valores fundamentais: transparência e sustentabilidade. Além de retirar a palavra “café” do logotipo da empresa, que agora apresenta simplesmente a palavra “Metric”
  • A Fritz Coffee Company em Seul, na Coreia do Sul está no livro. Apesar de ser reconhecível graças ao logotipo ilustrado de um selo segurando uma xícara de café, o que torna a marca da rede um sucesso, segundo Kingston.
  • A marca Process Coffee, com sede em Belfast, envolve seus grãos de café em caixas que lembram fitas VHS, por exemplo. Seu fundador, Ben Hamilton, queria combinar seus interesses por café e skate, ao mesmo tempo em que criava um produto que evocasse de forma divertida a história da cultura pop.
  • O Melrose CafÃ©, com sede em Hong Kong, Ã© inspirado na cultura cafeeira de Los Angeles. A paleta de cores rosa e amarelo da loja pretende invocar o icÃŽnico pÃŽr do sol da Costa Oeste. Seu cardÃ¡pio inclui pratos de inspiraÃ§Ã£o californiana, como torradas de abacate.
  • A Genovese Coffee House em Sydney, Austrália, inspirou-se na cultura italiana do café. O proprietário, cuja linhagem remonta à Itália, considerou as “três gerações de torrefação de café” de sua família ao projetar o espaço. O exterior imita uma “loja tradicional italiana de frente para a rua”, escreveu Kingston.
  • No Café Tischendorf, em Berlim, é possível encontrar uma comida saudável e que tem um bom impacto. Existem produtos locais, muitas opções veganas, limitando o lixo. As tigelas veganas são muito procuradas como opção de almoço, no café da manhã, com sucos naturais e limonadas caseiras.
  • O Golden Coffee, na Bielorrússia. é um dos poucos estabelecimentos em Minsk que funciona 24 horas por dia. Procura apresentar as melhores músicas e DJs populares da cidade. Por muitos anos este café permanece popular, com a vida a todo vapor dia e noite.
  • O Café Barn Owl, na Flórida, tem como objetivo promover aos indivíduos dedicados ao aprendizado. Quer seja um novato em busca de explorar o mundo do café ou um barista experiente em busca de aprimorar suas habilidades. Os encontros mensais são projetados para atender a todos os níveis de especialização.
  • Localizado em um bairro tranquilo e arborizado em Pechersk, um dos bairros mais antigos de Kiev, o café Dubler ocupa o andar térreo de um edifício residencial construído na década de 1970. Assim, ele combina elementos de sofisticação discreta com coragem urbana e charme vintage.
  • No Reino Unido, começou uma busca, que levou três homens a ficarem sozinhos no canto de uma garagem (com uma torradeira de café). Em 2012, criaram o 200 Degrees Coffee. Esse foi o começo e agora existem vinte cafeterias 200 Degrees e sete escolas de baristas no Reino Unido, bem como centenas de clientes atacadistas e empresariais.
  • "Anh Coffee Roastery" é uma marca relativamente nova no mercado de café do Vietnã, ainda sem uma identidade de design. Com uma boa localização no centro de Saigon, uma ampla fachada, e um grande recuo da edificação existente, os arquitetos do Red5 têm a possibilidade de criar boas ideias para o projeto. Foto: Instagram @anhcoffeeroastery
