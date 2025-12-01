Conheça a origem com SOS, símbolo de socorro que é reconhecido no mundo inteiro

O SOS (às vezes grafado com pontos - S.O.S) é um símbolo conhecido no mundo inteiro, com a facilidade de ser um ambigrama, visto da mesma forma se estiver de cabeça para baixo ou de trás para frente. Tem sido usado largamente para pedidos de socorro , inclusive, por pessoas comuns, pela facilidade de entendimento da expressão. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay