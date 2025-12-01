Assine
Pra quem não viu: Mulher é resgatada após três dias no cânion do ‘Fim do Mundo’

  • A norte-americana Janelle Banda, de 32 anos, despencou 120 metros enquanto fazia uma trilha.
    A norte-americana Janelle Banda, de 32 anos, despencou 120 metros enquanto fazia uma trilha. Foto: Reprodução
  • O acidente aconteceu em 11 de junho, na regiÃ£o de Sedona.
    O acidente aconteceu em 11 de junho, na regiÃ£o de Sedona. Foto: Wikimedia Commons/Nicholas Hartmann
  • Voluntários que foram até o local confirmaram que Janelle estava viva e passaram a informação para a polícia do condado de Pima.
    Voluntários que foram até o local confirmaram que Janelle estava viva e passaram a informação para a polícia do condado de Pima. Foto: Reprodução/Coconino County Sheriff's
  • Seu resgate, realizado por helicóptero no dia 16/06, foi considerado um
    Seu resgate, realizado por helicóptero no dia 16/06, foi considerado um "milagre" pela família, que já se preparava para o pior devido às condições extremas de calor e frio no deserto. Foto: Reprodução/Coconino County Sheriff's
  • Apesar de experiente em trilhas, Janelle era iniciante na regiÃ£o, conhecida por seus penhascos perigosos.
    Apesar de experiente em trilhas, Janelle era iniciante na regiÃ£o, conhecida por seus penhascos perigosos. Foto: Edmundo Mendez, Jr./Unsplash
  • A mulher precisou ficar um dia internada após ter sofrido desidratação severa, os dois tornozelos torcidos, cortes e hematomas.
    A mulher precisou ficar um dia internada após ter sofrido desidratação severa, os dois tornozelos torcidos, cortes e hematomas. Foto: Freepik/wirestock
  • O Deserto do Arizona, onde Janelle fazia a trilha, é uma das regiões mais áridas e inóspitas dos Estados Unidos.
    O Deserto do Arizona, onde Janelle fazia a trilha, é uma das regiões mais áridas e inóspitas dos Estados Unidos. Foto: leopold/Pixabay
  • Dentro dessa região, o Deserto de Sonora é um dos mais notáveis, conhecido por ser um dos desertos mais quentes do mundo.
    Dentro dessa região, o Deserto de Sonora é um dos mais notáveis, conhecido por ser um dos desertos mais quentes do mundo. Foto: Wikimedia Commons/NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek
  • A vegetação é típica de clima desértico, com destaque para os cactos saguaro. No verão, as temperaturas podem facilmente ultrapassar os 50°C.
    A vegetação é típica de clima desértico, com destaque para os cactos saguaro. No verão, as temperaturas podem facilmente ultrapassar os 50°C. Foto: Freepik/wirestock
  • A vida selvagem é adaptada ao clima extremo e à escassez de água, com coiotes, cascavéis e escorpiões.
    A vida selvagem é adaptada ao clima extremo e à escassez de água, com coiotes, cascavéis e escorpiões. Foto: Foto-RaBe/Pixabay
  • Dentre os muitos cânions espetaculares do Arizona, um dos mais impressionantes — e menos conhecido do grande público — é o
    Dentre os muitos cânions espetaculares do Arizona, um dos mais impressionantes — e menos conhecido do grande público — é o "Fim do Mundo". Foto: Reprodução
  • O nome foi atribuído por trilheiros e exploradores devido à sua aparência remota e à sensação de isolamento total que o local transmite.
    O nome foi atribuído por trilheiros e exploradores devido à sua aparência remota e à sensação de isolamento total que o local transmite. Foto: Reprodução
  • O cânion está situado em uma área de difícil acesso, cercada por penhascos íngremes e caminhos estreitos.
    O cânion está situado em uma área de difícil acesso, cercada por penhascos íngremes e caminhos estreitos. Foto: Reprodução
  • Apesar da beleza, esse ponto pode ser extremamente perigoso para quem não conhece bem a região. Quedas, desidratação e desorientação são riscos reais para quem se aventura por lá.
    Apesar da beleza, esse ponto pode ser extremamente perigoso para quem não conhece bem a região. Quedas, desidratação e desorientação são riscos reais para quem se aventura por lá. Foto: Reprodução
  • A combinação de terreno acidentado, clima extremo e sinal limitado de celular reforça a necessidade de planejamento cuidadoso para qualquer incursão no local.
    A combinação de terreno acidentado, clima extremo e sinal limitado de celular reforça a necessidade de planejamento cuidadoso para qualquer incursão no local. Foto: David Sunfellow/Pixabay
