Galeria
Ilha que afundou na costa brasileira tinha tamanho da Islândia
A região, conhecida como "Elevação Grande Rio", está localizada a aproximadamente 1.200 quilômetros da costa brasileira. Foto: NOAA Digital Atlas / domínio público
Em 2018, o Brasil chegou a fazer um pedido às Nações Unidas para ampliar suas fronteiras marítimas até a Elevação Grande Rio. Foto: flickr Marinha do Brasil
Atualmente, a zona econômica exclusiva do Brasil vai até 370 quilômetros da costa. A elevação está mais distante, em águas internacionais. Foto: Tim Johnson/Unsplash
Em 2018, os pesquisadores fizeram uma descoberta incomum durante uma expedição submarina ao encontrarem camadas de argila vermelha no fundo do mar, semelhantes a solos tropicais. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
Foto: Clay Banks Unsplash
Há aproximadamente 80 milhões de anos, a Elevação Grande Rio começou a se formar devido a intensas atividades vulcânicas sob a dorsal meso-oceânica do Atlântico Sul. Foto: reprodução
Com o tempo, o vulcanismo diminuiu, e o planalto começou a se mover para o oeste, afundando gradualmente. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
Cerca de 40 milhões de anos atrás, houve um último período de atividade vulcânica na parte oeste da elevação. Foi nessa região, onde a lava se solidificou, que os cientistas descobriram a argila vermelha. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
Antes de descobrirem a argila, os cientistas chegaram a ir em uma expedição na área usando o navio de pesquisa brasileiro Alpha Crucis, em 2018. Foto: wikimedia commons Evolt
Foto: reprodução
Foto: reprodução
Aproximadamente oito meses mais tarde, os pesquisadores retornaram à região a bordo do RRS Discovery do Centro Oceanográfico Nacional. Foto: reprodução
Para coletar amostras da argila vermelha, a equipe contou com um veículo controlado remotamente (ROV), presente no navio. Foto: Domínio Público
Amostras coletadas nessa região na década de 1980 já sugeriam a ideia de que essa parte da elevação já esteve acima da água. Foto: divulgação serviço geológico do brasil
Além de ser interessante historicamente falando, a descoberta também tem um valor econômico importante por causa do ferromanganês encontrado na região. Foto: divulgação serviço geológico do brasil