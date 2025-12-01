Galeria
Os maiores desertos do mundo: imensidão de areia ou gelo
-
1º Antártida (13.829.430 km²) - Curiosamente, o maior deserto do mundo é gelado. Foto: Makri27/Pixabay
-
O clima polar, com frio extremo, ventos intensos e tempestades de neve, marcam a Antártida, no Polo Sul . Foto: Divulgação / Nasa
-
2º Ártico (13.726.937 km²) - No extremo oposto, este deserto fica no Polo Norte. Abrange quase toda a parte Ártica do planeta, ocupando territórios da Escandinávia, Sibéria, Alasca, Groenlândia e Canadá. Foto: Imagem de JayMantri por Pixabay
-
O clima polar, com frio extremo, ventos intensos e tempestades de neve, marcam a AntÃ¡rtida, no Polo Sul . Foto: DivulgaÃ§Ã£o / Nasa
-
-
2Âº Ãrtico (13.726.937 kmÂ²) - No extremo oposto, este deserto fica no Polo Norte. Abrange quase toda a parte Ãrtica do planeta, ocupando territÃ³rios da EscandinÃ¡via, SibÃ©ria, Alasca, GroenlÃ¢ndia e CanadÃ¡. Foto: Imagem de JayMantri por Pixabay
-
3º Deserto do Saara (9.100.100 km²) - Maior deserto quente do mundo, com imagem típica do que as pessoas veem como deserto, seco e arenoso. O Saara abrange 11 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Chade, Níger, Mali, Mauritânia e Saara Ocidental. Foto: Imagem de ringog5 por Pixabay
-
Recentemente, uma foto divulgada pela NASA, a agência espacial americana, causou espanto por parecer uma gigantesca caveira no Deserto do Saara. Foto: Divulgação NASA
-
-
Recentemente, uma foto divulgada pela NASA, a agência espacial americana, causou espanto por parecer uma gigantesca caveira no Deserto do Saara. Foto: Divulgação NASA
-
A foto, feita por um astronauta da Estação Espacial Internacional, na verdade, mostra a cratera de um vulcão, que, visto do alto, tem esse formato curioso. Trata-se do Vulcão Trou au Natron, no norte do Chade . A cratera tem 1 km de profundidade e um diâmetro de 6 a 8 km. Foto: Gerhard Holub • wikimedia commons
-
A parte branca da cratera, que cria esse formato de um crânio, é natrão, uma mistura de substâncias que têm o sódio como base: cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato. Foto: Gerhard Holub • wikimedia commons
-
-
A parte branca da cratera, que cria esse formato de um crânio, é natrão, uma mistura de substâncias que têm o sódio como base: cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato. Foto: Gerhard Holub • wikimedia commons
-
4º Deserto da Arábia (2.300.000 km²) - Fica na Península Arábica, estendendo-se por oito países: Arábia Saudita, Iêmen, Kuwait, Iraque, Jordânia, Catar, Omã e Emirados Árabes Unidos. Foto: Elias Rovielo - Flickr
-
5º Deserto de Gobi (1.300.000 km²) - Fica no norte da China e no sul da Mongólia. Gobi significa deserto em mongol. A 1.200m de altitude, é um deserto frio, com temperatura média de 2ºC. Foto: Falkenpost por Pixabay
-
-
5Âº Deserto de Gobi (1.300.000 kmÂ²) - Fica no norte da China e no sul da MongÃ³lia. Gobi significa deserto em mongol. A 1.200m de altitude, Ã© um deserto frio, com temperatura mÃ©dia de 2ÂºC. Foto: Falkenpost por Pixabay
-
6º Deserto do Kalahari (930.000 km²) -Abrange partes de Angola, Botsuana, Namíbia e África do Sul. Fica numa depressão para onde flui a bacia do Calaári. Tem dunas avermelhadas e vegetação xerófila (adaptada à aridez). Foto: Imagem de Tobi por Pixabay
-
7Âº PatagÃŽnia (670.000 kmÂ²) - Fica na Argentina e se destaca pela riqueza mineral. Tem petrÃ³leo e ferro. Possui vegetaÃ§Ã£o de estepe, adaptada Ã falta de chuvas. Foto: Eassi wikimedia commons
-
-
7º Patagônia (670.000 km²) - Fica na Argentina e se destaca pela riqueza mineral. Tem petróleo e ferro. Possui vegetação de estepe, adaptada à falta de chuvas. Foto: Eassi wikimedia commons
-
9º Deserto Sírio (520.000 km²) - Fica na Península Arábica, abrangendo partes de Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Historicamente habitado por povos beduínos, ainda já tribos que permanecem na região, perto dos oásis Foto: Theklan - wikimedia commons
-
10º Deserto da Grande Bacia (492.000 km²) - Fica nos Estados Unidos, entre a Serra Nevada, a oeste, e as Montanhas Rochosas, a leste. Tem solo arenoso e cascalhoso, numa região entre os estados de Oregon, Idaho, Nevada, Utah, Wyoming, Colorado e a Califórnia. Foto: Earth's beauty internet site wikimedia commons
-
-
Uma curiosidade sobre desertos arenosos Ã© que a amplitude tÃ©rmica Ã© bem dilatada. Assim, pode fazer 50ÂºC durante o dia e chegar a temperaturas abaixo de zero Ã noite. Foto: pixabay
-
9º Deserto Sírio (520.000 km²) - Fica na Península Arábica, abrangendo partes de Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Historicamente habitado por povos beduínos, ainda já tribos que permanecem na região, perto dos oásis Foto: Theklan - wikimedia commons
-
Uma regiÃ£o de deserto Ã© definida como uma Ã¡rea onde se evapora mais Ã¡gua do que Ã© reposto pela chuva. Por isso, as maiores regiÃµes desÃ©rticas estÃ£o sobre os oceanos, onde o volume de Ã¡gua evaporada Ã© muito maior do que o volume de chuva. O portal de meteorologia Climatempo explica alguns tipos de deserto e o motivo de sua existÃªncia. Foto: Youtube Canal Prof Bruno Barros - Tudo sobre geografia
-
-
10º Deserto da Grande Bacia (492.000 km²) - Fica nos Estados Unidos, entre a Serra Nevada, a oeste, e as Montanhas Rochosas, a leste. Tem solo arenoso e cascalhoso, numa região entre os estados de Oregon, Idaho, Nevada, Utah, Wyoming, Colorado e a Califórnia. Foto: Earth's beauty internet site wikimedia commons
-
Um dos tipos de deserto surge em regiões equatoriais, de latitude média, quando o ar quente que sobe acaba descendo muito seco. É o caso do Deserto de Tengger, na China. Foto: wikimedia commons
-
Uma curiosidade sobre desertos arenosos Ã© que a amplitude tÃ©rmica Ã© bem dilatada. Assim, pode fazer 50ÂºC durante o dia e chegar a temperaturas abaixo de zero Ã noite. Foto: pixabay
-
-
Outra espÃ©cie de deserto ocorre quando correntes de vento sopram do equador para os trÃ³picos em altitudes bem elevadas. Um tÃpico exemplo disso Ã© o Deserto do Saara, na Ãfrica. Foto: JISphoto pixabay
-
Também há desertos que se formam por causa de barreiras naturais, quando a chuva cai antes de avançar sobre a região montanhosa. É o caso do Deserto da Judeia, em Israel. Foto: Inbal & Nir de Arad, Israel - Flickr
-
Em 2022, por causa da Copa do Mundo no Qatar, o Deserto de Khor Al Abaid, tornou-se um dos assuntos que atraíram a curiosidade. Fica a apenas 60 km da capital Doha e, por isso, acabou sendo visitado por muitos turistas. Foto: Divulgação Goway Travel
-
-
Um dos tipos de deserto surge em regiões equatoriais, de latitude média, quando o ar quente que sobe acaba descendo muito seco. É o caso do Deserto de Tengger, na China. Foto: wikimedia commons
-
Também há desertos que se formam por causa de barreiras naturais, quando a chuva cai antes de avançar sobre a região montanhosa. É o caso do Deserto da Judeia, em Israel. Foto: Inbal & Nir de Arad, Israel - Flickr
-
Em 2022, por causa da Copa do Mundo no Qatar, o Deserto de Khor Al Abaid, tornou-se um dos assuntos que atraíram a curiosidade. Fica a apenas 60 km da capital Doha e, por isso, acabou sendo visitado por muitos turistas. Foto: Divulgação Goway Travel
-