Os maiores desertos do mundo: imensidão de areia ou gelo

Uma regiÃ£o de deserto Ã© definida como uma Ã¡rea onde se evapora mais Ã¡gua do que Ã© reposto pela chuva. Por isso, as maiores regiÃµes desÃ©rticas estÃ£o sobre os oceanos, onde o volume de Ã¡gua evaporada Ã© muito maior do que o volume de chuva. O portal de meteorologia Climatempo explica alguns tipos de deserto e o motivo de sua existÃªncia. Foto: Youtube Canal Prof Bruno Barros - Tudo sobre geografia