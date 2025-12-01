90 anos da Rádio Nacional: edifício histórico da emissora passa por retrofit para preservação

Localizado na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, o Edifício A Noite passa por um retrofit que preserva sua arquitetura histórica. A reforma, iniciada em novembro de 2024 pela empresa Azo, tem previsão de durar dois anos. Uma iluminação especial marcou o início da revitalização em 13/09/2024. Foto: Reprodução de vídeo GI