Estudo revela espécie de árvore que se favorece com raios

RF
Redação Flipar
  • A pesquisa foi conduzida pelo ecologista florestal Evan Gora, do Instituto Cary de Estudos do Ecossistema, no Panamá.
    A pesquisa foi conduzida pelo ecologista florestal Evan Gora, do Instituto Cary de Estudos do Ecossistema, no Panamá. Foto: Divulgação/Evan Gora/Instituto Cary de Estudos do Ecossistema
  • O resultado mostrou que a Dipteryx oleifera sofre poucos danos quando eletrocutada, ao contrário de outras espécies, que frequentemente morrem.
    O resultado mostrou que a Dipteryx oleifera sofre poucos danos quando eletrocutada, ao contrário de outras espécies, que frequentemente morrem. Foto: Reprodução/Evan Gora
  • Além disso, os raios eliminam lianas parasitas (reduzindo infestações em 78%) e matam árvores vizinhas, reduzindo a competição por luz e nutrientes.
    Além disso, os raios eliminam lianas parasitas (reduzindo infestações em 78%) e matam árvores vizinhas, reduzindo a competição por luz e nutrientes. Foto: Reprodução/Evan Gora
  • Como a Dipteryx oleifera é mais alta e tem copas largas, sua probabilidade de ser atingida por raios é 68% maior.
    Como a Dipteryx oleifera é mais alta e tem copas largas, sua probabilidade de ser atingida por raios é 68% maior. Foto: Reprodução/Evan Gora
  • No entanto, sua resistência lhe confere vantagens reprodutivas (aumentando sua capacidade de reprodução em 14 vezes).
    No entanto, sua resistência lhe confere vantagens reprodutivas (aumentando sua capacidade de reprodução em 14 vezes). Foto: Reprodução/Evan Gora
  • O estudo sugere que essas árvores podem ter evoluído para aproveitar os relâmpagos como parte de sua estratégia de sobrevivência.
    O estudo sugere que essas árvores podem ter evoluído para aproveitar os relâmpagos como parte de sua estratégia de sobrevivência. Foto: Reprodução/Evan Gora
  • Os pesquisadores agora investigam quais características tornam essas árvores resistentes aos raios e se outras espécies também compartilham essa habilidade.
    Os pesquisadores agora investigam quais características tornam essas árvores resistentes aos raios e se outras espécies também compartilham essa habilidade. Foto: Reprodução/Evan Gora
  • Estima-se que cada árvore seja atingida por um raio a cada 56 anos, e algumas já resistiram a múltiplos impactos.
    Estima-se que cada árvore seja atingida por um raio a cada 56 anos, e algumas já resistiram a múltiplos impactos. Foto: Wikimedia Commons/blahidontreallycare
  • Por outro lado, espécies que são prejudicadas pelos raios perdem 5,7 vezes mais folhas das suas copas. Além disso, 64% delas morrem em até dois anos.
    Por outro lado, espécies que são prejudicadas pelos raios perdem 5,7 vezes mais folhas das suas copas. Além disso, 64% delas morrem em até dois anos. Foto: Sanket Jawali/Unsplash
  • Essa árvore pode atingir alturas superiores a 40 metros e desenvolver copas largas e densas, o que a torna uma das espécies dominantes nessas florestas tropicais.
    Essa árvore pode atingir alturas superiores a 40 metros e desenvolver copas largas e densas, o que a torna uma das espécies dominantes nessas florestas tropicais. Foto: Reprodução
  • Além de seu papel ecológico, a Dipteryx oleifera tem importância econômica e cultural: sua madeira é resistente e valorizada na construção civil e na marcenaria.
    Além de seu papel ecológico, a Dipteryx oleifera tem importância econômica e cultural: sua madeira é resistente e valorizada na construção civil e na marcenaria. Foto: Pexels/Pixabay
  • As sementes dos seus frutos são comestíveis, sendo utilizadas na culinária local e na alimentação animal.
    As sementes dos seus frutos são comestíveis, sendo utilizadas na culinária local e na alimentação animal. Foto: engin akyurt/Unsplash
  • Com isso, a Dipteryx oleifera serve de abrigo e alimento para diversas espécies, incluindo morcegos, aves e roedores que consomem seus frutos.
    Com isso, a Dipteryx oleifera serve de abrigo e alimento para diversas espécies, incluindo morcegos, aves e roedores que consomem seus frutos. Foto: Hans Veth/Unsplash
  • Apesar de sua resistência, a Dipteryx oleifera enfrenta ameaças como o desmatamento e a exploração madeireira ilegal.
    Apesar de sua resistência, a Dipteryx oleifera enfrenta ameaças como o desmatamento e a exploração madeireira ilegal. Foto: Couleur/Pixabay
