Padre que exibe músculos na internet recebe advertência de superiores: ‘Inapropriado’

Redação Flipar
  • Alberto Ravagnani foi chamado a atenção após compartilhar vídeos de seus exercícios físicos e divulgar suplementos alimentares.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • O religioso reside em Milão e soma mais de 270 mil seguidores no Instagram.
    Foto: Reprodução/Instagram
  • Ele afirma que sua intenção é aproximar a Igreja dos jovens, usando as redes como ferramenta para renovar o interesse pela fé.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • Ravagnani é responsável pela paróquia San Gottardo al Corso, situada na região dos Navigli.
    Foto: Wikimedia Commons/Lalupa
  • A localidade de Milão é conhecida por seus inúmeros bares, restaurantes e intensa vida noturna.
    Foto: Flickr - harmishhk
  • O padre é conhecido em seu canal no YouTube como
    Foto: Reprodução/YouTube
  • Em seus vídeos, ele explica que a prática de exercícios beneficia sua saúde física, mental e espiritual.
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • O padre tem uma parceria com a empresa Bond Supplements, fabricante de vitaminas, e declarou que pretende usar os ganhos obtidos para financiar atividades pastorais.
    Foto: Reprodução/Instagram
  • Em um de seus vídeos, ele defende que “rezar não é suficiente
    Foto: Reprodução/Instagram
  • "Os suplementos me ajudam a permanecer forte e a cumprir minha missão", disse em uma postagem no Instagram. Foto: Reprodução
  • Alguns vídeos do padre exibindo os músculos se exercitando com uniforme esportivo.
    Foto: Reprodução
  • Apesar de sua missão declarada, a presença digital de Ravagnani não foi bem vista pela arquidiocese.
    Foto: Reprodução/Instagram
  • O arcebispo de Milão, Mario Delpini, comunicou ao padre que seu comportamento online não é considerado
    Foto: Reprodução/Instagram
  • Segundo o jornal
    Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
  • "É normal que o padre tente se conectar com a Geração Z, mas ele deve fazê-lo sem exagerar e sem se perder no mundo do conteúdo pago nas redes sociais", afirmou um dos superiores. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • A iniciativa também gerou críticas entre alguns fiéis. Um deles comentou na rede social que
    Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
