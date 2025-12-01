Galeria
Operação causou espanto por lançar castores com paraquedas e entrou para a história
O evento intrigante, que muitos acharam se tratar de uma operação militar ou um fenômeno natural, na verdade foi uma ação planejada por especialistas em ecossistemas e conservação ambiental para mover castores de lugar usando paraquedas. Foto: reprodução youtube
Para isso, foram utilizados paraquedas remanescentes da Segunda Guerra Mundial. Foto: reprodução
Por serem considerados pragas em alguns lugares, os castores foram capturados e levados para áreas onde poderiam ser úteis, para ajudar na renovação dos ambientes naturais e criar espaços para outros animais viverem. Foto: Manfred Richter Pixabay
O uso dos paraquedas para soltar os castores era para garantir que eles caíssem de uma altura segura e pudessem se adaptar ao novo lugar sem se machucar. Foto: reprodução youtube
Em uma região do sudeste de Idaho, as barragens construídas pelos castores estavam causando dor de cabeça nos moradores locais. Foto: freepik vladimircech
As moradias desses animais estavam atrapalhando plantações locais e os sistemas de irrigação. Foto: Fazenda Alvorada/Divulgação
Com isso, o Departamento de Pesca e Caça de Idaho estava tentando resolver o problema sem prejudicar a importância dos castores nos ecossistemas. Foto: Bruno por Pixabay
Antes da ideia dos paraquedas, outras tentativas de realocação desses animais tinham resultado em muitas mortes, apesar das boas intenções. Foto: christie greene Unsplash
Foram necessários vários experimentos para fazer o plano funcionar. Foram criadas caixas de madeira sem tampa, que se abriam como malas e tinham furos de 2,5 cm para que os castores conseguissem respirar e se mexer durante o voo. Foto: reprodução youtube
As caixas eram unidas e amarradas com uma corda para garantir que não se quebrassem durante o transporte e a descida. Foto: reprodução youtube
Depois de muitos testes bem-sucedidos, 76 castores foram lançados por paraquedas na região da Bacia Chamberlain, um local remoto e considerado perfeito para ser um novo habitat dos bichinhos. Foto: wikimedia commons Leaflet
Apesar da operação ter sido considerada um sucesso, esse tipo de plano nunca mais foi repetido. Foto: reprodução youtube
Graças a novas tecnologias e novos meios de convivência com animais selvagens, métodos mais avançados de lidar com essas questões foram desenvolvidos. Foto: reprodução youtube
Os castores são mamíferos semi-aquáticos conhecidos por suas habilidades de construção e engenhosidade. Foto: Isa Macouzet Unsplash
Eles desempenham um papel crucial na natureza, moldando os ecossistemas e beneficiando diversas outras espécies. Foto: wikimedia commons Tjustorparn
Existem duas espécies de castores: o castor-europeu e o castor-americano. Ambos apresentam características semelhantes, como dentes incisivos afiados para roer madeira, patas para nadar e caudas achatadas para auxiliar na direção na água. Foto: wikimedia commons ImagePerson
Famosos por suas barragens, os castores as constroem utilizando troncos, galhos e lama para criar represas nos rios. Foto: Jerzy Górecki por Pixabay
Diversos animais se alimentam dos galhos e troncos cortados pelos castores, como coelhos e lebres. Foto: Jolanta Dyr por Pixabay
Sua dieta consiste principalmente em galhos, folhas e caules de árvores lenhosas, como álamos, salgueiros e amieiros. Eles também consomem plantas aquáticas e, ocasionalmente, frutas e fungos. Foto: Karl Ibri Unsplash
Animais territoriais, os castores costumam viver em pares ou em grupos familiares compostos por pais e filhotes. Foto: Alexa por Pixabay
No passado, os castores foram intensamente caçados por sua pele e pelo, levando à redução drástica de suas populações. A perda de habitat devido à expansão urbana e ao desmatamento também contribuiu para um declínio da espécie. Foto: Jack Charles Unsplash