Costa dos Corais pode virar ‘cemitério submerso’ no Brasil

  • Com 130 km de extensão, essa área abriga milhares de espécies marinhas, mas sofre com o aquecimento das águas, a poluição e o turismo fora de controle.
    Com 130 km de extensão, essa área abriga milhares de espécies marinhas, mas sofre com o aquecimento das águas, a poluição e o turismo fora de controle. Foto: wikimedia commons/Jobosco
  • Os corais, organismos vivos essenciais para o ecossistema, estão morrendo em até 80% nas áreas rasas, causando desequilíbrio na vida marinha, impactando a pesca e o turismo.
    Os corais, organismos vivos essenciais para o ecossistema, estão morrendo em até 80% nas áreas rasas, causando desequilíbrio na vida marinha, impactando a pesca e o turismo. Foto: Reprodução/Globoplay
  • "Algumas áreas realmente pareciam cemitérios. Foi o maior evento de mortalidade registrado até hoje [na região]", alertou o biólogo Robson Santos, em entrevista ao g1. Foto: montagem/reprodução tv globo
  • De acordo com especialistas, a recuperação só é possível se a temperatura da água diminuir e houver colaboração do poder público e da população.
    De acordo com especialistas, a recuperação só é possível se a temperatura da água diminuir e houver colaboração do poder público e da população. Foto: wikimedia commons/Jobosco
  • Em Maragogi, na Lagoa Azul, conhecida como
    Em Maragogi, na Lagoa Azul, conhecida como "Caribe brasileiro", a Justiça proibiu atividades turísticas para preservar os corais, suspendendo um decreto municipal que permitia o turismo em massa. Foto: Divulgação / Governo de Alagoas
  • A decisão foi tomada após ação do Ministério Público Federal (MPF), que alertou sobre os danos causados pelas atividades humanas no ecossistema.
    A decisão foi tomada após ação do Ministério Público Federal (MPF), que alertou sobre os danos causados pelas atividades humanas no ecossistema. Foto: reprodução/Rádio e TV Justiça
  • A Costa dos Corais, a maior unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil, permite turismo regulamentado em alguns pontos, desde que haja controle de visitação, infraestrutura sustentável e fiscalização eficiente.
    A Costa dos Corais, a maior unidade de conservação costeiro-marinha do Brasil, permite turismo regulamentado em alguns pontos, desde que haja controle de visitação, infraestrutura sustentável e fiscalização eficiente. Foto: reprodução
  • Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas revelaram uma perda significativa de corais nos últimos anos, após um monitoramento realizado entre setembro de 2023 e novembro de 2024.
    Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas revelaram uma perda significativa de corais nos últimos anos, após um monitoramento realizado entre setembro de 2023 e novembro de 2024. Foto: ICMBio
  • O estudo focou em três áreas de branqueamento em Alagoas: Maragogi, Paripueira e Maceió.
    O estudo focou em três áreas de branqueamento em Alagoas: Maragogi, Paripueira e Maceió. Foto: reprodução
  • Segundo o biólogo, nessas áreas a mortalidade dos corais em recifes rasos variou entre 80% e 90%.
    Segundo o biólogo, nessas áreas a mortalidade dos corais em recifes rasos variou entre 80% e 90%. Foto: reprodução
  • Dados semelhantes foram observados em Pernambuco, onde 70% a 80% dos corais morreram, segundo Pedro Pereira, especialista em biologia de corais.
    Dados semelhantes foram observados em Pernambuco, onde 70% a 80% dos corais morreram, segundo Pedro Pereira, especialista em biologia de corais. Foto: reprodução
  • Dados do Climate Reanalyzer, da Universidade do Maine, indicam que, entre março e abril de 2024, a temperatura média global da superfície do mar aumentou quase 0,2°C.
    Dados do Climate Reanalyzer, da Universidade do Maine, indicam que, entre março e abril de 2024, a temperatura média global da superfície do mar aumentou quase 0,2°C. Foto: berenice melis/Unsplash
  • Em março de 2025, a temperatura média global da superfície do mar atingiu 21,02 °C ± 0,06 °C, sendo o 2.º março mais quente já registrado.
    Em março de 2025, a temperatura média global da superfície do mar atingiu 21,02 °C ± 0,06 °C, sendo o 2.º março mais quente já registrado. Foto: Naja Bertolt Jensen/Unsplash
  • Os recifes de corais atuam como barreiras naturais, ajudando a conter o mar e formando piscinas naturais, que se tornam atrações para os turistas, que podem causar impactos.
    Os recifes de corais atuam como barreiras naturais, ajudando a conter o mar e formando piscinas naturais, que se tornam atrações para os turistas, que podem causar impactos. Foto: reprodução/viagens cine
  • Uma alternativa para mitigar os impactos é o turismo sustentável, já aplicado em algumas regiões do Brasil e no exterior.
    Uma alternativa para mitigar os impactos é o turismo sustentável, já aplicado em algumas regiões do Brasil e no exterior. Foto: flickr - MTur Destinos
  • Um exemplo é o trabalho da Associação Peixe-Boi, em Porto de Pedras (AL), formada por ribeirinhos e pescadores, que promove o turismo de observação e a educação ambiental.
    Um exemplo é o trabalho da Associação Peixe-Boi, em Porto de Pedras (AL), formada por ribeirinhos e pescadores, que promove o turismo de observação e a educação ambiental. Foto: Divulgação/Luciano Candisani
  • Pesquisadores afirmam que, com políticas públicas eficazes e o engajamento da sociedade, a degradação dos corais pode ser revertida.
    Pesquisadores afirmam que, com políticas públicas eficazes e o engajamento da sociedade, a degradação dos corais pode ser revertida. Foto: Imagem de Lisa por Pixabay
