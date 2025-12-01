Assine
Isabelle Drummond é processada por dívida com condomínio no Rio

Redação Flipar
  • De acordo com a apuração, a artista enfrenta uma ação judicial movida pelo condomínio de um prédio no centro do Rio de Janeiro, onde alega-se que ela possui débitos não quitados.
  • A ação, em tramitação na Justiça do Rio, alega que a atriz não quitou as taxas referentes aos meses de abril e novembro de 2024 e acumula débitos desde 2023.
  • Ainda de acordo com o portal, a dívida inicial era de R$ 17.858,16, mas o valor aumentou consideravelmente com a aplicação de juros, multa mensal de 1% e honorários advocatícios.
  • No dia 26 de agosto de 2025, houve uma audiência de conciliação, porém nem a atriz nem seus representantes compareceram.
  • A defesa declarou que ainda não conseguiu contato direto com Isabelle e que ela pode não estar ciente do processo.
  • Em contraponto a essa questão judicial, a carreira artística de Isabelle Drummond segue em alta.
  • A atriz se prepara para um grande retorno à televisão após cinco anos afastada das novelas.
  • No dia 30 de agosto, a atriz marcou presença no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, usando um look exclusivo assinado pelo designer espanhol Javier Guijarro. Relembre seus trabalhos!
  • Natural de Niterói, Rio de Janeiro, Isabelle Drummond nasceu em 12 de abril de 1994.
  • Ela se tornou nacionalmente conhecida ao interpretar a personagem Emília na TV Globo de 2001 a 2006. O papel marcou sua carreira e chamou a atenção do público e da crítica.
  • Após o sucesso no “Sítio”, Isabelle participou de diversas novelas e séries de destaque. Um de seus papéis mais memoráveis foi o de Bianca em “Caras e Bocas”, de 2009.
  • Em 2012, interpretou Cida, uma das icônicas “empreguetes
  • Isabelle também atuou em
  • Em 2015, interpretou Júlia Brandão em
  • Seu último trabalho na TV foi em 2019, na novela
  • Além da TV, Isabelle tem uma carreira no cinema, participando de filmes como
  • Recentemente, Isabelle diversificou seu ramo de atuação para se dedicar ao teatro, além de realizar trabalhos como produtora e diretora de alguns projetos audiovisuais.
