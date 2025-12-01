Igrejinha resiste entre arranha-céus no metro quadrado mais caro do Brasil

A executação se dará em 24 trechos ao longo da orla. O primeiro, com 1,5 quilômetro de extensão, teve início em agosto de 2025 e se estende até o molhe da Barra Sul — um dos principais atrativos turísticos da cidade, conhecido por sua passarela para pedestres e mirantes com vista para o mar. Foto: reprodução/localconnect.com