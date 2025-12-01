Celebridades e TV
Mulher de Felipe Simas confessa que “rezou” para ele não conseguir certos papéis
Durante participação no podcast “PodeCrê”, Mariana contou que, em alguns momentos, sentiu necessidade de pedir a Deus que certas oportunidades profissionais do marido não se realizassem. Foto: Reprodução Youtube
Mariana também comentou sobre os desafios de lidar com o trabalho do ator, especialmente no início da relação. Admitiu que já sentiu ciúmes de cenas de beijo, mas aprendeu a encarar tudo com maturidade. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
“Não são as cenas que amo rever, mas sei que o que temos é sólido e real. O que ele vive ali é trabalho”, disse. Ela ressaltou que o diálogo e o respeito mútuo são fundamentais para o equilíbrio do casamento. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
O casal buscou fortalecer a relação por meio da fé e chegou a realizar o curso “Casados para Sempre”, que, segundo Mariana, os ajudou a compreender a importância da união espiritual. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
A influenciadora explicou que as decisões profissionais de Felipe são sempre tomadas em conjunto, levando em conta o impacto na rotina familiar e o tempo com os filhos. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
“Ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. Isso mexe com todos nós. Então, sempre conversamos antes de cada projeto para ver se estou preparada para essa fase”, contou. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
Conhecido por ter feito diversas novelas na TV Globo, Felipe Simas nasceu em 26 de janeiro de 1993, no Rio de Janeiro. Ã? filho do capoeirista e mestre de artes marciais Beto Simas e de Ana Paula Sang. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@felipessimas
Ele é irmão do ator Rodrigo Simas e meio-irmão de Bruno Gissoni. Os três seguiram carreiras de destaque na televisão e mantêm uma relação próxima. Foto: Reprodução do site metropoles.com/colunas/pipocando
Antes de se tornar ator, Felipe chegou a jogar futebol profissionalmente e assinou contrato com o Nova IguaÃ§u Futebol Clube. Pouco tempo depois, decidiu seguir o caminho da atuaÃ§Ã£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o Globoplay
Sua estreia na televisão aconteceu em 2013, na novela “Flor do Caribe”, da TV Globo. No ano seguinte, interpretou “Cobra” em “Malhação: Sonhos”. Foto: Divulgação
Um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira foi o de “Jonatas” na novela “Totalmente Demais”, exibida em 2015, na qual contracenou com Marina Ruy Barbosa, formando um dos casais centrais da trama. Foto: Divulgação
Em 2018, interpretou “Elmo Viégas” em “O Tempo Não Para”, e em 2020 viveu “Téo Santamarina” em “Salve-se Quem Puder”. Foto: Reprodução Instagram /@felipessimas
Felipe e Marina voltaram a trabalhar juntos em 2023, na novela â??FuzuÃªâ?, como o casal de vilÃµes Heitor Montebello e Preciosa. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
No Prime Video, em 2025, os atores repetiram a parceria na série “Tremembé”, baseada em fatos reais. Felipe interpreta Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane von Richthofen e um dos participantes do assassinato dos pais dela em 2002. Marina interpreta Suzane. Foto: Reprodução X /@mariruybarbosa
No mesmo ano, Felipe também integrou o elenco da novela “Dona de Mim”, escrita por Rosane Svartman, no papel de Danilo. Foto: Divulgação
Outro destaque de sua trajetória foi a série “As Aventuras de José e Durval”, da Globoplay, na qual deu vida a José, ao lado do irmão Rodrigo Simas, que interpretou Durval. A serie é sobre a dupla Chitãozinho e Xororó. Foto: Divulgação
