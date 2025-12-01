Assine
Costumes dos brasileiros que são mal vistos em outros países

  • No Brasil, cumprimentar com abraÃ§os e beijos no rosto Ã© visto como sinal de simpatia. Esse contato fÃ­sico Ã© parte do jeito caloroso do brasileiro.
    No Brasil, cumprimentar com abraÃ§os e beijos no rosto Ã© visto como sinal de simpatia. Esse contato fÃ­sico Ã© parte do jeito caloroso do brasileiro. Foto: imagem gerada por i.a
  • No Japão, isso pode ser invasivo, pois eles prezam por distância e formalidade. Saudações são discretas, como o ato de se curvar levemente.
    No Japão, isso pode ser invasivo, pois eles prezam por distância e formalidade. Saudações são discretas, como o ato de se curvar levemente. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
  • Falar alto, rir e gesticular em pÃºblico no Brasil passa como algo natural. Isso expressa o bom humor e a sociabilidade tÃ­picos do paÃ­s.
    Falar alto, rir e gesticular em pÃºblico no Brasil passa como algo natural. Isso expressa o bom humor e a sociabilidade tÃ­picos do paÃ­s. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na Alemanha, o comportamento barulhento pode ser visto como falta de respeito. Lá se valoriza o ambiente calmo e reservado.
    Na Alemanha, o comportamento barulhento pode ser visto como falta de respeito. Lá se valoriza o ambiente calmo e reservado. Foto: Imagem de Iva Castro por Pixabay
  • Chegar um pouco atrasado no Brasil, mesmo em compromissos sociais, é tolerado. Muitas vezes isso nem gera comentários.
    Chegar um pouco atrasado no Brasil, mesmo em compromissos sociais, é tolerado. Muitas vezes isso nem gera comentários. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na Inglaterra, pontualidade é essencial e sinal de respeito. Atrasar-se soa como desleixo ou desconsideração. O Big Ben, por sinal, é um dos símbolos de hora precisa.
    Na Inglaterra, pontualidade é essencial e sinal de respeito. Atrasar-se soa como desleixo ou desconsideração. O Big Ben, por sinal, é um dos símbolos de hora precisa. Foto: wikimedia commons Peter Broster
  • Dividir a conta em bares e restaurantes é prática comum no Brasil. Cada um paga o que consumiu e isso é bem aceito.
    Dividir a conta em bares e restaurantes é prática comum no Brasil. Cada um paga o que consumiu e isso é bem aceito. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na China, dividir a conta pode parecer descortês. O costume é quem convida pagar tudo, como sinal de honra.
    Na China, dividir a conta pode parecer descortês. O costume é quem convida pagar tudo, como sinal de honra. Foto: Yinan Chen por Pixabay
  • Elogiar a casa ou pertences de alguém no Brasil é gentileza. Isso demonstra simpatia e apreço pelo anfitrião.
    Elogiar a casa ou pertences de alguém no Brasil é gentileza. Isso demonstra simpatia e apreço pelo anfitrião. Foto: imagem gerada por i.a
  • Em países árabes, o elogio pode causar desconforto. Em algumas culturas, pode soar como inveja ou criar obrigação de presentear.
    Em países árabes, o elogio pode causar desconforto. Em algumas culturas, pode soar como inveja ou criar obrigação de presentear. Foto: Nicoleon - Wikimédia Commons
  • Usar apelidos carinhosos e fazer piadas entre amigos Ã© comum no Brasil. Isso mostra afeto e descontraÃ§Ã£o.
    Usar apelidos carinhosos e fazer piadas entre amigos Ã© comum no Brasil. Isso mostra afeto e descontraÃ§Ã£o. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na Suécia, piadas e apelidos no trabalho podem parecer pouco profissionais. O ambiente costuma ser mais formal.
    Na Suécia, piadas e apelidos no trabalho podem parecer pouco profissionais. O ambiente costuma ser mais formal. Foto: xavi manrique por Pixabay
  • Crianças barulhentas em locais públicos são bem toleradas no Brasil. Há paciência com o comportamento infantil.
    Crianças barulhentas em locais públicos são bem toleradas no Brasil. Há paciência com o comportamento infantil. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na França, esperam-se crianças mais discretas em público. Pais são cobrados por manter o bom comportamento dos filhos.
    Na França, esperam-se crianças mais discretas em público. Pais são cobrados por manter o bom comportamento dos filhos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Roupas informais como bermuda e chinelo são aceitas no Brasil. O conforto é prioridade em muitas situações.
    Roupas informais como bermuda e chinelo são aceitas no Brasil. O conforto é prioridade em muitas situações. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na Itália, roupas informais podem ser vistas como desrespeito em certos locais. Igrejas e restaurantes esperam mais formalidade.
    Na Itália, roupas informais podem ser vistas como desrespeito em certos locais. Igrejas e restaurantes esperam mais formalidade. Foto: Américo Aperta - Flickr
  • Colocar os pés em cadeiras ou bancos passa despercebido no Brasil. Isso é visto como um ato de relaxamento.
    Colocar os pés em cadeiras ou bancos passa despercebido no Brasil. Isso é visto como um ato de relaxamento. Foto: imagem gerada por i.a
  • Em Singapura, esse gesto pode ser extremamente ofensivo. Os pés são considerados impuros em algumas culturas.
    Em Singapura, esse gesto pode ser extremamente ofensivo. Os pés são considerados impuros em algumas culturas. Foto: Flickr shankar s
  • Fazer perguntas pessoais no Brasil, como estado civil ou onde mora, é comum. Isso demonstra interesse e amizade.
    Fazer perguntas pessoais no Brasil, como estado civil ou onde mora, é comum. Isso demonstra interesse e amizade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Nos Estados Unidos, isso pode soar como invasão de privacidade. Os americanos prezam mais pela reserva em conversas iniciais.
    Nos Estados Unidos, isso pode soar como invasão de privacidade. Os americanos prezam mais pela reserva em conversas iniciais. Foto: Reprodução/YouTube Drone Snap
