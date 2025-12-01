Assine
Saiba onde fica a maior estrutura de madeira do mundo

RF
Redação Flipar
  Chamada de
    Chamada de "Grand Ring" ("Grande Anel"), a construção de 61 mil m² é um dos destaques da Expo 2025, que acontece na cidade japonesa até outubro. Foto: Reprodução/YouTube
  • A estrutura em forma de anel funciona como uma extensa passarela coberta, oferecendo abrigo contra sol, chuva e vento para os visitantes que percorrem o evento.
    A estrutura em forma de anel funciona como uma extensa passarela coberta, oferecendo abrigo contra sol, chuva e vento para os visitantes que percorrem o evento. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • A construção impressionante foi reconhecida pelo Guinness World Records em fevereiro e recentemente inaugurada na ilha artificial de Yumeshima, que fica em Osaka.
    A construção impressionante foi reconhecida pelo Guinness World Records em fevereiro e recentemente inaugurada na ilha artificial de Yumeshima, que fica em Osaka. Foto: Reprodução/YouTube
  • Feita principalmente de cedro japonês, cipreste e pinheiro silvestre (70% materiais locais), a estrutura combina elementos nacionais e estrangeiros.
    Feita principalmente de cedro japonês, cipreste e pinheiro silvestre (70% materiais locais), a estrutura combina elementos nacionais e estrangeiros. Foto: Reprodução/YouTube
  O
    O "Grand Ring" impressiona por suas dimensões e engenharia. Possui um diâmetro externo de 675 m e interno de 615 m. São 30 m de largura, atingindo 20 m de altura na parte externa e 12 m na interna. Foto: Reprodução/YouTube
  • A construção utilizou cerca de 27 mil m³ de madeira e foi concluída entre junho de 2023 e agosto de 2024.
    A construção utilizou cerca de 27 mil m³ de madeira e foi concluída entre junho de 2023 e agosto de 2024. Foto: Reprodução/Instagram
  Inspirado na técnica tradicional japonesa
    Inspirado na técnica tradicional japonesa "nuki", usada em templos como o Kiyomizu-dera, o "Grand Ring" foi construído majoritariamente sem o uso de pregos ou parafusos, através do encaixe de vigas verticais e horizontais feitas de cedro sugi e cipreste hinoki. Foto: Reprodução/YouTube
  • Apesar da inspiração tradicional, a estrutura foi reforçada com elementos metálicos para garantir resistência a terremotos.
    Apesar da inspiração tradicional, a estrutura foi reforçada com elementos metálicos para garantir resistência a terremotos. Foto: Reprodução/YouTube
  • A Expo 2025 reúne mais de 160 países e regiões, e foi inaugurada com a presença das mais altas autoridades do Japão. O objetivo é servir como uma vitrine para a “sociedade do futuro”, destacando inovações, sustentabilidade e integração entre culturas.
    A Expo 2025 reúne mais de 160 países e regiões, e foi inaugurada com a presença das mais altas autoridades do Japão. O objetivo é servir como uma vitrine para a “sociedade do futuro”, destacando inovações, sustentabilidade e integração entre culturas. Foto: Reprodução
  • O evento comeÃ§ou no dia 13/04 e seguirÃ¡ atÃ© outubro/25, com expectativa de atrair cerca de 28 milhÃµes de visitantes, incluindo 3,5 milhÃµes de estrangeiros.
    O evento comeÃ§ou no dia 13/04 e seguirÃ¡ atÃ© outubro/25, com expectativa de atrair cerca de 28 milhÃµes de visitantes, incluindo 3,5 milhÃµes de estrangeiros. Foto: ReproduÃ§Ã£o
  O arquiteto responsável pelo
    O arquiteto responsável pelo "Grand Ring", Sou Fujimoto, manifestou o desejo de preservar ao menos parte da construção. Foto: Reprodução/YouTube
  • "Eu gostaria muito de conservá-lo, preservá-lo... porque é realmente maravilhoso e um símbolo de como nossa sociedade pode conviver com a natureza. [...] Mesmo que o edifício desapareça, o espírito dos materiais permanecerá vivo", disse ele, em entrevista à CNN. Foto: Reprodução
  Além de seu legado arquitetônico, o
    Além de seu legado arquitetônico, o "Grand Ring" reforça o potencial da construção em madeira – tendência crescente no Japão, onde 90% das casas unifamiliares já utilizam esse material. Foto: Pexels/Satoshi Hirayama
  • Localizada na região de Kansai, na ilha de Honshu, Osaka é uma das maiores e mais importantes cidades do Japão.
    Localizada na região de Kansai, na ilha de Honshu, Osaka é uma das maiores e mais importantes cidades do Japão. Foto: Roméo A./Unsplash
  • Historicamente, foi um centro mercantil vital durante o período Edo e até hoje mantém sua vocação para os negócios, sendo sede de grandes empresas e centros financeiros.
    Historicamente, foi um centro mercantil vital durante o período Edo e até hoje mantém sua vocação para os negócios, sendo sede de grandes empresas e centros financeiros. Foto: Mike Swigunski/Unsplash
  • Osaka também é famosa por seus pontos turísticos conhecidos, como o Castelo de Osaka, o aquário Kaiyukan e o movimentado distrito de Dotonbori, com suas luzes neon e letreiros icônicos.
    Osaka também é famosa por seus pontos turísticos conhecidos, como o Castelo de Osaka, o aquário Kaiyukan e o movimentado distrito de Dotonbori, com suas luzes neon e letreiros icônicos. Foto: Juliana Barquero/Unsplash
  O povo de Osaka é conhecido por seu jeito descontraído e senso de humor (chamado de
    O povo de Osaka Ã© conhecido por seu jeito descontraÃ­do e senso de humor (chamado de "Osaka no kimochi"), em contraste com a formalidade tÃ­pica de TÃ³quio. Foto: Pexles/Satoshi Hirayama
