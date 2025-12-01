Assine
Mistério de Stonehenge: Pedra gigante foi carregada por 700 km

RF
Redação Flipar
    Uma equipe de pesquisadores da Curtin University, na Austrália, e da Aberystwyth University, em Gales, chegou a essa conclusão após analisar a composição geoquímica da pedra. Foto: Flickr Dan Roberts
    A distância e as condições da época tornam essa jornada um feito extraordinário, pois a Grã-Bretanha era coberta por florestas densas, montanhas e pântanos. Foto: Jesse Gardner Unsplash
    A hipótese de que a pedra tenha sido transportada por geleiras foi descartada, pois os fluxos de gelo da época se moviam na direção oposta. Foto: NASA wikimedia commons
    A única explicação plausível é que a pedra tenha sido transportada por barco, uma vez que já havia evidências de rotas marítimas bem estabelecidas na Europa neolítica. Foto: pexels photoklickr
    Apesar das evidências, o transporte de uma pedra tão pesada por uma distância tão grande é considerado um feito "completamente sem precedentes" pelos pesquisadores. Foto: pexels Kris Schulze
    Em 1986, Stonehenge foi designado como Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecendo sua importância histórica e cultural global. Hoje, o monumento é uma das atrações turísticas mais populares da Inglaterra. Foto: Flickr/rafpas82
  Stonehenge é amplamente conhecida por sua conexão com os movimentos do Sol, em particular no solstício de verão, quando milhares de pessoas se aglomeram no monumento nas primeiras horas do dia para testemunhar o nascer do Sol.
    Stonehenge Ã© amplamente conhecida por sua conexÃ£o com os movimentos do Sol, em particular no solstÃ­cio de verÃ£o, quando milhares de pessoas se aglomeram no monumento nas primeiras horas do dia para testemunhar o nascer do Sol. Foto: - Instagram @spacetoday
    Agora, uma possÃ­vel conexÃ£o entre Stonehenge e a estagnaÃ§Ã£o lunar Ã© uma teoria intrigante que tem sido explorada por diversos pesquisadores. Foto: - Andre Pattenden/English Heritage
    A estagnação lunar é um fenômeno astronômico em que o movimento aparente da Lua no céu parece parar antes de inverter sua direção. Esse evento ocorre duas vezes por mês lunar. Foto: Agência Nacional Espacial Chinesa
    A ideia central é que os construtores de Stonehenge poderiam ter tido um conhecimento profundo dos movimentos celestes e que a disposição das pedras poderia estar relacionada a esses fenômenos, incluindo a estagnação lunar. Foto: Andre Pattenden/English Heritage
    Isso porque, algumas das pedras de Stonehenge parecem estar alinhadas de forma a marcar os pontos extremos do nascer e do pôr da Lua durante as estagnações lunares. Foto: Reprodução do X @BU_Research
    Essa observação sugere que os construtores poderiam ter usado o monumento para acompanhar esses eventos celestes. Foto: Reprodução do X @EH_Stonehenge
    Embora a mudança na posição do satélite seja sutil, a estagnação lunar é difícil de interpretar. Pesquisadores acreditam que a ligação é plausível porque muitas civilizações antigas observavam o céu por muito tempo. Foto: Flickr Andy Powell
    As pedras estacionárias de Stonehenge, que formam um retângulo ao redor do círculo principal, se alinham aproximadamente com as extremidades da Lua durante a estagnação lunar. Foto: Flickr Nigel Hoult
    Outros monumentos megalíticos, como as Pedras de Pé de Calanais, na Escócia, também apresentam evidências de uma possível ligação com a estagnação lunar. Foto: Netvor/Wikimédia Commons
    Se a conexão entre Stonehenge e a estagnação lunar for confirmada, isso significaria que as sociedades que construíram esses monumentos possuíam um conhecimento astronômico bastante avançado. Foto: Reprodução do X @FSilva_skyscape
  Além disso, essa descoberta poderia fornecer novas insights sobre a cultura e as crenças dessas sociedades.
    AlÃ©m disso, essa descoberta poderia fornecer novas insights sobre a cultura e as crenÃ§as dessas sociedades. Foto: Flickr MICHAEL DALES
    Porém, embora existam evidências que a sustentam, a ideia de que Stonehenge foi construído para acompanhar a estagnação lunar ainda não é consenso entre os pesquisadores. Foto: Reprodução do X @FSilva_skyscape
    A construção de Stonehenge pode ter sido influenciada por diversos fatores, além da astronomia, como questões religiosas, sociais e práticas funerárias. Foto: Imagem de eevieelution por Pixabay
