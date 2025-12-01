Galeria
Mistério de Stonehenge: Pedra gigante foi carregada por 700 km
-
Uma equipe de pesquisadores da Curtin University, na Austrália, e da Aberystwyth University, em Gales, chegou a essa conclusão após analisar a composição geoquímica da pedra. Foto: Flickr Dan Roberts
-
A distância e as condições da época tornam essa jornada um feito extraordinário, pois a Grã-Bretanha era coberta por florestas densas, montanhas e pântanos. Foto: Jesse Gardner Unsplash
-
A hipótese de que a pedra tenha sido transportada por geleiras foi descartada, pois os fluxos de gelo da época se moviam na direção oposta. Foto: NASA wikimedia commons
-
A única explicação plausível é que a pedra tenha sido transportada por barco, uma vez que já havia evidências de rotas marítimas bem estabelecidas na Europa neolítica. Foto: pexels photoklickr
-
-
Apesar das evidências, o transporte de uma pedra tão pesada por uma distância tão grande é considerado um feito "completamente sem precedentes" pelos pesquisadores. Foto: pexels Kris Schulze
-
Em 1986, Stonehenge foi designado como Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecendo sua importância histórica e cultural global. Hoje, o monumento é uma das atrações turísticas mais populares da Inglaterra. Foto: Flickr/rafpas82
-
Stonehenge Ã© amplamente conhecida por sua conexÃ£o com os movimentos do Sol, em particular no solstÃcio de verÃ£o, quando milhares de pessoas se aglomeram no monumento nas primeiras horas do dia para testemunhar o nascer do Sol. Foto: - Instagram @spacetoday
-
-
Agora, uma possÃvel conexÃ£o entre Stonehenge e a estagnaÃ§Ã£o lunar Ã© uma teoria intrigante que tem sido explorada por diversos pesquisadores. Foto: - Andre Pattenden/English Heritage
-
A estagnação lunar é um fenômeno astronômico em que o movimento aparente da Lua no céu parece parar antes de inverter sua direção. Esse evento ocorre duas vezes por mês lunar. Foto: Agência Nacional Espacial Chinesa
-
A ideia central é que os construtores de Stonehenge poderiam ter tido um conhecimento profundo dos movimentos celestes e que a disposição das pedras poderia estar relacionada a esses fenômenos, incluindo a estagnação lunar. Foto: Andre Pattenden/English Heritage
-
-
Isso porque, algumas das pedras de Stonehenge parecem estar alinhadas de forma a marcar os pontos extremos do nascer e do pôr da Lua durante as estagnações lunares. Foto: Reprodução do X @BU_Research
-
Essa observação sugere que os construtores poderiam ter usado o monumento para acompanhar esses eventos celestes. Foto: Reprodução do X @EH_Stonehenge
-
Embora a mudança na posição do satélite seja sutil, a estagnação lunar é difícil de interpretar. Pesquisadores acreditam que a ligação é plausível porque muitas civilizações antigas observavam o céu por muito tempo. Foto: Flickr Andy Powell
-
-
As pedras estacionárias de Stonehenge, que formam um retângulo ao redor do círculo principal, se alinham aproximadamente com as extremidades da Lua durante a estagnação lunar. Foto: Flickr Nigel Hoult
-
Outros monumentos megalíticos, como as Pedras de Pé de Calanais, na Escócia, também apresentam evidências de uma possível ligação com a estagnação lunar. Foto: Netvor/Wikimédia Commons
-
Se a conexão entre Stonehenge e a estagnação lunar for confirmada, isso significaria que as sociedades que construíram esses monumentos possuíam um conhecimento astronômico bastante avançado. Foto: Reprodução do X @FSilva_skyscape
-
-
AlÃ©m disso, essa descoberta poderia fornecer novas insights sobre a cultura e as crenÃ§as dessas sociedades. Foto: Flickr MICHAEL DALES
-
Porém, embora existam evidências que a sustentam, a ideia de que Stonehenge foi construído para acompanhar a estagnação lunar ainda não é consenso entre os pesquisadores. Foto: Reprodução do X @FSilva_skyscape
-
A construção de Stonehenge pode ter sido influenciada por diversos fatores, além da astronomia, como questões religiosas, sociais e práticas funerárias. Foto: Imagem de eevieelution por Pixabay
-