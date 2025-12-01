Assine
Cratera no Mato Grosso do Sul abriga lago e mais de 150 espécies de animais

    Descoberto em 1912 por trabalhadores rurais, o "Buraco das Araras", como é conhecido, tem 100 metros de profundidade. Foto: Flickr Flávio André Souza
    O buraco se formou naturalmente ao longo do tempo devido ao desgaste natural das rochas, um processo chamado de "dolina". Foto: Instagram @buracodasararas
    As paredes da dolina são essenciais para a reprodução das aves, que usam as cavidades para fazer ninhos, além de ajudar no desgaste natural dos bicos. Foto: Mauricio ximenez /Wikimédia Commons
    No fundo do buraco, há um pequeno lago, alimentado por água da chuva e fontes subterrâneas. Foto: Flickr Susy Suzuki
    A riqueza da vida selvagem no local fez com que, em 2007, o governo federal o declarasse uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Foto: Divulgação
    Isso significa que o Buraco das Araras é uma área protegida existente dentro de uma propriedade privada. Foto: Instagram @buracodasararas
    Dentro do buraco, existe uma grande variedade de animais silvestres. Um deles é a arara-vermelha, que conta com uma população de 120 indivíduos. Foto: Flickr Rodolfo Azevedo
    AlÃ©m das araras, o Buraco das Araras abriga: JacarÃ©s (incluindo um jacarÃ© do papo amarelo); cobras (como uma sucuri de quase 7 metros); macacos; morcegos; roedores e diversos pÃ¡ssaros, como pica-paus, periquitos e andorinhas. Foto: Instagram @buracodasararas
    A cratera começou a se formar há mais de 10 milhões de anos, mas sua formação atual é bem mais recente: surgiu há cerca de 300 mil anos. Foto: Instagram @buracodasararas
    Desde que se tornou Reserva Particular do Patrimônio Natural, apenas três atividades são permitidas no local: pesquisa científica, ecoturismo e educação ambiental. Foto: Instagram @buracodasararas
    As visitas são controladas e realizadas com acompanhamento de guias treinados. Foto: Divulgação
    Há dois tipos de passeio: uma caminhada de 970 metros até um mirante para observação das araras e da paisagem; e uma trilha mais longa (com duração de 4 horas), com foco na fotografia. Foto: Instagram @buracodasararas
    Os preços variam de R$ 117 a R$ 385, e os recursos arrecadados são revertidos para a preservação da área. A entrada "livre" na cratera é proibida. Foto: - Instagram @buracodasararas
    O que sobra dos lucros vai para Modesto Sampaio, que é o proprietário do Buraco das Araras desde os anos 1980 — antes, a área era usada para pecuária. Foto: Flickr adilsonkarafa
    Desde então, Modesto e sua família reflorestaram a região com mais de 100 mil mudas de árvores e dividem com o governo a responsabilidade de proteger a fauna e a flora do local. Foto: Instagram @buracodasararas
    Em troca, ele Ã© isento do Imposto Territorial Rural (ITR) sobre a Ã¡rea protegida. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    A fiscalizaÃ§Ã£o do "Buraco das Araras" Ã© feita anualmente por Ã³rgÃ£os ambientais como o ICMBio, Ibama e secretarias estaduais. Foto: Instagram @buracodasararas
    Localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, o município de Jardim —onde fica localizada a cratera — é conhecido por suas belezas naturais, como o Rio da Prata e a Lagoa Misteriosa. Foto: Divulgação
    Com uma população estimada em cerca de 24 mil habitantes, Jardim é famoso por ser um dos destinos mais encantadores do estado. Foto: Flickr Sergio Azevedo
