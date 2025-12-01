Assine
Pra quem não viu: Armadilha flagra cachorros-vinagre na mata; conheça essa espécie curiosa

Redação Flipar
  • O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é uma Unidade de Conservação de proteção integral da natureza localizada numa área que abrange seis municípios nos estados do Amapá e do Pará.
  • Em 2023, armadilhas fotográficas também flagraram cachorros-vinagre andando na maior reserva particular de Mata Atlântica do Brasil, conhecida como Legado das Águas, no Vale do Ribeira (SP).
  Os registros animam ambientalistas do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), já que essa espécie é considerada com risco de extinção.
  • Em 2022, dois filhotes de cachorro-vinagre tinham sido encontrados na floresta de eucaliptos em Inocência (MS), também causando surpresa.
  • As notícias chamam atenção porque muitas pessoas nem sequer conhecem essa espécie.
  • Segundo especialistas, esta espécie é considerada rara, pois tem poucos indivíduos na natureza: estima-se que apenas 2 a cada 100 km².
  • Em Mato Grosso do Sul, eles foram encontrados por funcionários de uma empresa de celulose durante um monitoramento de rotina.
  • Os funcionários acharam que eram pequenas raposas ou filhotes de lobos. E depois se surpreenderam com a curiosidade.
  • Os cachorros-vinagre podem habitar matas ou florestas, de preferência com pouca intervenção humana.
  • Eles gostam de ficar em tocas de tatu-canastra. Geralmente, esses tatus abrem tocas de até 5 metros de profundidade, mas ficam apenas dois dias.
  • Quando os tatus saem, os cachorros-vinagre e outras espécies aproveitam o túnel para se abrigar.
  • O tatu-canastra, também conhecido como tatuaçu, é a maior espécie viva de tatu, habita a América Latina e tem cerca de 1 metro de comprimento . Esta espécie também está sob risco de extinção por causa da caça ilegal
  • Ambientalistas destacam a importância das áreas de preservação para a sobrevivência dos cachorros-vinagre e dos tatus-canastra.
  • Segundo especialistas, os cachorros-vinagre estão classificados como uma espécie
  • A espécie é nativa da América do Sul, encontrada na Amazônia. E sofre com as queimadas que atingem as matas.
  • Os cachorros-vinagre são carnívoros e caçam durante o dia. Eles acasalam ao longo do ano, a gestação dura de 65 a 83 dias e normalmente nascem de três a seis filhotes. Eles vivem até 10 anos.
  • Além dos que foram encontrados em Inocência e no Vale do Ribeira, dois cachorros-vinagre adultos (foto) foram flagrados pela armadilha fotográfica no Parque Municipal do Pombo, em Mato Grosso do Sul.
  • Armadilha fotográfica é uma câmera remotamente ativada e equipada por um sensor de movimento ou sensor infravermelho, usada para capturar fotos ou filmes de animais selvagens sem a presença dos pesquisadores.
  • O parque do Pombo é cercado pelo Rio Pombo e Córrego Tapera, tem mais de 8 mil hectares de área preservada e é habitado por 127 espécies de aves e 50 espécies entre anfíbios, répteis e mamíferos.
  • O parque fica na cidade de Três Lagoas, que tem 123 mil habitantes numa área de 10.200 km², a 319m de altitude e 339 km da capital Campo Grande.
  • E você? Já tinha ouvido falar nos cachorros-vinagre? Gostou de conhecê-los?
