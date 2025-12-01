Animais
Pra quem não viu: Armadilha flagra cachorros-vinagre na mata; conheça essa espécie curiosa
-
O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é uma Unidade de Conservação de proteção integral da natureza localizada numa área que abrange seis municípios nos estados do Amapá e do Pará. Foto:
-
Em 2023, armadilhas fotográficas também flagraram cachorros-vinagre andando na maior reserva particular de Mata Atlântica do Brasil, conhecida como Legado das Águas, no Vale do Ribeira (SP). Foto: Reprodução Legado das Águas
-
Os registros animam ambientalistas do Instituto Chico Mendes de ConservaÃ§Ã£o e Biodiversidade (ICMBio), jÃ¡ que essa espÃ©cie Ã© considerada com risco de extinÃ§Ã£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o Legado das Ãguas
-
Em 2022, dois filhotes de cachorro-vinagre tinham sido encontrados na floresta de eucaliptos em Inocência (MS), também causando surpresa. Foto: reprodução TV Morena
-
-
As notícias chamam atenção porque muitas pessoas nem sequer conhecem essa espécie. Foto: reprodução TV Morena
-
Segundo especialistas, esta espécie é considerada rara, pois tem poucos indivíduos na natureza: estima-se que apenas 2 a cada 100 km². Foto: Bernard DUPONT wikimedia commons
-
Em Mato Grosso do Sul, eles foram encontrados por funcionários de uma empresa de celulose durante um monitoramento de rotina. Foto: reprodução TV Morena
-
-
Os funcionários acharam que eram pequenas raposas ou filhotes de lobos. E depois se surpreenderam com a curiosidade. "Jamais imaginamos que pudesse ser um animal raro", disse um dos funcionários na ocasião. Foto: reprodução TV Morena
-
Os cachorros-vinagre podem habitar matas ou florestas, de preferência com pouca intervenção humana. Foto: vladimircech freepik
-
Eles gostam de ficar em tocas de tatu-canastra. Geralmente, esses tatus abrem tocas de até 5 metros de profundidade, mas ficam apenas dois dias. Foto: reprodução TV Morena
-
-
Quando os tatus saem, os cachorros-vinagre e outras espécies aproveitam o túnel para se abrigar. Foto: reprodução TV Morena
-
O tatu-canastra, também conhecido como tatuaçu, é a maior espécie viva de tatu, habita a América Latina e tem cerca de 1 metro de comprimento . Esta espécie também está sob risco de extinção por causa da caça ilegal Foto: reprodução blog pescagerais
-
Ambientalistas destacam a importância das áreas de preservação para a sobrevivência dos cachorros-vinagre e dos tatus-canastra. Foto: reprodução YouTube Animal TV
-
-
Segundo especialistas, os cachorros-vinagre estão classificados como uma espécie "quase ameaçada de extinção" pela União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN) e como "vulnerável" pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, principalmente por causa de degradação do seu habitat. Foto: reprodução WWF Brasil
-
A espécie é nativa da América do Sul, encontrada na Amazônia. E sofre com as queimadas que atingem as matas. Foto: Divulgação Lucas Landau - Greenpeace
-
Os cachorros-vinagre são carnívoros e caçam durante o dia. Eles acasalam ao longo do ano, a gestação dura de 65 a 83 dias e normalmente nascem de três a seis filhotes. Eles vivem até 10 anos. Foto: Jonathunder - wikimedia commons
-
-
Além dos que foram encontrados em Inocência e no Vale do Ribeira, dois cachorros-vinagre adultos (foto) foram flagrados pela armadilha fotográfica no Parque Municipal do Pombo, em Mato Grosso do Sul. Foto: reprodução TV Morena
-
Armadilha fotográfica é uma câmera remotamente ativada e equipada por um sensor de movimento ou sensor infravermelho, usada para capturar fotos ou filmes de animais selvagens sem a presença dos pesquisadores. Foto: divulgação Mercado Livre
-
O parque do Pombo é cercado pelo Rio Pombo e Córrego Tapera, tem mais de 8 mil hectares de área preservada e é habitado por 127 espécies de aves e 50 espécies entre anfíbios, répteis e mamíferos. Foto: divulgação Prefeitura de Três Lagoas
-
-
O parque fica na cidade de Três Lagoas, que tem 123 mil habitantes numa área de 10.200 km², a 319m de altitude e 339 km da capital Campo Grande. Foto: DehAlves wikimedia commons
-
E você? Já tinha ouvido falar nos cachorros-vinagre? Gostou de conhecê-los? Foto: Carlos Delgado wikimedia commons