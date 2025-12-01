Assine
Pra quem não viu: Homem e cão sobrevivem por dois meses no oceano

RF
Redação Flipar
  • Ele sobreviveu bebendo água da chuva e comendo peixe cru. O homem estava acompanhado por sua cadela de estimação, chamada Bella.
    Ele sobreviveu bebendo água da chuva e comendo peixe cru. O homem estava acompanhado por sua cadela de estimação, chamada Bella. Foto: reprodução youtube 9 news australia
  • Shaddock contou que havia partido do México com sua cachorrinha em direção à Polinésia Francesa em abril de 2023.
    Shaddock contou que havia partido do México com sua cachorrinha em direção à Polinésia Francesa em abril de 2023. Foto: reprodução youtube 9 news australia
  • Uma tempestade teria danificado o sistema eletrônico do barco, que falhou, deixando o marinheiro e a cadela isolados no meio do oceano.
    Uma tempestade teria danificado o sistema eletrônico do barco, que falhou, deixando o marinheiro e a cadela isolados no meio do oceano. Foto: Reprodução de vídeo do site Envato Elements
  • O australiano contou que usou o sol para destilar água do mar. E tentou manter a calma diante de uma situação tão desesperadora que sua única chance era agir com equilíbrio emocional.
    O australiano contou que usou o sol para destilar água do mar. E tentou manter a calma diante de uma situação tão desesperadora que sua única chance era agir com equilíbrio emocional. Foto: Pexels/Pixabay
  • Bella foi uma fonte de companhia e também de apoio emocional para Shaddock, e ele chegou a declarar que não teria sobrevivido sem ela.
    Bella foi uma fonte de companhia e também de apoio emocional para Shaddock, e ele chegou a declarar que não teria sobrevivido sem ela. Foto: reprodução
  • Shaddock foi resgatado por um helicóptero que acompanhava uma traineira de atum. Ele foi levado para um hospital no México, onde foi tratado por desidratação e exposição ao sol.
    Shaddock foi resgatado por um helicóptero que acompanhava uma traineira de atum. Ele foi levado para um hospital no México, onde foi tratado por desidratação e exposição ao sol. Foto: reprodução youtube 9 news australia
  • Apesar dos 20 dias à deriva, os socorristas disseram que o estado de saúde do australiano era até considerado bom no momento do resgate.
    Apesar dos 20 dias à deriva, os socorristas disseram que o estado de saúde do australiano era até considerado bom no momento do resgate. Foto: reprodução youtube 9 news australia
  • Em entrevista à imprensa australiana, um médico que participou do resgate disse que o marinheiro gozava de “sinais vitais normais”.
    Em entrevista à imprensa australiana, um médico que participou do resgate disse que o marinheiro gozava de “sinais vitais normais”. Foto: Jair Lázaro Unsplash
  • “Só estou precisando de descanso e boa alimentação, porque estou no mar há muito tempo. Fora isso, estou muito bem de saúde”, relatou o homem.
    “Só estou precisando de descanso e boa alimentação, porque estou no mar há muito tempo. Fora isso, estou muito bem de saúde”, relatou o homem. Foto: reprodução youtube 9 news australia
  • Um professor de fisiologia humana do Laboratório de Ambientes Extremos (ELA) disse que as chances de Tim Shaddock ser encontrado por um helicóptero no meio do Oceano Pacífico eram
    Um professor de fisiologia humana do Laboratório de Ambientes Extremos (ELA) disse que as chances de Tim Shaddock ser encontrado por um helicóptero no meio do Oceano Pacífico eram "equivalentes a encontrar uma agulha em um palheiro". Foto: Tim Johnson/Unsplash
  • Ele disse que a sobrevivência de Shaddock foi uma combinação de sorte e habilidade. “As pessoas precisam avaliar quão pequeno é o barco e quão vasto é o Pacífico. As chances de alguém ser encontrado são muito pequenas”, ressaltou o professor.
    Ele disse que a sobrevivência de Shaddock foi uma combinação de sorte e habilidade. “As pessoas precisam avaliar quão pequeno é o barco e quão vasto é o Pacífico. As chances de alguém ser encontrado são muito pequenas”, ressaltou o professor. Foto: Pexels por Pixabay
  • O professor também destacou que a presença da cadela pode, de fato, ter feito grande diferença na sobrevivência do australiano, ajudando pelo lado psicológico.
    O professor também destacou que a presença da cadela pode, de fato, ter feito grande diferença na sobrevivência do australiano, ajudando pelo lado psicológico. Foto: reprodução youtube 9 news australia
  Segundo ele, em um momento como esse, a questão mental é tão importante quanto a física e ter o cãozinho por perto pode ter amenizado isso.
    Segundo ele, em um momento como esse, a questão mental é tão importante quanto a física e ter o cãozinho por perto pode ter amenizado isso.
  • O marinheiro trabalhava com tecnologia da informação antes de se aposentar e passar a viver de caminhadas e passeios de barco.
    O marinheiro trabalhava com tecnologia da informação antes de se aposentar e passar a viver de caminhadas e passeios de barco. Foto: Graham Pengelly Unsplash
  • O australiano foi diagnosticado com câncer no intestino há 20 anos e, segundo ele, conseguiu superar a doença
    O australiano foi diagnosticado com câncer no intestino há 20 anos e, segundo ele, conseguiu superar a doença Foto: Jason Leung na Unsplash
  • Em janeiro de 2014, um incidente ainda mais impressionante foi relatado. O salvadorenho José Salvador Alvarenga foi resgatado nas Ilhas Marshall após sobreviver cerca de 13 meses em alto mar.
    Em janeiro de 2014, um incidente ainda mais impressionante foi relatado. O salvadorenho José Salvador Alvarenga foi resgatado nas Ilhas Marshall após sobreviver cerca de 13 meses em alto mar. Foto: reprodução youtube
