Galeria
Mergulhadores descobrem possível ‘boia-espiã’ russa na costa do País de Gales
-
O fato ocorreu no fundo do mar próximo à ilha de Skomer, na costa galesa. Assim, o objeto estava coberto por organismos marinhos e parece ser compatível com este tipo de equipamento, que era usado por forças militares estrangeiras para rastrear movimentos de submarinos. Foto: Reprodução do X @HeraldWales
-
De acordo com o jornal "The Sun", uma fonte da Marinha afirmou que o dispositivo pode estar no local "há décadas", entretanto ainda não foi comprovado a quem pertencia. Foto: Divulgação
-
Segundo o jornal galês "Herald", o grupo de mergulhadores entregou o objeto às autoridades competentes para avaliação. Foto: Reprodução do Youtube
-
"No início, os caras pensaram que poderia ser uma bateria antiga de boia luminosa. Com esse navio-espião russo que tem rondado por aí, faz você desconfiar de tudo que está acontecendo", disse o fundador do grupo de mergulhadores ao "The Sun". Foto: Reprodução do Facebook
-
-
Dessa forma, sonobuoys são normalmente lançados de aeronaves e embarcações e equipados com sensores para detectar vibrações de navios e submarinos. Foto: PH1 John Collins/Wikimédia Commons
-
Eles são fundamentais nos sistemas modernos de detecção naval, pois sinais de rádio e GPS não atravessam facilmente a água do mar. Foto: Sonobuoydude/Wikimédia Commons
-
Na última semana, o secretário de Defesa John Healey confirmou que o navio-espião russo Yantar tem operado nas águas do Reino Unido. Isso trouxe uma preocupação com a coleta de inteligência russa em águas britânicas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
Além disso, pilotos da Força Aérea Britânica destacaram que o Yantar direcionou lasers contra suas aeronaves, uma ação que o secretário de Defesa descreveu como "profundamente perigosa". Foto: Peter Ellis/Wikimédia Commons
-
Mesmo que a Rússia descreva o Yantar como um navio de pesquisa oceânica, países ocidentais suspeitam que ele esteja mapeando secretamente os cabos submarinos britânicos. Por eles, passam 90% dos dados do país, o que inclui bilhões de dólares em transações financeiras. Foto: Llywelyn2000/Wikimédia Commons
-
Skomer é bem conhecida pela sua vida selvagem. Afinal, cerca de metade da população mundial de parcelas-de-manx nidifica na ilha, assim como a maior colónia de papagaios-do-mar-atlânticos localiza-se no sul da Grã-Bretanha. Foto: Reprodução do Flickr Trevor e Bronwyn Neal
-
-
A ilha tem uma área de 2,92 km² e seu ponto mais alto fica a 79 m acima do nível do mar em Gorse Hill, enquanto a maior parte da ilha está a cerca de 60 m também acima do nível do mar. Foto: Reprodução do Flickr Sarah
-
É cortada por uma série de encostas e cristas, o que lhe confere uma topografia rica e variada. Ela tem aproximadamente 2,4 km de norte a sul e 3,2 km de leste a oeste. Foto: Reprodução do Flickr Sean Sweeney
-
É quase dividida ao meio perto de seu lado leste por duas baías, sendo uma das várias ilhas situadas a menos de 1000 jardas da costa de Pembrokeshire. Foto: Imagem de Greg Montani por Pixabay
-
-
O nome Skomer deriva deÂ Skalmey, de origem viking que significa "ilha fendida", possivelmente devido ao fato de a extremidade oriental da ilha estar quase separada da parte principal. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr Dongning Li
-
Skomer tornou-se uma reserva natural nacional, um local de interesse científico especial e uma área protegida especial, sendo gerenciada pelo Wildlife Trust of South and West Wales. Foto: Reprodução do Flickr Marianne DeSelle
-
Em 1990, foi criada a primeira Reserva Natural Marinha do Reino Unido, da qual Skomer fazia parte, e em dezembro de 2014 foi reclassificada como Zona de Conservação Marinha. Foto: Imagem de Greg Montani por Pixabay
-