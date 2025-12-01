Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Mergulhadores descobrem possível ‘boia-espiã’ russa na costa do País de Gales

RF
Redação Flipar
  • O fato ocorreu no fundo do mar próximo à ilha de Skomer, na costa galesa. Assim, o objeto estava coberto por organismos marinhos e parece ser compatível com este tipo de equipamento, que era usado por forças militares estrangeiras para rastrear movimentos de submarinos.
    O fato ocorreu no fundo do mar próximo à ilha de Skomer, na costa galesa. Assim, o objeto estava coberto por organismos marinhos e parece ser compatível com este tipo de equipamento, que era usado por forças militares estrangeiras para rastrear movimentos de submarinos. Foto: Reprodução do X @HeraldWales
  • De acordo com o jornal
    De acordo com o jornal "The Sun", uma fonte da Marinha afirmou que o dispositivo pode estar no local "há décadas", entretanto ainda não foi comprovado a quem pertencia. Foto: Divulgação
  • Segundo o jornal galês
    Segundo o jornal galês "Herald", o grupo de mergulhadores entregou o objeto às autoridades competentes para avaliação. Foto: Reprodução do Youtube
  • "No início, os caras pensaram que poderia ser uma bateria antiga de boia luminosa. Com esse navio-espião russo que tem rondado por aí, faz você desconfiar de tudo que está acontecendo", disse o fundador do grupo de mergulhadores ao "The Sun". Foto: Reprodução do Facebook
  • Dessa forma, sonobuoys são normalmente lançados de aeronaves e embarcações e equipados com sensores para detectar vibrações de navios e submarinos.
    Dessa forma, sonobuoys são normalmente lançados de aeronaves e embarcações e equipados com sensores para detectar vibrações de navios e submarinos. Foto: PH1 John Collins/Wikimédia Commons
  • Eles são fundamentais nos sistemas modernos de detecção naval, pois sinais de rádio e GPS não atravessam facilmente a água do mar.
    Eles são fundamentais nos sistemas modernos de detecção naval, pois sinais de rádio e GPS não atravessam facilmente a água do mar. Foto: Sonobuoydude/Wikimédia Commons
  • Na última semana, o secretário de Defesa John Healey confirmou que o navio-espião russo Yantar tem operado nas águas do Reino Unido. Isso trouxe uma preocupação com a coleta de inteligência russa em águas britânicas.
    Na última semana, o secretário de Defesa John Healey confirmou que o navio-espião russo Yantar tem operado nas águas do Reino Unido. Isso trouxe uma preocupação com a coleta de inteligência russa em águas britânicas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Além disso, pilotos da Força Aérea Britânica destacaram que o Yantar direcionou lasers contra suas aeronaves, uma ação que o secretário de Defesa descreveu como
    Além disso, pilotos da Força Aérea Britânica destacaram que o Yantar direcionou lasers contra suas aeronaves, uma ação que o secretário de Defesa descreveu como "profundamente perigosa". Foto: Peter Ellis/Wikimédia Commons
  • Mesmo que a Rússia descreva o Yantar como um navio de pesquisa oceânica, países ocidentais suspeitam que ele esteja mapeando secretamente os cabos submarinos britânicos. Por eles, passam 90% dos dados do país, o que inclui bilhões de dólares em transações financeiras.
    Mesmo que a Rússia descreva o Yantar como um navio de pesquisa oceânica, países ocidentais suspeitam que ele esteja mapeando secretamente os cabos submarinos britânicos. Por eles, passam 90% dos dados do país, o que inclui bilhões de dólares em transações financeiras. Foto: Llywelyn2000/Wikimédia Commons
  • Skomer é bem conhecida pela sua vida selvagem. Afinal, cerca de metade da população mundial de parcelas-de-manx nidifica na ilha, assim como a maior colónia de papagaios-do-mar-atlânticos localiza-se no sul da Grã-Bretanha.
    Skomer é bem conhecida pela sua vida selvagem. Afinal, cerca de metade da população mundial de parcelas-de-manx nidifica na ilha, assim como a maior colónia de papagaios-do-mar-atlânticos localiza-se no sul da Grã-Bretanha. Foto: Reprodução do Flickr Trevor e Bronwyn Neal
  • A ilha tem uma área de 2,92 km² e seu ponto mais alto fica a 79 m acima do nível do mar em Gorse Hill, enquanto a maior parte da ilha está a cerca de 60 m também acima do nível do mar.
    A ilha tem uma área de 2,92 km² e seu ponto mais alto fica a 79 m acima do nível do mar em Gorse Hill, enquanto a maior parte da ilha está a cerca de 60 m também acima do nível do mar. Foto: Reprodução do Flickr Sarah
  • É cortada por uma série de encostas e cristas, o que lhe confere uma topografia rica e variada. Ela tem aproximadamente 2,4 km de norte a sul e 3,2 km de leste a oeste.
    É cortada por uma série de encostas e cristas, o que lhe confere uma topografia rica e variada. Ela tem aproximadamente 2,4 km de norte a sul e 3,2 km de leste a oeste. Foto: Reprodução do Flickr Sean Sweeney
  • É quase dividida ao meio perto de seu lado leste por duas baías, sendo uma das várias ilhas situadas a menos de 1000 jardas da costa de Pembrokeshire.
    É quase dividida ao meio perto de seu lado leste por duas baías, sendo uma das várias ilhas situadas a menos de 1000 jardas da costa de Pembrokeshire. Foto: Imagem de Greg Montani por Pixabay
  • O nome Skomer deriva deÂ Skalmey, de origem viking que significa
    O nome Skomer deriva deÂ Skalmey, de origem viking que significa "ilha fendida", possivelmente devido ao fato de a extremidade oriental da ilha estar quase separada da parte principal. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr Dongning Li
  • Skomer tornou-se uma reserva natural nacional, um local de interesse científico especial e uma área protegida especial, sendo gerenciada pelo Wildlife Trust of South and West Wales.
    Skomer tornou-se uma reserva natural nacional, um local de interesse científico especial e uma área protegida especial, sendo gerenciada pelo Wildlife Trust of South and West Wales. Foto: Reprodução do Flickr Marianne DeSelle
  • Em 1990, foi criada a primeira Reserva Natural Marinha do Reino Unido, da qual Skomer fazia parte, e em dezembro de 2014 foi reclassificada como Zona de Conservação Marinha.
    Em 1990, foi criada a primeira Reserva Natural Marinha do Reino Unido, da qual Skomer fazia parte, e em dezembro de 2014 foi reclassificada como Zona de Conservação Marinha. Foto: Imagem de Greg Montani por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay