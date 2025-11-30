Assine
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

Veja como foi a caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas

Evento na manhã deste domingo (30/11) se concentrou na Praça da Bandeira. De lá os manifestantes desceram em direção ao TJMG

  • Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11)
    Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
