VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
Veja como foi a caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas
Evento na manhã deste domingo (30/11) se concentrou na Praça da Bandeira. De lá os manifestantes desceram em direção ao TJMG
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
-
-
Manifestantes caminham pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em BH, neste domingo (30/11) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press