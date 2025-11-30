Galeria
Cachorro ‘furta’ bicho de pelúcia, mas retorna para devolver o brinquedo
A cena curiosa aconteceu o dia 25/04/2025 e foi registrada pelas câmeras de segurança. Foto: Reprodução/Câmera de Segurança
A dona da loja, Natalia Campanerut Lopes, disse que ficou surpresa, mas se divertiu com a situação. "Eu estava no caixa e não vi ele pegando. Algumas meninas que estavam passando na rua que me avisaram", contou. Foto: Montagem/Reprodução
Ela contou que o cachorro, chamado de "Lobão", vive sozinho nas ruas perto do Centro e da Vila Brasil. Apesar de ser de rua, ele é alimentado todos os dias por uma moradora da região e costuma ser muito calmo e amigável. Foto: Montagem/Arquivo Pessoal
"Quando ele parou, eu passei a mão nele, conversei com ele e até perguntei se me daria de volta. Ai ele soltou numa boa, me deu uma rodeada e logo saiu", explicou a mulher. Foto: Reprodução/YouTube
Depois do episódio, Natalia lançou uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar um lar para o cãozinho. "Quem estiver com vontade [de adotar], tenho certeza que será muito acolhedor, pois ele é muito bonzinho", disse ela. Foto: Arquivo pessoal
Recentemente, um outro caso curioso envolvendo um cão e uma pelúcia, que ocorreu há 19 anos, na Inglaterra, voltou à tona na internet. Foto: Freepik/kaboompics
Em 1° de agosto de 2006, um cão de guarda da raça Doberman destruiu uma coleção rara de ursos de pelúcia avaliada em cerca de 900 mil dólares, no museu Wookey Hole Caves, em Somerset. Foto: Reprodução/BBC News
O cão "Barney" e o segurança noturno Greg West trabalhavam juntos havia seis anos e, aparentemente, o ataque de fúria do doberman foi causado por ciúmes em relação aos ursinhos de pelúcia. Foto: Divulgação
Entre as cerca de 100 peças raras destruídas por Barney estava um urso de pelúcia fabricado em 1909, e que pertenceu a Elvis Presley. Foto: Divulgação
O rei do Rock, que morreu em 16/8/1977 aos 42 anos, é até hoje cultuado por muitos fãs de diferentes gerações, e tudo associado a ele tem grande valor. Foto: Divulgação
A atenção especial de Greg West ao pelúcia de Elvis teria sido o gatilho para a crise de ciúmes do doberman, que durou cerca de 10 minutos e que culminou na demissão de Barney. Foto: Reprodução/BBC News
O Doberman é uma raça do grupo pinscher, oriunda da Alemanha. Foi desenvolvida inicialmente por Karl Friedrich Louis Dobermann em Apolda na Alemanha por volta de 1860. Foto: pixabay
Foi a primeira raça criada especialmente para proteção. Tem expectativa de vida de 10 a 13 anos. Foto: Imagem de Yama Zsuzsanna Márkus por Pixabay
Mas o Doberman não está sozinho no quesito "ciúmes". Outras raças são muito apegadas a seus donos. Veja algumas: Foto: Imagem de dddjjj0320 por Pixabay
O Labrador é sempre lembrado no quesito companheirismo. Amoroso e parceiro, não à toa é muito usado como cão de terapia. Foto: Divulgação
Outra raça extremamente carinhosa e amigável é o Golden Retriever, que tem verdadeira paixão por seus tutores. Foto: Divulgação
Ainda que sejam conhecidos por serem cães de corrida, os Greyhounds preferem ficar no colo do tutor a correr numa pista. Foto: Divulgação
Perfeito para quem mora em apartamentos ou lugares menores, o Bichon Frisé ama ficar no colo do seu dono e é o "mais popular" neste quesito. Foto: Riccardo Falconi/pixabay
O Dogue Alemão não tem muita noção do seu enorme tamanho, pois adora ficar com a cabeça apoiada no colo do seu tutor e está sempre pedindo atenção. Foto: Capuski/pixabay
