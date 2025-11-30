Belas e decorativas calçadas de pedras portuguesas têm longa história

Em Lisboa, noEm Lisboa, no ano de 1842, foi executada a primeira calçada em preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como "grilhetas".ano de 1842, foi executada a primeira calçada a preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como "grilhetas". Foto: Joshua Benoliel/Wikimedia Commons