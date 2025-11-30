Galeria
Belas e decorativas calçadas de pedras portuguesas têm longa história
Sua aplicação é muito comum na pavimentação de passeios, praças, parques, pátios e demais espaços públicos ou privados, para conferir beleza e delicadeza ao ambiente. Foto: Gabriele Iuvara/Wikimedia Commons
Basicamente, a calçada portuguesa resulta do calcetamento com pedras, de formato irregular ou regular. Foto: Rdrs/Wikimedia Commons
Geralmente de calcário, as calçadas de pedras portuguesas têm cores predominantemente pretas e brancas. Foto: PedroPVZ
Porém, podem ser encontradas também nas cores castanho, vermelho, azul, amarelo e verde. Foto: RochasBrasil/Wikimedia Commons
Em Portugal, os trabalhadores especializados na colocação deste tipo de calçada são denominados "mestres calceteiros". Foto: GualdimG/Wikimedia Commons?
Por exigir técnica especializada, o mosaico com as pedras portuguesas tem uma manutenção mais difícil e mais cara do que a maioria das calçadas. Foto: Jules Verne Times Two/Wikimedia Commons
Apesar de remeter à Antiguidade, a calçada portuguesa como conhecemos surgiu no início da década de 40 do século XIX, em Portugal. Foto: IconografiaMusical/Wikimedia Commons
Em Lisboa, no ano de 1842, foi executada a primeira calçada em preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como "grilhetas". Foto: Joshua Benoliel/Wikimedia Commons
No Brasil, foi um dos pavimentos mais populares utilizados na arquitetura paisagista do século XX, devido à sua flexibilidade de montagem e de composição plástica. Foto: Fernando Frazão/Wikimedia Commons
Pelo custo e dificuldade de manutenção, muitas cidades, inclusive Lisboa e São Paulo, decidiram substituir algumas históricas calçadas de pedras portuguesas por pisos monocromáticos e de concreto. Foto: Vitor Oliveira/Wikimedia Commons
