Belas e decorativas calçadas de pedras portuguesas têm longa história

Redação Flipar
  Sua aplicação é muito comum na pavimentação de passeios, praças, parques, pátios e demais espaços públicos ou privados, para conferir beleza e delicadeza ao ambiente.
    Sua aplicação é muito comum na pavimentação de passeios, praças, parques, pátios e demais espaços públicos ou privados, para conferir beleza e delicadeza ao ambiente. Foto: Gabriele Iuvara/Wikimedia Commons
  Basicamente, a calçada portuguesa resulta do calcetamento com pedras, de formato irregular ou regular.
    Basicamente, a calçada portuguesa resulta do calcetamento com pedras, de formato irregular ou regular. Foto: Rdrs/Wikimedia Commons
  Geralmente de calcário, as calçadas de pedras portuguesas têm cores predominantemente pretas e brancas.
    Geralmente de calcário, as calçadas de pedras portuguesas têm cores predominantemente pretas e brancas. Foto: PedroPVZ
  Porém, podem ser encontradas também nas cores castanho, vermelho, azul, amarelo e verde.
    Porém, podem ser encontradas também nas cores castanho, vermelho, azul, amarelo e verde. Foto: RochasBrasil/Wikimedia Commons
  Em Portugal, os trabalhadores especializados na colocação deste tipo de calçada são denominados
    Em Portugal, os trabalhadores especializados na colocação deste tipo de calçada são denominados "mestres calceteiros". Foto: GualdimG/Wikimedia Commons?
  Por exigir técnica especializada, o mosaico com as pedras portuguesas tem uma manutenção mais difícil e mais cara do que a maioria das calçadas.
    Por exigir técnica especializada, o mosaico com as pedras portuguesas tem uma manutenção mais difícil e mais cara do que a maioria das calçadas. Foto: Jules Verne Times Two/Wikimedia Commons
  Apesar de remeter à Antiguidade, a calçada portuguesa como conhecemos surgiu no início da década de 40 do século XIX, em Portugal.
    Apesar de remeter à Antiguidade, a calçada portuguesa como conhecemos surgiu no início da década de 40 do século XIX, em Portugal. Foto: IconografiaMusical/Wikimedia Commons
  Em Lisboa, no ano de 1842, foi executada a primeira calçada em preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como
    Em Lisboa, noEm Lisboa, no ano de 1842, foi executada a primeira calçada em preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como "grilhetas".ano de 1842, foi executada a primeira calçada a preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como "grilhetas". Foto: Joshua Benoliel/Wikimedia Commons
  No Brasil, foi um dos pavimentos mais populares utilizados na arquitetura paisagista do século XX, devido à sua flexibilidade de montagem e de composição plástica.
    No Brasil, foi um dos pavimentos mais populares utilizados na arquitetura paisagista do século XX, devido à sua flexibilidade de montagem e de composição plástica. Foto: Fernando Frazão/Wikimedia Commons
  Pelo custo e dificuldade de manutenção, muitas cidades, inclusive Lisboa e São Paulo, decidiram substituir algumas históricas calçadas de pedras portuguesas por pisos monocromáticos e de concreto.
    Pelo custo e dificuldade de manutenção, muitas cidades, inclusive Lisboa e São Paulo, decidiram substituir algumas históricas calçadas de pedras portuguesas por pisos monocromáticos e de concreto. Foto: Vitor Oliveira/Wikimedia Commons
