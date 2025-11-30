Estilo de Vida
Benefícios da Fisioterapia para corpo e mente
Melhoria de postura - A fisioterapia é uma forma de melhorar os hábitos posturais em casa e no trabalho. Foto: sippakorn/Unsplash
Assim, pode-se evitar a dor lombar, incômodo na região central da coluna e problemas mais sérios no futuro, como a lordose cervical. Foto: Igor Starkov/Unsplash
Diminuição de dores - Um fisioterapeuta está capacitado para efetuar a reabilitação física e funcional de alguma lesão Foto: Afif Kusuma/Unsplash
O tratamento reduz de maneira significativa as dores. Isso pode ser feito com manipulação ou com uso de aparelhos, como ultrassom. Foto: Adrian "Rosco" Stef/Unsplash
Prevenção de contusões - Assim como diminui dores provenientes de lesões, a fisioterapia pode ajudar para evitá-las. Foto: Anupam Mahapatra/Unsplash
Com o processo, o corpo e a musculatura se fortalecem e se mantêm mais equilibrados, sofrendo menos impacto no caso de algum incidente. Foto: Annie Spratt/Unsplash
Tratamento e prevenção de doenças crônicas - Na área cardiopulmonar, exercícios técnicos e específicos podem ajudar a tratar e prevenir enfermidades que acompanham a pessoa a vida toda. Foto: Sasun Bughdaryan/Unsplash
Entre elas, obesidade, pneumonia, hipertensão, diabetes e até mesmo o câncer. O impacto que o tratamento causa no corpo e na mente do paciente contribui bastante. Foto: Joyce McCown/Unsplash
Auxílio para um treino físico - Um fisioterapeuta ajuda a realizar a prática correta e adequada das atividades. Foto: Kate Trifo/Unsplash
O especialista indica o exercício de acordo com o perfil individual, sem forçar exageradamente a musculatura. Consequentemente, minimiza o risco de dores e lesões. Foto: Gabin Vallet/Unsplash
Controle da insônia - A dificuldade de dormir pode ser causada por vários motivos, entre eles os problemas na respiração e a má simetria corporal. Foto: Sammy Williams/Unsplash
Técnicas fisioterapêuticas são capazes de tratar esses problemas e assegurar uma qualidade de sono, pois agem em todo o corpo de forma integrada. Foto: Zohre Nemati/Unsplash
Melhoria de doenças respiratórias - A fisioterapia respiratória otimiza o transporte do oxigênio para o organismo. Foto: Ashkan Forouzani/Unsplash
Assim, o tratamento possibilita a melhora de alguns problemas de respiração, como asma e a bronquite. Foto: Mockup Graphics/Unsplash
Auxílio na diminuição de problemas urinários - A fisioterapia uroginecológica é responsável por tratar vários tipos de distúrbios Foto: Possessed Photography/Unsplash
Problemas na região perineal (entre as pernas) podem ser tratados (ou prevenidos) com o tratamento, que provoca alívio para quem já está com dificuldade. Foto: Help Stay/Unsplash
Fortalecimento da autoestima - A qualidade de vida melhorada por conta da saúde e disposição ajuda no aspecto psicológico. Foto: Sharon McCutcheon/Unsplash
Equilíbrio, coordenação e flexibilidade fazem com que a pessoa fique mais feliz, segura e menos estressada. Ou seja, ajuda no lado emocional e aumenta a autoestima. Foto: Jackson David/Unsplash
Com isso, melhoram as funções motoras. Por exemplo, exercícios em piscina (hidroterapia) e com utilização da prancha ortostática (posição em que a pessoa fica ereta, sobre seus pés, com os braços estendidos paralelos ao corpo). Foto: Ryan Snaadt/Unsplash
