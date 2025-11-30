Galeria
Maquetes reproduzem imagens curiosas de lugares reais do passado
-
Em 1971, o arqueólogo Italo Gismondi finalizou um trabalho que hoje é considerado um dos mais relevantes a respeito dessa civilização histórica: uma imponente maquete da Roma Antiga. Foto: Divulgação/Museu da Civilização Romana
-
A maquete de Gismondi baseou-se em um mapa de 1901, do também arqueólogo Rodolfo Lanciani, retrata com fidelidade como era a paisagem de Roma no século 4 d.C., quando Constantino I era o imperador e a cidade chegou a sua maior extensão. Foto: - Divulgação/Museu da Civilização Romana
-
O trabalho foi encomendado por Benito Mussolini em 1933, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, e levou 36 anos para ficar pronto. O ditador e líder fascista fez a encomenda para homenagear Augusto, o fundador do Império Romano. Foto: Divulgação/Museu da Civilização Romana
-
Com pouco mais de 16 metros de comprimento, a maquete de gesso está exposta no Museu da Civlização Romana, na capital da Itália. Foto: Flickr Jean Pierre Dalbe
-
-
Maquetes são representações em escala reduzida de um ambiente, objetos, projetos arquitetônicos, áreas urbanísticas ou sistemas. Foto: Instagram @fortesmaquetes
-
O tradicional Museu do Ipiranga, em SÃ£o Paulo, oferece aos visitantes a possibilidade de visualizar como era a capital paulista em 1841. Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
-
A maquete de São Paulo na época do Brasil Imperial foi encomendada ao artista holandês Henrique Bakkenist para comemorar o centenário da Independência do país, em 1922. Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
-
-
Hoje metrópole mais populosa do Hemisfério Sul do planeta, São Paulo era uma cidade mais simples, de arquitetura colonial, na primeira metade do século 19. A maquete mostra essa realidade bem distinta. Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
-
A maquete do acervo do Museu do Ipiranga passou por um processo de restauração para a comemoração do bicentenário da Independência, em 2022. Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
-
Em 1970, o arquiteto Assis Reis idealizou uma maquete de Salvador, capital da Bahia. O modelo está sob os cuidados da Fundação Mario Leal Ferreira e foi tombado pela Prefeitura da cidade em 2020. Foto: Prefeitura de Salvador
-
-
No acervo do Museu de Israel, em Jerusalém, há uma maquete de 20m² que representa a cidade no chamado período do Segundo Templo (539 a.C. até 70 d.C.). Foto: - Reprodução facebook Liz & Alex
-
Inaugurada em 1966, a maquete da Terra Santa foi transferida para o Museu de Jerusalém em 2006 e está entre as atrações do local. Foto: - Reprodução facebook Liz & Alex
-
No Espaço Lúcio Costa, museu temático de Brasília, encontra-se uma maquete do Plano Piloto da capital federal, marco do planejamento urbano no Brasil. Ela foi construída em 1988. Foto: Hugo Lira/Secec
-
-
Principal peça do museu, a maquete do Plano Piloto de Brasília foi danificado nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Com uso de pinças e escovas, a maquete passou por um processo de recuperação quase total. Foto: Hugo Lira/Secec
-
Em Hamburgo, na Alemanha, o “Miniatur-Wunderland” (Museu de Miniaturas, em tradução livre) recorre a maquetes para representar cidades e pontos turísticos de diversas partes do planeta. Foto: Reprodução de vídeo G1
-
A principal atração do museu de Hamburgo é a maior linha férrea em miniatura do mundo, maquete ferroviária com mais de 7 quilômetros de extensão. Foto: Reprodução de vídeo G1
-
-
Na arquitetura, as maquetes têm muita importância nos estudos e também em projetos. No mercado imobiliário, elas ainda são usadas amplamente na demonstração das incorporadoras aos clientes de como empreendimentos ficarão quando terminados. Foto: Instagram @wl_maquetes
-
Na educação, maquetes são utilizadas em escolas para facilitar a compreensão dos estudantes ao tornar visíveis pontos ensinados em classe. Os modelos tridimensionais aproximam crianças e adolescentes da realidade concreta. Foto: Instagram @fortesmaquetes