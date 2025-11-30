Galeria
Versatilidade e sabor irresistível da framboesa
Historicamente, a framboesa remonta a tempos antigos, com relatos de sua colheita pelos troianos no sopé do Monte Ida (Creta), perto da época de Cristo. Foto: Imagem de ????? ???????? por Pixabay
A fruta foi, ao longo dos séculos, usada como alimento e também como remédio, com as folhas e flores utilizadas para tratar diversas condições. Foto: - creative commons hippopx.com
Entre elas, distúrbios gastrointestinais, respiratórios, problemas cardíacos, gripe, febre e até mesmo para auxiliar no parto e tratar enjoos matinais. Foto: L cwojdzinski pixabay
A framboesa é nativa da Ásia Menor e norte da Europa. Atualmente, ela faz parte da cultura de diversas regiões, como no próprio Velho Continente, Estados Unidos e Canadá. Foto: - creative commons hippopx.com
A framboesa também ganhou significados simbólicos, como na Idade Média, onde foi associada a vinhos rosados e adocicados devido à semelhança de cor e sabor. Foto: Pixabay
Ela apresenta diferentes variedades, com algumas sendo mais resistentes a condições climáticas, como o inverno. Assim, existem principalmente dois tipos deste fruto, considerando a coloração: vermelhas e pretas, com variações híbridas (amarelas e roxas). Foto: Pixabay
É comum confundir a framboesa com a amora, devido à semelhança na aparência e cor, especialmente quando maduras. No entanto, a principal diferença está no interior. A primeira tem o centro oco, enquanto a segunda, tem o interior composto de polpa homogênea. Foto: Pixabay
A framboesa se destaca por sua saborosa doçura e aroma característico, sendo utilizada em diversos produtos, como sucos, geleias, sorvetes e licores. Já as folhas deste fruto podem ser usadas no preparo de chás. Foto: Pixabay
Faz parte da família Rubus idaeus, sendo fruto da framboeseira. Por possuir grande capacidade de propagação, a planta precisa ser desmanchada e as mudas transplantadas para outro local a cada três ou quatro anos, para que a concorrência entre os ramos não afete a produção. Foto: Pixabay
A framboesa oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo a prevenção de doenças cardíacas, a promoção da perda de peso e o fortalecimento do sistema imunológico. A produção no Brasil ainda é pequena, com a região de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Foto: Pixabay
Além disso, essa fruta é rica em antioxidantes, que combatem o envelhecimento precoce e auxiliam na prevenção do câncer. Foto: Pixabay
O simbolismo da framboesa é complexo e varia dependendo do contexto cultural e da interpretação individual. Em geral, ela pode ser associada à fertilidade, paixão, coragem, vitalidade e transformação. Foto: Pixabay
A saborosa fruta é rica em polifenóis, compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam a diminuir os níveis de colesterol “ruim”, o LDL no sangue. Por este motivo, ajuda a evitar doenças cardíacas, como aterosclerose, infarto, trombose ou AVC. Foto: Pixabay
As antocianinas presentes na framboesa favorecem o relaxamento das artérias, algo que melhora a circulação de sangue e ajuda, assim, a regular a pressão arterial. Por outro lado, essa fruta pode provocar reações alérgicas em determinadas pessoas. Foto: Pixabay
Essa fruta tambÃ©m fornece Ã³timas quantidades de fibras que desaceleram o esvaziamento do estÃŽmago e ajudam a aumentar a saciedade e reduzir a fome. Foto: Pixabay
Além disso, as antocianinas atuam como agentes antiobesidade e ajudam, assim, a alterar o metabolismo das gorduras. Isso diminui a inflamação, aumenta o gasto energético e favorece a oxidação da gordura acumulada. Foto: Pixabay
Ela Ã© rica em polifenÃ³is que melhoram a circulaÃ§Ã£o sanguÃnea, reduzem o stress oxidativo e a inflamaÃ§Ã£o no cÃ©rebro. Algo que ajuda a melhorar a concentraÃ§Ã£o e a memÃ³ria, alÃ©m de prevenir o surgimento de doenÃ§as neurodegenerativas, como o Alzheimer. Foto: Pixabay
O consumo regular de framboesa previne a formação de radicais livres e reduz a inflamação no corpo, por ser rica em polifenóis e outros compostos bioativos que inibem a proliferação de células tumorais. Foto: Pixabay
É uma frutinha vermelha azedinha com um leve dulçor que combina perfeitamente com sobremesas, drinks e panquecas. Uma excelente opção para calor, podendo ser consumida gelada ou como complemento de doces. Foto: imagem gerada por i.a
Segundo alguns chefes de cozinha, ao adicionar uma pequena quantidade de bicarbonato, equilibra-se a acidez da framboesa, algo que permite ressaltar toda a doçura natural da fruta sem ter que colocar muito açúcar na formação da geleia. Foto: imagem gerada por i.a
Outra opção saborosa e refrescante para o verão é transformar as frutas em sorvetes. Com a framboesa não é diferente, visto que tem um gosto característico das frutas vermelhas. Foto: imagem gerada por i.a
Típica de climas temperados, a framboesa é uma verdadeira explosão de sabor, sendo extremamente versátil por aparecer em outros pratos na culinária mundial. Uma combinação interessante é com chocolate em receitas de bolos, brownies e outras sobremesas. Foto: Pixabay
A framboesa se tornou destaque também em Hollywood. Por lá, antes do Oscar, a Academia destaca os piores desempenhos do cinema mundial com um prêmio que faz referência à tradicional fruta. A premiação, então, foi concebida pelo publicitário John Wilson. Foto: