Galeria
As principais pragas que causam devastação nas plantações
-
Este tipo de caramujo, nativo da África, é um dos mais prejudiciais do planeta. Ele come mais de 500 tipos de plantas e cascas de árvore. Foto: J.M.Garg wikimedia commons
-
Os caramujos desta espécie também são capazes de danificar rebocos de casas, de acordo com o governo americano que fez o alerta. Foto: divulgação Fiocruz
-
Veja outras pragas que têm alto poder destrutivo para a agricultura e representam uma dor de cabeça para os fazendeiros. Foto: claude alleva pixabay
-
Lagarta Helicoverpa - Prolifera, principalmente, nas culturas de soja, algodão, feijão e milho. As larvas atacam ramos, flores e cápsulas de semente. Foto: divulgação Embrapa
-
-
Lagarta-do-cartucho - É a principal praga da cultura do milho. Ataca a planta desde a semente até a formação das espigas. Destrói, principalmente, o cartucho, na fase próxima do florescimento, causando danos significativos em períodos de seca. Foto: divulgação AgroOlhar
-
Pulgão - Inseto minúsculo (1,5 a 3 mm), de corpo mole, com antenas longas. Proliferam com facilidade e formam colônias, causando rápido ressecamento. Suga a seiva, desnutrindo a planta. Na foto, centenas devoram um brócolis. Foto: Fir0002 wikimedia commons
-
Mosca branca - Encontrada em regiões de clima quente e úmido. Prefere culturas de algodão e soja, além de frutas e legumes. Também infesta plantas ornamentais, como o bico-de-papagaio. Suga a seiva, deixando a planta sem alimento. Foto: domínio público
-
-
Córos (larvas de besouro) - Atacam, principalmente, à noite, atraídos pela luz das luminárias. Alimentam-se de raízes, deixando as plantas fracas e sem capacidade de absorver água. Foto: Petra Goschel pixabay
-
Percevejo marrom - Praga comum na cultura de soja, pode causar danos irreversíveis, pois suga diretamente os grãos, reduzindo drasticamente a produção. Além de sugar a seiva, ele injeta toxinas causando a chamada "retenção foliar" nas plantas. Foto: Brett Hondow pixabay
-
Especialistas em agricultura alertam para a importância de aprender a diferenciar os insetos que convivem naturalmente com as plantações - e até beneficiam os vegetais, como as abelhas (foto) - e aqueles que representam uma ameaça. Foto: Paulo Costa - Flickr
-
-
O monitoramento tem que ser, pelo menos, uma vez por semana, para detectar a entrada de uma praga e agir para impedir que ela se alastre. Foto: Pavlofox pixabay
-
Alguns fatores agravam o risco de aparecimento de pragas: falta de rotação de culturas , desequilíbrio na colocação de adubos e escolha de culturas que atraem pragas em determinadas regiões. Foto: Erich Westendarp wikimedia commons
-
O uso inadequado de praguicidas é um fator de peso. Pessoas que não sabem utilizar o tipo de produto correto e que erram na dosagem e na forma de aplicação acabam pondo em risco toda a plantação. Foto: Gabriela Fink pixabay
-
-
O combate às pragas pode ser feito de diversas maneiras: físico, biológico, químico ou mecânico. Foto: stanbalik pixabay
-
Em plantações próximas de áreas urbanas, devido à proibição do uso de inseticidas, uma boa estratégia é o combate biológico da praga. Foto: Julio César García pixabay
-
Para isso, usam-se nematoides (vermes parasitas de animais), bactérias, fungos e parasitoides que só afetam aqueles insetos invasores, sem risco de danos colaterais. Foto: R. Winkelmann pixabay
-