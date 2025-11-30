Estilo de Vida
Vida dos ciganos: eternos nômades se espalham pelo mundo
Estima-se que sua migração para o Ocidente tenha iniciado por volta do século 10, percorrendo a Pérsia, a Ásia Menor e a Europa. Foto: domínio público
Os ciganos são conhecidos por sua vida nômade, muitas vezes vivendo em comunidades itinerantes e viajando constantemente de um lugar para outro. Foto: Goldwrite wikimedia commons
Ao longo dos séculos, o povo cigano enfrentou perseguições e discriminações, mas também se adaptou e enriqueceu as culturas dos países por onde passou. Foto: UCLA wikimedia commons
Os costumes ciganos variam de acordo com a região e o grupo específico, mas alguns elementos são comuns em muitas comunidades. Veja agora alguns dos hábitos mais frequentes na cultura cigana! Foto: Danielle Rice Unsplash
Família: A base da cultura cigana é a família extensa, com forte ênfase nos laços de sangue e no respeito aos mais velhos. As decisões importantes são tomadas em conjunto, e a comunidade se apoia mutuamente. Foto: Miray Bostanc? pexels
Língua: A língua Romani é um idioma indo-europeu com diversas dialetos. Apesar de muitos ciganos dominarem a língua do país onde residem, a língua Romani preserva sua identidade cultural. Foto: domínio público
Religião: A maioria dos ciganos não seguia uma religião específica; eles costumavam aderir à crença de onde estivessem vivendo, ou seja, poderiam ser católicos, ortodoxos, evangélicos, espíritas ou mesmo muçulmanos. Foto: flickr SMU Central University Libraries
No geral, o povo cigano costuma ter um conjunto de crenças e princípios a serem seguidos, ainda que não adorem a figura de um Deus em específico. Foto: Carl Albert Research and Studies Center, Congressional Collection wikimedia commons
Música e Dança: A música e a dança são elementos centrais da cultura cigana. Ritmos e melodias vibrantes são frequentemente acompanhada por instrumentos como violão, acordeão e pandeiro. Foto: flickr James Niland
A dança cigana é expressiva e sensual, transmitindo alegria, emoção e liberdade. Foto: flickr K. Kendall
Trabalho: Tradicionalmente, os ciganos se dedicavam a atividades itinerantes como comércio, artesanato, ferrageamento e adivinhação. Hoje em dia, muitos ciganos também trabalham em áreas como música, artes, educação e saúde. Foto: divulgação
Hoje, os ciganos estão espalhados por todo o mundo, com estimativas que variam entre 10 e 20 milhões de pessoas. Foto: divulgação
Os três países com maior população cigana são: Estados Unidos (aproximadamente 1 milhão), Brasil (cerca de 800 mil) e Espanha (aproximadamente 710 mil). Foto: SecultBA / Cassi Coutinho
Além desses, Turquia, Sérvia, Romênia, Bulgária, França e Eslovênia também têm uma população cigana significativa. Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Os ciganos vieram para o Brasil junto com os exploradores portugueses. As autoridades de Portugal viram nos lugares distantes do império uma chance de se livrar dessas pessoas que eles julgavam não serem bem-vindas. Foto: mo eid pexels
Os ciganos enfrentaram preconceito na Europa e isso continuou nas AmÃ©ricas. Um dos motivos para esse preconceito era o modo como viviam. Enquanto a maioria das pessoas vivia em um lugar sÃ³, os ciganos se moviam de um lugar para outro. Foto: pexels cottonbro studio
Além disso, eles não tinham leis escritas, algo comum naquela época. Apesar de terem aceitado o cristianismo, praticavam alguns atos que a Igreja não gostava, como tentar prever o futuro. Foto: teksomolika freepik
Durante o surgimento das monarquias nacionais na Europa, os ciganos foram perseguidos, assim como outras pessoas que não seguiam a fé católica, como judeus e muçulmanos. Foto: Caroline Hernandez Unsplash
Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os ciganos foram alvo de perseguição e foram colocados em campos de concentração pelos nazistas. Foto: domínio público
Estima-se que cerca de 250 mil ciganos tenham sido mortos nesse período, principalmente na Croácia, onde quase toda a população cigana foi exterminada. Foto: Gunnar Herbert Lundh wikimedia commons
A cultura cigana foi tema da escola de samba Imperatriz Leopoldinense no carnaval carioca de 2024. A inspiração para o enredo veio da Cigana Esmeralda, personagem dos contos de Leandro Gomes de Barros. Foto: reprodução tv globo
Na primeira ala da escola, que faz parte do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, dezenas de ciganos de verdade participaram do desfile, inclusive algumas mulheres de perna de pau. A ala se chamada de “Caravana em Festa”. Foto: reprodução tv globo
