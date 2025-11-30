Galeria
Morre, aos 81 anos, a lenda Jimmy Cliff. O reggae fica mais triste!
-
Considerado um dos pioneiros do reggae e responsável por levar o gênero ao cenário internacional, o jamaicano ganhou dois Grammy com os álbuns Cliff Hanger (1985) e Rebirth (2012) – esse último também apareceu na lista dos “50 Melhores Álbuns de 2012” da Rolling Stone. Foto: Reprodução @jimmycliff
-
Ele tinha forte relação com o Brasil. Mais especificamente com a Bahia. A ligação se estreitou nos anos 1980, quando dividiu os palcos com Gilberto Gil em turnê que lotou estádios em cinco capitais brasileiras: Salvador, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Foto: Reproduc?a?o/Facebook
-
Jimmy Cliff iniciou sua carreira em 1962 e seguiu em atividade até os últimos anos de sua vida. Além de cantor e compositor, ele também tocava guitarra, piano, teclado e conga. Foto: Reprodução @jimmycliff
-
No cinema, o jamaicano foi protagonista de “The Harder They Come” (1972) e teve participação em Club Paradise (1986). Entre suas canções mais célebres estão: ““I Can See Clearly Now”, “Wonderful World, Beautiful People”, “You Can Get It If You Really Want” e “The Harder They Come”. Foto: Reprodução @jimmycliff
-
-
Mas nem tudo foram flores. Por não ser rastafári, Cliff sentiu-se discriminado na Jamaica e mudou-se para a Inglaterra. Muçulmano, adotou o Islamismo e trocou seu nome original (James Chambers) para El Hadj Bachir Naim. Foto: reprodução instagram
-
Em 2021, Jimmy Cliff publicou um single após quase 10 anos sem lançar algo inédito. Ele dizia que se mantinha ativo porque ainda não havia atingido seu ápice na carreira. Foto: Divulgac?a?o
-
Apesar do brilhantismo da carreira de Cliff, Bob Marley ainda é o nome mais notável na história do reggae em escala mundial, com músicas que se eternizaram, como “Redemption Song” e “Three Little Birds”. Foto: OpenClipart Vectors pixabay
-
-
Cantor, compositor e multiinstrumentista (guitarra, violão e percussão), Marley popularizou o gênero no mundo durante seu período de atividade: 1962 a 1980. Sua casa na Jamaica, inclusive, virou museu. Foto: Reprodução YouTube albertucho90fc
-
Com um talento incomum, Bob Marley é reverenciado até hoje em muitos países. Ele vendeu mais de 75 milhões de discos. Foto: reprodução
-
Marley uniu a música à filosofia rastafári e ao conceito de justiça social e, três anos antes de morrer, recebeu a Medalha de Paz do Terceiro Mundo", das Nações Unidas. Também ganhou a mais alta condecoração jamaicana: a Ordem ao Mérito. Foto: reprodução YouTube Bob1945Marley
-
-
Veja, a seguir, outros grandes nomes que popularizaram o reggae no mundo ou que ainda hoje são representantes de alto escalão do gênero. Foto: Imagem de Danrley Smith Ariza por Pixabay
-
Peter Tosh - Jamaicano, pioneiro do reggae/ska, foi militante em defesa dos direitos humanos e da legalizaÃ§Ã£o da maconha. Recebeu Grammy por Melhor Ãlbum de Reggae em 1988. Foi morto por um assaltante em 1987, aos 42 anos. Foto: reproduÃ§Ã£o instagram
-
Bunny Wailer - Jamaicano, formou com Bob Marley e Peter Tosh a banda The Wailers. Ganhou 3 Grammys de Melhor Álbum de Reggae. Morreu em 2021, aos 73 anos. Foto: reprodução
-
-
Marley, Tosh e Wailer eram rastafári - adeptos do movimento religioso surgido na Jamaica nos anos 1930 entre negros descendentes de africanos escravizados. Foto: Getu Degefu Adugna pixabay
-
Os rastafári consideravam Haile Selassie I, o último imperador da Etiópia, como a reencarnação de Jesus Cristo. Ras vem do título de Haise antes da coroação (duque) e Tafari Makonnen era o nome verdadeiro dele. Foto: Domínio público
-
Toots E The Maytals - Um dos mais conhecidos grupos de reggae, formado na Jamaica nos anos 1960. O vocalista Toots Hibbert foi considerado um dos 100 maiores cantores de reggae da história pela revista Rolling Stone. Morreu em 2020, aos 77 anos. Foto: reprodução
-
-
Black Uhuru - Banda jamaicana criada em 1977 e ainda em atividade. Venceu o Grammy em 1985, no primeiro ano em que o gênero Reggae foi introduzido na premiação. Foto: Divulgação Instagram BLACK UHURU Official
-
UB40 - Banda britânica que mistura Reggae e Pop, criada em 1978 na cidade de Birmingham e ainda em atividade. Popularizou o ritmo jamaicano entre ingleses brancos da classe operária, agregando um caráter social à performance musical. Foto: Divulgação Instagram ub40official
-
Inner Circle - Banda jamaicana fundada em 1968 e ainda em atividade. Teve um período de interrupção por causa da morte do vocalista Jacob Miller, em 1980. Mas foi reestruturada. Hoje, o vocalista é Kris Bentley. Foto: Divulgação
-
-
Alpha Blondy - Cantor da Costa do Marfim, nascido em 1/1/1953, muito popular na África Ocidental. Teve participação do The Wailers no seu álbum Jerusalem. Canta reggae em diúla, francês, inglês, árabe e hebraico, com temas predominantemente políticos. Foto: Divulgação Instagram
-
The Abyssinians - Banda jamaicana formada em 1968. Tem esse nome numa referência à Etiópia, cujo nome original era Abissínia. Lançou em 1971 um dos hinos rastafári, cantado em igrejas no país: "Satta Massagana". Foto: Divulgação
-
Gregory Isaacs - Cantor, compositor e produtor musical jamaicano, um dos mais prolíficos, com mais de 500 álbuns, entre originais e compilações. Gregory morreu em 2010, aos 59 anos. Sua esposa manteve uma fundação com seu nome para caridade. Foto: Reprodução
-
-
Natiruts - Banda criada em Brasília, em 1996, defende o reggae de raiz, mas incorporou ao som influências de MPB e pop. Foto: Divulgação
-
Laurel Aitken - Nascido em Cuba, filho de jamaicano, foi um mÃºsico influente de Reggae, que combinava com os gÃªneros Calipso e Mento. Foi um grande nome do Skinhead Reggae, gÃªnero da classe operÃ¡ria inglesa nos anos 1960. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
The Skatalites - Banda jamaicana que junta a palavra Satellites com Ska. É considerada a criadora do Ska, gênero de Reggae que mistura elementos caribenhos (calipso e mento) e americanos (jazz, jump blues e R&B). Foto: Divulgação
-
-
Steel Pulse - Banda britÃ¢nica fundada em 1975 e ainda em atividade. Venceu Grammy de Melhor Banda de Reggae em 1986. Sua canÃ§Ã£o 'Born Fe Rebel' foi trilha do videogame 'Tony Hawk's Underground 2" Foto: - ReproduÃ§Ã£o Youtube Black and White Oppressors OFFICIAL VIDEO
-
Derrick Morgan - Músico jamaicano, nascido em 27/3/1940, se popularizou nos anos 1960 e 1970, trabalhou com Bob Marley e Jimmy Cliff. Aposentou-se em 2010 e depois participou de coletâneas e eventos. Foto: Reprodução YouTube
-
Alborosie - Músico italiano, nascido em 4/7/1977, cantor e multiinstrumentista (guitarra, baixo, bateria e piano). Foi para a Jamaica em 2001 atraído pelo rastafári. Também é engenheiro de som e produtor. Foto: Divulgação Site Oficial
-
-
Soldiers of Jah Army - Banda criada em 1997 nos Estados Unidos, tem o cantor Jacob Hemphill nos vocais. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Israel Vibration - Banda jamaicana formada nos anos 1970. Era um trio, mas Albert Craig partiu para carreira solo. Cecil Spence e Lascelle Bulgin ficaram. Com mais de 40 anos de carreira, eles assinam vários clássicos do Reggae. Foto: Reprodução Youtube
-
Cultura Profética - Banda formada em Porto Rico, em 1996, teve mudanças no grupo, mas Willy Rodriguez, Eliut González e Omar Silva estão desde o começo. Em espanhol, juntam bossa nova, tango, jazz e salsa ao reggae. Foto: reprodução instagram
-
-
Desmond Dekker - Cantor e compositor jamaicano, foi um dos primeiros a ser considerado uma lenda do Reggae. Seus maiores sucessos foram "Israelites" e "007 Shanty Town". Foi um dos pioneiros do skinhead reggae. Morreu aos 64 anos de ataque cardíaco na Inglaterra. Foto: Sean Mason wikimedia commons
-
The Aces - Banda jamaicana atuante entre 1965 e 1982. Ficou mais conhecida pelo trabalho com Desmond Dekker. Seu maior sucesso é "Working on it Night And Day" (1973). Foto: Reprodução
-
Nabby Clifford - É conhecido como Embaixador do Reggae no Brasil. Nascido em Gana, veio para o Brasil em 1983 e tornou-se um dos principais nomes na divulgação do gênero. Foto: Divulgação
-