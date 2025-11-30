Assine
Meio Ambiente

Graciosas e mortais: veja uma lista de plantas carnívoras

Redação Flipar
  • Para quem quer se livrar de insetos dentro de casa, elas podem ser uma opção para o cultivo.
  • As plantas carnívoras têm como habitat natural locais que apresentam solos pobres e encharcados, como é o caso dos brejos. Costumam ser plantas pequenas, com poucos centímetros de altura, não ultrapassando 15 cm.
  • Em um processo de evolução, as plantas carnívoras se adaptaram para utilizar o próprio sistema digestivo para se alimentar de insetos.
  • De acordo com o tipo de armadilha utilizada para capturar a presa, as plantas carnívoras podem ser de três tipos: jaula, sucção ou folhas colantes.
  • O Brasil é considerado o segundo país com mais variedade de espécies de plantas carnívoras, ficando atrás somente da Austrália.
  • Existem fósseis de plantas carnívoras que viveram há cerca de 65 milhões de anos, acreditando-se que essas espécies surgiram na época dos dinossauros.
  • Em todo o mundo, somente a Antártida não apresenta espécies de plantas carnívoras.
  • Veja agora as principais plantas carnívoras do mundo.
  • DIONEIA - Apelidada de Vênus papa-mosca, é nativa dos pântanos dos Estados Unidos.
  • Tem cerca de 10 cm de altura e as folhas são em formato de armadilha que se fecha quando a presa pousa na planta. Tem espinhos e cria uma espécie de jaula para o consumo do inseto que não consegue escapar.
  • DROSERA - Muito comum na América do Sul, é largamente encontrada no bioma da Mata Atlântica.
  • Tem várias folhas de 3,5 cm de comprimento com sementes que liberam uma substância pegajosa. O inseto gruda e a folha solta substâncias gástricas para a digestão.
  • NEPENTHES - Nativa do Bornéo, perto da Malásia, se desenvolve em locais quentes e úmidos.
  • Ela é do tipo sucção, pois tem formato semelhante a uma jarra para acumular néctar que atrai a presa. Após a captura, ela solta enzimas para a digestão.
  • SARRACENIA - Natural do norte do Estados Unidos e do Canadá, também se distribui na parte norte da América do Sul . Existem vários tipos de Srarracenia, com folhas de 10 a 30 cm de comprimento.
  • Em forma de jarra, exala um odor que, para as pessoas, pode ser desagradável. Surgem no início da primavera.
  • UTRICULARIA - É uma espécie aquática ou semi-aquática nativa da Ásia e da Europa. Hiberna durante o inverno para resistir ao frio.
  • Essa planta atinge bastante profundidade. Desenvolveu um sistema de armadilhas com válvulas conseguindo pegar e digerir de uma só vez uma grande quantidade de pequenos seres aquáticos (larvas e microcrustáceos).
  • DROSOPHYLLUM LUSITANICUM - Encontrada em Portugal, sudoeste da Espanha e norte de Marrocos. Gosta de climas mais secos.
  • Tem caules grossos, curtos e as folhas se desenrolam por meio de uma roseta central, cobertas por glândulas com substância pegajosa que permite capturar e digerir as presas (insetos).
  • DARLINGTONIA CALIFORNICA - É conhecida como
  • Captura os insetos por meio do buraco no qual os mesmos entram e seguidamente são envolvidos por uma secreção viscosa e imobilizadora.
  • Se você quer ter uma planta carnívora para evitar insetos em casa, veja como cuidar.
  • Recrie da maneira mais fiel possível o habitat natural da planta carnívora;
  • Faça uma combinação de musgo, areia e pó de xaxim para plantá-la.
  • Deixe a planta perto da janela para que pegue sol e atraia os insetos.
