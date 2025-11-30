Azedinha boa: polifenóis da pitanga fazem bem à pele

A pitanga tem vitamina C e A - antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres que causam envelhecimento da pele. A vitamina C também age aumentando a produção de colágeno, importante para combater a flacidez, rugas e linhas de expressão, melhorando a qualidade e o aspecto da pele. Foto: Imagem de João por Pixabay