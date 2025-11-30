Scarlett Johansson vai estrelar novo filme da franquia ‘O Exorcista’

Flanagan adaptou Stephen King como poucos: "Jogo Perigoso" foi tratado como “infilmável”, e "Doutor Sono" agradou tanto aos fãs de "O Iluminado" quanto aos leitores de King. Ele também é conhecido por "O Espelho", "A Maldição da Mansão Bly", "A Missa da Meia-Noite" e "Queda da Casa de Usher". Também escreveu e dirigiu "Hush", "Ouija: Origem do Mal", "O Jogo de Gerald" e "Antes de Dormir". Foto: Kevin Payravi - wikimedia commons