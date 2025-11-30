Galeria
Tiramisù: Disputa marca a história do saboroso e famoso doce italiano
Feito com camadas de biscoitos embebidos em café, mascarpone cremoso e cacau, o tiramisù é uma tradicional sobremesa italiana que atravessou fronteiras. Foto: Youtube/Receitas e Temperos
O nome é uma referência ao efeito energético dos ingredientes principais: ovos, café, açúcar e queijo mascarpone. Ele também surgiu do seu caráter reconfortante e prazeroso. Vem da expressão "levanta-me" ou "puxa-me para cima". Foto: Imagem de Tom por Pixabay
A origem mais aceita do tiramisù é o norte da Itália, entretanto há duas principais regiões que reivindicam sua criação até a atualidade: Treviso e Friuli. A origem exata, então, é controversa e disputada, com diferentes lendas e relatos. Foto: Divulgação/TasteAtlas
Muitos acreditam que o tiramisù foi criado no final dos anos 1960 no restaurante Le Beccherie, em Treviso, por Roberto Linguanotto, chef do local. Foto: Pixabay
-
De acordo com essa versão, o doce foi uma inovação baseada em sobremesas italianas mais antigas, como a zuppa inglese, uma espécie de pavê presente no país europeu com licor. Foto: Pixabay
Friuli também reivindica a criação, com registros em livros de receitas locais já nos anos 1950. Afinal, um dos primeiros registros escritos do nome “tiramisù” apareceu em um dicionário de dialeto friulano. Foto: Pixabay
Tal região aponta para as cidades de Gorizia e Údine como berço do doce. Em 2017, o tiramisù foi inscrito pelo Ministério de Políticas Agrícolas, Alimentares e Florestais na lista de produtos agroalimentares tradicionais friulanos e giulianos. Foto: Divulgação
O doce italiano é frequentemente servido em pequenos pratos de vidro, para que os consumidores possam ver as camadas distintas de creme e biscoito e pode ser polvilhado com cacau em pó. Foto: Pixabay/Andy333
O principal ingrediente da sobremesa é o creme de Mascarpone, um suave e saboroso queijo italiano, que tem variação de 60% a 75% de gordura. Foto: Pixabay/petrovhey
Assim, a umidade deste queijo é drenada por meio de uma pequena quantidade de ácido cítrico, e um pano fino. Como resultado, surge um creme lisinho, que é utilizado em diversas receitas, como no irresistível tiramisù. Foto: Pixabay/DayronV
O biscoito Savoiardi é de origem italiana, especificamente da região de Savoia. É leve e doce, conhecido como "biscoito champagne" ou "dedos de moça" e um ingrediente fundamental em sobremesas italianas como o tiramisù. Foto: Pixabay/Danymena88
A combinação de sabores equilibrados, o boom da culinária italiana nos Estados Unidos e a facilidade de reproduzir a receita foram fatores essenciais para que a sobremesa se tornasse um ícone global. Foto: Pixabay/Emilia_Baczynska
Dessa forma, a receita é relativamente fácil de fazer em casa, o que permitiu que pessoas do mundo todo a reproduzissem, contribuindo para sua ampla disseminação. Foto: Pixabay/Anestiev
Em seguida, sua aparição em filmes, como "Sintonia de Amor" em 1993, solidificou ainda mais o status na cultura pop. Uma de suas presenças mais famosas no cinema foi na obra "Sem reservas", de 2007, estrelado por Catherine Zeta-Jones. Foto: Pixabay/pastel100
No Brasil, a popularização do tiramisù ocorreu por meio dos imigrantes italianos, que trouxeram a receita e as tradições culinárias de sua terra natal. Foto: Pixaby/ Anna_Elise_Altenrath
O doce, que chegou ao Brasil com as ondas de imigração italiana, precisou ser adaptado devido à dificuldade de encontrar ingredientes típicos como o queijo mascarpone e o biscoito savoiardi. Foto: Freepik
As adaptações locais trouxeram alternativas para o mascarpone, como a mistura de cream cheese ou requeijão cremoso com creme de leite fresco. Foto: Freepik
O biscoito champagne, que se assemelha ao savoiardi, se tornou o substituto natural para a receita. Algumas pessoas utilizam o tradicional biscoito maisena tanto no tiramisù, quanto em pavês. Foto: Freepik
Embora a receita tradicional seja amada pelos consumidores, o tiramisÃ¹ evoluiu e ganhou diversas variaÃ§Ãµes ao longo do tempo. Algumas versÃµes substituem o biscoito champanhe por biscoitos de chocolate ou adicionam chocolate derretido ao creme de mascarpone. Foto: Pixabay/Didgeman
Outras substituem o café por xarope e frutas frescas ou licor, é possível criar versões com morango, frutas vermelhas, pêssego ou limão-siciliano. Foto: Pixabay/Didgeman
Nesse sentido, adicionar licores como limoncello, amaretto ou rum proporciona notas de sabor diferentes da receita clássica. Foto: Pixabay/silviarita
É possível adaptar a receita com queijos como ricota ou cream cheese, em vez do mascarpone tradicional, assim como há até mesmo variações salgadas da receita, que utilizam queijo, cogumelos ou outros ingredientes. Foto: Pixabay/Michelle_Pitzel
O tiramisù é mais um doce que pode se transformar em sorvete. Uma dica para adoçar e refrescar o paladar nos momentos mais quentes do verão. Foto: Divulgação