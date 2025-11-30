Assine
Navio da época do ‘Titanic’ vira hotel de luxo na Ásia

  • O SS Medina teve várias funções ao longo de sua história centenária: transportou carga, serviu na Segunda Guerra Mundial e foi navio de cruzeiro, o MS Franca C.
    O SS Medina teve várias funções ao longo de sua história centenária: transportou carga, serviu na Segunda Guerra Mundial e foi navio de cruzeiro, o MS Franca C. Foto: Domínio Público
  • Além disso, em 1977, a embarcação foi adquirida por por uma organização cristã e funcionou como navio missionário e uma biblioteca flutuante.
    Além disso, em 1977, a embarcação foi adquirida por por uma organização cristã e funcionou como navio missionário e uma biblioteca flutuante. Foto: Wikimedia Commons/Jpatokal
  • Por três décadas, o navio percorreu mais de 100 países sob o nome de
    Por três décadas, o navio percorreu mais de 100 países sob o nome de "MV Doulos". Foto: Wikimedia Commons/Chris Wood
  • Após ser desativado em 2010, o navio esteve prestes a ser desmontado, mas foi comprado pelo empresário singapurense Eric Saw.
    Após ser desativado em 2010, o navio esteve prestes a ser desmontado, mas foi comprado pelo empresário singapurense Eric Saw. Foto: Reprodução/LinkedIn
  • Ele investiu cerca de US$ 18 milhões (aproximadamente R$ 97,7 milhões) para transformá-lo em um hotel de luxo na ilha de Bintan, Indonésia.
    Ele investiu cerca de US$ 18 milhões (aproximadamente R$ 97,7 milhões) para transformá-lo em um hotel de luxo na ilha de Bintan, Indonésia. Foto: Divulgação/Doulos Phos The Ship Hotel
  • Segundo o empresário de 74 anos, reformar e dar um novo propósito ao navio foi “um chamado de Deus”.
    Segundo o empresário de 74 anos, reformar e dar um novo propósito ao navio foi “um chamado de Deus”. Foto: Arquivo Pessoal
  • O processo de reforma foi complexo. Foi necessário rebocar o navio de 6.800 toneladas, já sem motores, usando enormes bolsas de ar como rolos e guinchos mecânicos.
    O processo de reforma foi complexo. Foi necessário rebocar o navio de 6.800 toneladas, já sem motores, usando enormes bolsas de ar como rolos e guinchos mecânicos. Foto: Reprodução @doulosphostheshiphotel
  • O avanço era de apenas cinco metros nos dias bons, estendendo a operação para sete semanas, muito mais que o previsto inicialmente.
    O avanço era de apenas cinco metros nos dias bons, estendendo a operação para sete semanas, muito mais que o previsto inicialmente. Foto: Divulgação/Doulos Phos The Ship Hotel
  • Para recebê-lo, foi preciso escavar fundo do mar para criar uma bacia. Uma plataforma de concreto foi construída, apoiada em estacas fincadas a mais de 40 metros de profundidade no solo.
    Para recebê-lo, foi preciso escavar fundo do mar para criar uma bacia. Uma plataforma de concreto foi construída, apoiada em estacas fincadas a mais de 40 metros de profundidade no solo. Foto: Reprodução @doulosphostheshiphotel
  • Batizado de Doulos Phos (
    Batizado de Doulos Phos ("Servo da Luz"), o hotel preserva a autenticidade naval, com quartos chamados de "cabines" e funcionários de "tripulação". Foto: Divulgação/Doulos Phos The Ship Hotel
  • Já o interior mantém elementos históricos, como a casa de máquinas e botes salva-vidas, enquanto os quartos oferecem conforto moderno. Detalhes como rebites originais recuperados durante a reforma foram reaproveitados e incorporados em móveis e acabamentos do hotel.
    Já o interior mantém elementos históricos, como a casa de máquinas e botes salva-vidas, enquanto os quartos oferecem conforto moderno. Detalhes como rebites originais recuperados durante a reforma foram reaproveitados e incorporados em móveis e acabamentos do hotel. Foto: Montagem/Reprodução
  A inauguração inicial ocorreu em 2019, mas a pandemia interrompeu as operações; o hotel só retomou atividades após a reabertura das fronteiras de Singapura em 2023.
    A inauguração inicial ocorreu em 2019, mas a pandemia interrompeu as operações; o hotel só retomou atividades após a reabertura das fronteiras de Singapura em 2023. Foto: Divulgação/Doulos Phos The Ship Hotel
  • As diárias variam entre 1,7 e 3,8 milhões de rúpias indonésias (ou seja, de cerca de R$ 572 a R$ 1.278).
    As diárias variam entre 1,7 e 3,8 milhões de rúpias indonésias (ou seja, de cerca de R$ 572 a R$ 1.278). Foto: Divulgação/Doulos Phos The Ship Hotel
  • Saw afirma que mantém o projeto como missão cristã, destinando os lucros a causas sociais.
    Saw afirma que mantém o projeto como missão cristã, destinando os lucros a causas sociais. Foto: Reprodução @doulosphostheshiphotel
  • “Ela não passa de uma massa de aço. É o que fazemos com ela que dá sentido
    “Ela não passa de uma massa de aço. É o que fazemos com ela que dá sentido", pontuou o empresário em entrevista à CNN. Foto: Reprodução/CNN
  • Uma curiosidade é que o casco do SS Medina foi construído com a mesma técnica do Titanic: chapas de aço unidas por rebites, uma vez que a soldagem só se popularizou na construção naval a partir dos anos 1930.
    Uma curiosidade é que o casco do SS Medina foi construído com a mesma técnica do Titanic: chapas de aço unidas por rebites, uma vez que a soldagem só se popularizou na construção naval a partir dos anos 1930. Foto: Reprodução/YouTube
