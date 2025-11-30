Estilo de Vida
Entenda a utilidade da ‘sesta’, descanso que recarrega as energias
A sesta é tradicional principalmente na Espanha, mas conquistou muitos adeptos em países latino-americanos, na Grécia e na Itália. Isso acontece por determinados fatores geográficos como a alta temperatura e consumo de alimentos pesados na refeição do meio-dia. Foto: freepik
Em muitas áreas, com este hábito, é comum a principal refeição do dia ser à tarde. Muito breve, como é prática comum na agricultura e pecuária, dentre outras atividades predominantemente rurais. Foto: Zohre Nemati/Unsplash
Segundo um artigo publicado na versão online da revista norte-americana Newsweek, o cérebro necessita de descanso e, uma sesta de 20 ou 30 minutos, ao que parece, ajuda-o a refrescar e a continuar a funcionar. Foto: Sammy Williams/Unsplash
Com isso, a sesta tende a eliminar a necessidade de cafeína e aumentar a produtividade no trabalho. Também garante uma reserva de energia para enfrentar melhor o final de um dia de trabalho, permitindo a realização de atividades pós-laborais. Foto: Imagem Freepik
Além disso, segundo especialistas, uma sesta rápida diminui os níveis de estresse. Descansar ajuda a reduzir as tensões provocadas pelo trabalho, contribui com renovação e concentração para o dia a dia. Dormir por 20 minutos no meio do dia pode melhorar a capacidade de aprendizagem. Foto: Divulgação
Estudos demonstraram que dormir uma sesta pode proteger a utilização excessiva dos circuitos neurais até que o cérebro consolide o que apreendeu num processo concreto. E proporciona redução de risco de morte por doenças do coração, especialmente em homens jovens. Foto: Kinga Cichewicz/Unsplash
Segundo estudos, uma sesta de 30 minutos aumenta as faculdades cognitivas em aproximadamente 40%. Testes levados a cabo em cerca de mil voluntários demonstraram que as pessoas que trabalham sem descanso obtiveram uma pontuação mais baixa em testes de inteligência. Foto: Freepik
Produz também o aumento da capacidade para memorizar e realizar tarefas profissionais e diminuiu em comparação com aqueles indivíduos que dormiram a sesta após a refeição. Estimula também a prática de exercício físico e potencializa a criatividade. Foto: Divulgação
A sesta, portanto, ajuda a completar os ciclos do sono. Algumas das mais recentes investigações sugerem que uma noite mal dormida pode estressar tanto o corpo como a mente. O corpo humano necessita de descanso para produzir e o cérebro funcionar em plena capacidade. Foto: Divulgação
Diversos países têm difundido a sesta. Entre eles, China, Vietnã, Bangladesh, Índia, Itália, Grécia, Portugal, Croácia, Malta, alguns do Oriente Médio e do Norte da África. Foto: Flickr Fabio Achilli
Na Europa, Espanha, Grécia e Itália costumam utilizar a sesta ao longo do dia, com o período de descanso durante o trabalho. Na Espanha, muitos e muitos anos depois, em algumas cidades a jornada de trabalho ficou dividida em duas partes: das 9:00 às 14:00, com pausa de 2 horas para o almoço, voltando de 16:00 até às 20:00. Foto: Divulgação
No caso dos espanhóis, faz parte de uma rotina, tradição e não altera em nada, do que eles já estão acostumados. Vale ressaltar, que grandes cidades e principalmente, em proximidades de pontos turísticos, o comércio não fecha para almoço. Os supermercados também ficam abertos, no que eles chamam de “horário continuado”. Foto: Jose Miguel Guardeño por Pixabay
A adoção deste hábito também pode ser explicada pela Guerra Civil Espanhola, quando as pessoas faziam estes dois horários trabalhando em mais de um trabalho, um de manhã e outro na parte da tarde. Por este motivo, a pausa era dada para que o trabalhador tivesse tempo de descansar ou de ir até o segundo emprego. Foto: Daniel Prado Unsplash
Para o estudo, pesquisadores da Universidade da República do Uruguai e da University College London analisaram os dados de 378.932 indivíduos entre 40 e 69 anos do estudo de longo prazo UK Biobank. Segundo a pesquisa, existe até mesmo uma predisposição genética para a tendência a tirar um cochilo. Foto: Flickr/Graciela Bacino
De acordo com os especialistas em sono do Hospital Geral de Massachusetts, Estados Unidos, há três tipos de indivíduos para os quais o cochilo é particularmente importante: quem acorda muito cedo; quem sofre de distúrbios do sono; e quem geneticamente precisa dormir mais. Foto: Divulgação
O modo como descansamos tem muito a ver com a cultura e as características próprias de cada lugar. Assim, existe outro tipo de sestas, como por exemplo a que se pratica no Japão, conhecida como inemuri. O termo significa adormecer enquanto se está presente. Não significa falta de respeito ou descuido por parte dos trabalhadores, mas o contrário. O Japão é um dos países em que menos horas se dorme, e mais tempo se trabalha ao dia. Foto: Freepik/Karlyukav
Por esse motivo, depara-se com alguém dormindo enquanto está numa reunião, ou no próprio posto de trabalho. Significa que é uma pessoa muito responsável, já que isso é consequência do esforço que realiza diariamente. Trata-se de uma desconexão, que lhes permite retornar de imediato e sem nenhum esforço ao que estavam a fazer anteriormente. Foto: Divulgação
Mas há regras. A principal é que sempre o façam sentados no seu lugar de trabalho. Não podem deitar-se ou ausentar-se do lugar que ocupam, porque nesse caso seria uma falta de respeito em relação à empresa. Foto: silviarita pixabay
Nas cidades mais populosas do Japão é habitual encontrarmos os chamados hotéis cápsulas. São estabelecimentos que dispõem de quartos de tamanho reduzido, com as medidas de uma cama. Foto: Divulgação
Esses hotéis podem ser alugados pelo tempo que se necessite e dispõem dos serviços de qualquer hotel: restaurantes, zonas comuns, e até piscina. Foto: Divulgação