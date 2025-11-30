Assine
Buraco em lago de Portugal deixa turistas intrigados

Redação Flipar
  O lago, chamado Covão dos Conchos, fica na Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal. Foto: Reprodução/YouTube
    O lago, chamado Covão dos Conchos, fica na Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal. Foto: Reprodução/YouTube
  Apesar de parecer natural, o lago é artificial. Foi construído em 1955 para ajudar a gerar energia hidrelétrica. Foto: Reprodução/YouTube
    Apesar de parecer natural, o lago é artificial. Foi construído em 1955 para ajudar a gerar energia hidrelétrica. Foto: Reprodução/YouTube
  Além de ser uma atração turística, o buraco ajuda a controlar o nível da água e a gerar energia para aquecer as casas no inverno. Foto: Reprodução/YouTube
    Além de ser uma atração turística, o buraco ajuda a controlar o nível da água e a gerar energia para aquecer as casas no inverno. Foto: Reprodução/YouTube
  Ao contrário do que muitos imaginam e comentam, a água não vai parar em outra dimensão. Foto: Reprodução/YouTube
    Ao contrário do que muitos imaginam e comentam, a água não vai parar em outra dimensão. Foto: Reprodução/YouTube
  Na verdade, a água escoada vai parar na Lagoa Comprida e na Ribeira das Naves, que são lugares próximos dali. Um túnel de 150 metros faz essa ligação. Foto: Wikimedia Commons/Alexandre Albore
    Na verdade, a água escoada vai parar na Lagoa Comprida e na Ribeira das Naves, que são lugares próximos dali. Um túnel de 150 metros faz essa ligação. Foto: Wikimedia Commons/Alexandre Albore
  Com o tempo, plantas e algas começaram a crescer em volta do buraco, deixando o cenário ainda mais curioso — parece até a entrada de uma base secreta. Foto: Reprodução/YouTube
    Com o tempo, plantas e algas começaram a crescer em volta do buraco, deixando o cenário ainda mais curioso — parece até a entrada de uma base secreta. Foto: Reprodução/YouTube
  Durante o inverno, o cenário se transforma e o lago em volta do buraco fica completamente congelado. Foto:
    Durante o inverno, o cenário se transforma e o lago em volta do buraco fica completamente congelado. Foto:
  Quem quiser ver o Covão dos Conchos de perto precisa caminhar cerca de cinco quilômetros a partir da Lagoa Comprida. Foto: Reprodução/YouTube
    Quem quiser ver o Covão dos Conchos de perto precisa caminhar cerca de cinco quilômetros a partir da Lagoa Comprida. Foto: Reprodução/YouTube
  O passeio é bonito, com muitas paisagens naturais, mas pode ser difícil em algumas partes, especialmente quando há neve ou riachos no caminho. Foto: Reprodução/YouTube
    O passeio é bonito, com muitas paisagens naturais, mas pode ser difícil em algumas partes, especialmente quando há neve ou riachos no caminho. Foto: Reprodução/YouTube
  A dica é visitar o "buraco misterioso" durante o verão europeu, quando a caminhada é mais fácil e o clima, mais agradável. Foto: Wikimedia Commons/Sara Jaques
    A dica é visitar o “buraco misterioso” durante o verão europeu, quando a caminhada é mais fácil e o clima, mais agradável. Foto: Wikimedia Commons/Sara Jaques
  A Serra da Estrela, onde o Covão dos Conchos está localizado, é a mais alta cordilheira do país continental, atingindo o seu ponto culminante na Torre, com 1.993 metros de altitude. Foto: Reprodução/YouTube
    A Serra da Estrela, onde o Covão dos Conchos está localizado, é a mais alta cordilheira do país continental, atingindo o seu ponto culminante na Torre, com 1.993 metros de altitude. Foto: Reprodução/YouTube
  Situada na região Centro, ela faz parte do Parque Natural da Serra da Estrela, que é a maior área protegida de Portugal. Foto: Flickr - Vitor Oliveira
    Situada na região Centro, ela faz parte do Parque Natural da Serra da Estrela, que é a maior área protegida de Portugal. Foto: Flickr - Vitor Oliveira
  Além da sua beleza natural, a Serra da Estrela é famosa pelo Queijo Serra da Estrela, um produto tradicional feito com leite de ovelha e protegido por Denominação de Origem Protegida (DOP). Foto: Reprodução/YouTube
    Além da sua beleza natural, a Serra da Estrela é famosa pelo Queijo Serra da Estrela, um produto tradicional feito com leite de ovelha e protegido por Denominação de Origem Protegida (DOP). Foto: Reprodução/YouTube
  Rios como o Mondego e o Zêzere têm suas nascentes ali e contribuem para as bacias hidrográficas do país. Foto: Domínio Público
    Rios como o Mondego e o Zêzere têm suas nascentes ali e contribuem para as bacias hidrográficas do país. Foto: Domínio Público
  A região também é marcada por aldeias históricas, muitas delas de pedra, que mantêm vivas tradições centenárias, como Belmonte, Manteigas, Seia e Covilhã. Foto: Reprodução/YouTube
    A região também é marcada por aldeias históricas, muitas delas de pedra, que mantêm vivas tradições centenárias, como Belmonte, Manteigas, Seia e Covilhã. Foto: Reprodução/YouTube
  Ao longo do ano, a paisagem muda drasticamente, indo de vastos campos verdes e floridos na primavera a cenários brancos e gelados no inverno, oferecendo experiências muito distintas para os visitantes. Foto: Wikimedia Commons/Gerd Eichmann
    Ao longo do ano, a paisagem muda drasticamente, indo de vastos campos verdes e floridos na primavera a cenários brancos e gelados no inverno, oferecendo experiências muito distintas para os visitantes. Foto: Wikimedia Commons/Gerd Eichmann
  No inverno, a serra se transforma no único local de Portugal onde é possível praticar desportos de neve, graças à estação de esqui na Covilhã. Foto: Flickr - Luis Fonseca
    No inverno, a serra se transforma no único local de Portugal onde é possível praticar desportos de neve, graças à estação de esqui na Covilhã. Foto: Flickr - Luis Fonseca
