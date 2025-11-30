Expedição encontra flor mais rara do mundo; pesquisador vai às lágrimas

A flor gigantesca e parasita é dificílima de ser achada e a maior quantidade de materiais sobre ela eram de ilustrações do século 19. Pesquisadores de Oxford e da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação da Indonésia, aliás, investigam 42 espécies de Rafflesia no Sudeste Asiático. Assim, a descoberta da planta foi considerada um “bônus” para traçar origem e parentesco da Rafflesia. Foto: Reprodução de vídeo