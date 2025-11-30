Estilo de Vida
Gazebos para relaxamento unem-se à paisagem e ganham cada vez mais adeptos
Frequentemente encontrado em jardins ou parques, é coberto e pode ter colunas ou suportes. Gazebos são utilizados para eventos, reuniões e como um local para apreciar a natureza. Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
Dentro de um gazebo, vocÃª geralmente encontra bancos ou assentos: para acomodar pessoas. E mesas para refeiÃ§Ãµes ou atividades. Foto: -Imagem de Dagmara Owsiejczyk por Pixabay
A decoração costuma ser com plantas, iluminação e, às vezes, cortinas. Eles têm espaços abertos para circulação e vistas ao redor. Foto: Divulgação
Os gazebos podem ser encontrados em diversas partes do mundo, especialmente em jardins, parques e áreas de lazer. Sua origem remonta a estruturas arquitetônicas do século 16, popularizadas na Europa, com destaque na Inglaterra e na França. Foto: Flickr Renee Grayson
Estados Unidos: Há gazebos no Central Park, em Nova York; no Golden Gate Park, em São Francisco; e no Japanese Tea Garden, no Texas, entre outros. Foto: AbeEzekowitz/Wikimédia Commons
Reino Unido: Utilizados: Há gazebos no Hyde Park, em Londres, e no Kew Gardens, também na capital inglesa. Foto: N Chadwick/Wikimédia Commons
França: Há gazebos no Jardim de Luxemburgo e no Jardim de Versailles, ambos na capital, Paris. Foto: Divulgação
Os gazebos podem ser feitos de diversos materiais, incluindo madeira (comum pela estética natural), metal (estruturas mais duráveis e modernas) e PVC (opção leve e resistente a intempéries). Foto: Reprodução de Youtube e Divulgação
Gazebos aparecem em diversas obras de arte, especialmente em pinturas românticas e paisagísticas. Eles são tratados pelos artistas como elementos que simbolizam tranquilidade e beleza natural. Foto: Reprodução de Youtube
O frances Claude Monet, com sua genialidade impressionista, focado em luz e cor, retratou uma paisagem que destaca o gazebo até no nome: "Mulher no Gazebo" foi criada em 1875. Foto: Domínio público
"O Caminho do Lago", de Gustave Caillebotte, retrata uma cena com um gazebo em um ambiente natural. Uma paisagem de paz e tranquilidade. Foto: Youtube canal Famous Gustave Caillebotte Paintings
Jean-Baptiste-Camille Corot foi outro artista que criou varias telas com paisagens, em ambientes serenos, incluindo lugares para relaxamento e contemplação. Foto: Domínio público
O holandês Van Gogh fez suas pinceladas peculiares na criacao de "Jardim no Hospital de Arles" incluindo um gazebo na area de lazer. A luz vibrante realça uma região do sul da França num quadro criado em 1889 Foto: Domínio público
E uma tela de Pierre-Auguste Renoir que apresenta um gazebo é "O Almoço dos Remadores" (1881). Esta famosa obra mostra um grupo de pessoas se divertindo à beira do rio. Foto: Domínio público