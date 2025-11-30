Primeira morte por alergia à carne, causada após picada de carrapato, é confirmada

A fatalidade ocorreu com um piloto de avião de 47 anos, morador de Nova Jersey. Os sintomas começaram após um acampamento no em 2024, quando ele participou de um churrasco familiar. Ele comeu um hambúrguer e apresentou desconforto abdominal intenso, com náuseas e vômitos. Duas semanas depois, ele voltou a comer carne e foi achado pelo filho já inconsciente no banheiro de sua casa. Foto: Reprodução pixabay