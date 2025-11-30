Animais
Primeira morte por alergia à carne, causada após picada de carrapato, é confirmada
-
A fatalidade ocorreu com um piloto de avião de 47 anos, morador de Nova Jersey. Os sintomas começaram após um acampamento no em 2024, quando ele participou de um churrasco familiar. Ele comeu um hambúrguer e apresentou desconforto abdominal intenso, com náuseas e vômitos. Duas semanas depois, ele voltou a comer carne e foi achado pelo filho já inconsciente no banheiro de sua casa. Foto: Reprodução pixabay
-
Apesar das manobras de reanimação por parte do serviço de emergência, então acionado, o homem não resistiu. A primeira avaliação classificou o episódio como um caso de “morte súbita e inexplicada”. Pesquisadores, porém, confirmaram que a morte foi resultado de reação severa à molécula alfa gal. O caso foi publicado no Journal of Allergy and Clinical Immunology em 12/11/2025. Foto: - Imagem de Catkin por Pixabay
-
Carrapatos são aracnídeos parasitas que se alimentam do sangue de animais vertebrados, incluindo mamíferos como os seres humanos, aves, répteis e anfíbios. Foto: Flickr Maria Ogrzewalska
-
Em ambientes rurais, os carrapatos são um grande problema para os animais, como bois e cavalos, entre outros. Eles causam desconforto e estresse nos rebanhos, e também podem transmitir doenças como a babesiose e a anaplasmose, que afetam a saúde e a produção dos bichos. Foto: Flickr jaque zattera
-
-
Em todo o mundo, há mais de 900 tipos diferentes de carrapatos. No Brasil, existem cerca de 230. Veja agora as principais espécies e como se prevenir com segurança! Foto: Ministério da Saúde Reprodução
-
Carrapato-estrela: Também conhecido como carrapato-de-cavalo, esse tipo de carrapato é encontrado comumente em áreas selvagens e em fazendas, e é visto frequentemente em capivaras, cavalos, cães e outros animais. Foto: James Gathany/Wikimédia Commons
-
Se ele estiver infectado com a bactéria Rickettsia rickettsii e picar uma pessoa, pode transmitir a febre maculosa, que pode causar sintomas graves e, em casos mais severos, até mesmo levar à morte. Foto: domínio público
-
-
Carrapato-de-boi: É uma das espécies mais comuns e prejudiciais no Brasil, especialmente para os fazendeiros. Ele afeta principalmente o gado bovino, causando anemia enfraquecimento e até anemia nos animais. Foto: Divulgação Fio Cruz
-
Ele é encontrado principalmente em áreas de pastagem e campos abertos, onde vivem uma variedade de animais, incluindo cavalos, bois, capivaras e até mesmo seres humanos. Foto: Divulgação Fio Cruz
-
Carrapato-marrom: Também conhecido como carrapato-de-cachorro, é uma espécie comum de carrapato que parasita cães, mas também gatos e outros animais domésticos. Foto: Divulgação
-
-
Esses carrapatos são conhecidos por transmitir doenças como a erliquiose e a babesiose canina, que podem ser graves e até mesmo fatais para os animais. Foto: Flickr Fabio Calsa
-
Evitar que os carrapatos se estabeleçam nos lugares é mais fácil do que controlá-los depois. Foto: Flickr Maria Ogrzewalska
-
Limpar regularmente os pastos, remover plantas altas, folhas secas e sujeira, ajuda a reduzir o ambiente favorÃ¡vel para os carrapatos. Foto: Christian Krknjak pexels
-
-
Animais como gado e cavalos devem ser mantidos longe de áreas com muita sombra, onde os carrapatos podem ficar escondidos. Foto: - Flickr José Santarém
-
Um programa de banhos regulares com produtos para carrapatos deve ser seguido para eliminar os insetos e evitar novas infestações. Foto: Flickr Alberto Rossettini
-
Já para remover os carrapatos da pele, deve-se use luvas de látex ou borracha para proteger as mãos antes de retirá-los. Depois, com uma pinça fina de ponta longa, segure o carrapato o mais próximo possível da pele do animal ou pessoa, agarrando-o pela cabeça. Foto: Imagem de Erik Karits por Pixabay
-
-
Não torça ou vire o carrapato, pois isso pode fazer com que sua boca fique presa na pele. Com movimentos suaves e firmes, puxe-o para fora. Foto: Flickr HÉLVIO ROMERO
-
Depois de remover o carrapato, limpe a área da picada com água e sabão ou um antisséptico para evitar infecções. Foto: Kamaji Ogino pexels
-
Após remover o carrapato, coloque-o em um recipiente com álcool ou água sanitária para matá-lo. Nunca o esmague com os dedos, pois isso pode liberar germes. Foto: Imagem de Erik Karits por Pixabay
-
-
Fique de olho na área da picada nos próximos dias. Caso note algum inchaço, vermelhidão intensa ou reação incomum, procure atendimento médico ou veterinário com urgência. Foto: Globoplay