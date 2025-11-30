Assine
Maior mosca do mundo tem origem no Brasil

Redação Flipar
  Além de imitar o zumbido desses insetos, apresenta corpo escuro com reflexos metálicos, asas opacas em tons que vão do alaranjado ao esbranquiçado e antenas alongadas, geralmente com extremidades alaranjadas. Essa semelhança não é por acaso, mas sim uma estratégia de defesa contra predadores.
    Além de imitar o zumbido desses insetos, apresenta corpo escuro com reflexos metálicos, asas opacas em tons que vão do alaranjado ao esbranquiçado e antenas alongadas, geralmente com extremidades alaranjadas. Essa semelhança não é por acaso, mas sim uma estratégia de defesa contra predadores. Foto: Sirlei R Rocha / iNaturalist
  A espécie é endêmica do Brasil, encontrada com mais frequência nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, embora também registrada em outras áreas. Suas larvas se desenvolvem em formigueiros de saúvas, onde permanecem até emergirem como adultos.
    A espécie é endêmica do Brasil, encontrada com mais frequência nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, embora também registrada em outras áreas. Suas larvas se desenvolvem em formigueiros de saúvas, onde permanecem até emergirem como adultos. Foto: Paulo Henrique da Silva / iNaturalist
  Em março de 2025, pesquisadores acharam em Novas Gales do Sul, na Austrália, o fóssil de uma espécie até então desconhecida de mosca-serra. O inseto fossilizado pode ter até 15 milhões de anos. No mínimo 11 milhões.
    Em março de 2025, pesquisadores acharam em Novas Gales do Sul, na Austrália, o fóssil de uma espécie até então desconhecida de mosca-serra. O inseto fossilizado pode ter até 15 milhões de anos. No mínimo 11 milhões. Foto: Reprodução da Universidade de Canberra
  O principal valor do achado é que ele auxilia nos estudos sobre a evolução de moscas que existem hoje em dia. A mosca-serra fossilizada ganhou dos pesquisadores o nome de Baladi Warru, em referência aos aborígenes Wiradjuri, que viveram no local em que o fóssil foi encontrado.
    O principal valor do achado é que ele auxilia nos estudos sobre a evolução de moscas que existem hoje em dia. A mosca-serra fossilizada ganhou dos pesquisadores o nome de Baladi Warru, em referência aos aborígenes Wiradjuri, que viveram no local em que o fóssil foi encontrado. Foto: Reprodução da Universidade de Canberra
  As moscas, especialmente a mosca doméstica (Musca domestica), são insetos dípteros (possuem apenas um par de asas) que convivem intimamente com os seres humanos há milênios.
    As moscas, especialmente a mosca doméstica (Musca domestica), são insetos dípteros (possuem apenas um par de asas) que convivem intimamente com os seres humanos há milênios. Foto: Sandeep Handa por Pixabay
  "Tem uma mosca na minha comida". Essa clássica frase sobre um dos insetos mais comuns que existem pode representar muito mais do que parece.
  Afinal, o que fazer quando uma mosca pousa em uma comida? Deve-se descartar o alimento ou não? Veja essa e outras curiosidades sobre esse animal tão presente no nosso dia a dia!
    Afinal, o que fazer quando uma mosca pousa em uma comida? Deve-se descartar o alimento ou não? Veja essa e outras curiosidades sobre esse animal tão presente no nosso dia a dia! Foto: Imagem gerada por inteligência artificial
  Elas são encontradas em praticamente todos os ambientes do planeta, exceto em regiões extremamente frias, como as zonas polares.
    Elas são encontradas em praticamente todos os ambientes do planeta, exceto em regiões extremamente frias, como as zonas polares. Foto: Sophia Nel por Pixabay
  Existem milhares de espécies de moscas que desempenham papéis importantes na natureza, tanto como polinizadoras quanto como decompositoras.
    Existem milhares de espécies de moscas que desempenham papéis importantes na natureza, tanto como polinizadoras quanto como decompositoras. Foto: Andreas Hoja por Pixabay
  Até por conta disso, apesar de seu pequeno tamanho, as moscas representam um incômodo significativo e podem ser vetores de diversas doenças.
    Até por conta disso, apesar de seu pequeno tamanho, as moscas representam um incômodo significativo e podem ser vetores de diversas doenças. Foto: - Psubraty por Pixabay
  O ciclo de vida de uma mosca passa por quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto. As fêmeas depositam seus ovos em matéria orgânica em decomposição, como lixo, fezes e restos de alimentos.
    O ciclo de vida de uma mosca passa por quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto. As fêmeas depositam seus ovos em matéria orgânica em decomposição, como lixo, fezes e restos de alimentos. Foto: imagem Freepik
  Elas se reproduzem rapidamente, o que pode fazer com que suas populações cresçam de forma exponencial em condições favoráveis.
    Elas se reproduzem rapidamente, o que pode fazer com que suas populações cresçam de forma exponencial em condições favoráveis. Foto: Divulgação
  As larvas, também chamadas de vermes, se alimentam e crescem nesse ambiente, passando por várias mudas.
    As larvas, também chamadas de vermes, se alimentam e crescem nesse ambiente, passando por várias mudas. Foto: Reprodução de Youtube
  Após se alimentarem o suficiente, as larvas passam para o estágio de pupa, quando ocorre a metamorfose para a forma adulta.
    Após se alimentarem o suficiente, as larvas passam para o estágio de pupa, quando ocorre a metamorfose para a forma adulta. Foto: Scott Bauer/Wikimédia Commons
  As moscas adultas têm uma vida curta, que geralmente varia de alguns dias a semanas, dependendo da espécie e das condições ambientais.
    As moscas adultas têm uma vida curta, que geralmente varia de alguns dias a semanas, dependendo da espécie e das condições ambientais. Foto: Ronny Overhate por Pixabay
  As moscas adultas possuem um aparelho bucal adaptado para lamber e sugar alimentos líquidos.
    As moscas adultas possuem um aparelho bucal adaptado para lamber e sugar alimentos líquidos. Foto: Imagem de Ted Erski por Pixabay
  Muitas espécies são conhecidas por seu comportamento alimentar em decomposição, o que as torna vetores de doenças, uma vez que podem transportar patógenos de superfícies sujas para alimentos consumidos pelos humanos.
    Muitas espécies são conhecidas por seu comportamento alimentar em decomposição, o que as torna vetores de doenças, uma vez que podem transportar patógenos de superfícies sujas para alimentos consumidos pelos humanos. Foto: Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons
  Entre as doenças que as moscas podem transmitir estão a cólera, a disenteria, a febre tifoide e a tuberculose.
    Entre as doenças que as moscas podem transmitir estão a cólera, a disenteria, a febre tifoide e a tuberculose. Foto: Ronny Overhate por Pixabay
  Além de transmitirem doenças, as moscas também podem causar intoxicações alimentares ao contaminarem alimentos com suas fezes e vômito.
    Além de transmitirem doenças, as moscas também podem causar intoxicações alimentares ao contaminarem alimentos com suas fezes e vômito. Foto: Imagem gerada por inteligência artificial
  • Elas carregam bactÃ©rias e vÃ­rus em seus corpos e patas e podem contaminar alimentos ao pousarem sobre eles.
    Elas carregam bactÃ©rias e vÃ­rus em seus corpos e patas e podem contaminar alimentos ao pousarem sobre eles. Foto: gwendoline63 por Pixabay
  Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Flórida concluiu que moscas precisam tocar a comida por apenas 1 segundo para transferir germes para o alimento.
    Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Flórida concluiu que moscas precisam tocar a comida por apenas 1 segundo para transferir germes para o alimento. Foto: Imagem Freepik
  Para manter as moscas longe da sua comida, é importante manter a cozinha sempre limpa, descartar o lixo regularmente, cobrir os alimentos expostos e instalar telas nas janelas.
    Para manter as moscas longe da sua comida, é importante manter a cozinha sempre limpa, descartar o lixo regularmente, cobrir os alimentos expostos e instalar telas nas janelas. Foto: Divulgação
  Utilizar ventiladores também pode ajudar a afastá-las, e o uso de inseticidas é uma opção eficaz, desde que aplicados longe de alimentos.
    Utilizar ventiladores também pode ajudar a afastá-las, e o uso de inseticidas é uma opção eficaz, desde que aplicados longe de alimentos. Foto: Divulgação
  Outro grupo conhecido são as moscas-varejeiras, que depositam seus ovos em tecidos em decomposição ou diretamente em animais vivos.
    Outro grupo conhecido são as moscas-varejeiras, que depositam seus ovos em tecidos em decomposição ou diretamente em animais vivos. Foto: PublicDomainPictures por Pixabay
  • Algumas espÃ©cies, como a Cochliomyia hominivorax, causam miÃ­ase, uma infestaÃ§Ã£o parasitÃ¡ria em que as larvas se alimentam de tecidos vivos, o que pode ser uma condiÃ§Ã£o mÃ©dica grave tanto para animais quanto para seres humanos.
    Algumas espÃ©cies, como a Cochliomyia hominivorax, causam miÃ­ase, uma infestaÃ§Ã£o parasitÃ¡ria em que as larvas se alimentam de tecidos vivos, o que pode ser uma condiÃ§Ã£o mÃ©dica grave tanto para animais quanto para seres humanos. Foto: flickr - Judy Gallagher
  Apesar de tudo, as moscas também têm um papel importante no ecossistema. Elas ajudam na polinização de certas plantas e desempenham uma função vital no processo de decomposição, quebrando materiais orgânicos e acelerando sua reciclagem no solo.
    Apesar de tudo, as moscas também têm um papel importante no ecossistema. Elas ajudam na polinização de certas plantas e desempenham uma função vital no processo de decomposição, quebrando materiais orgânicos e acelerando sua reciclagem no solo. Foto: Sophia Nel por Pixabay
