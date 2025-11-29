Estilo de Vida
Minúsculas, mas devastadoras: como eliminar de vez as pragas domésticas
A traça é uma das piores. Ela é um minúsculo inseto conhecido também como “peixinho-da-prata”, “inseto da umidade” ou “sardinheta”. Foto: Flickr Ricardo Menotti
O bichinho gosta de se acomodar em regiões escuras e úmidas de casas como banheiros, cozinhas ou porões. Isso porque nesses lugares há grande concentração de amido, seu principal alimento. Foto: Flickr Eduardo Trevisan Ribeiro
Esse inseto não pica pessoas, mas se alimenta de objetos diferentes. O primeiro deles, a traça-dos-livros, consome cortinas, lençóis, papel de parede, seda, pigmento de tinta, papel, grãos. Foto: Sebastian Stabinger - Wikimédia Commons
Já o segundo é conhecido como traça-das-roupas e devora queratina que é encontrada em casimira, couro verdadeiro e roupas de lã. Também é reconhecido por aquelas casquinhas que ficam penduradas em alguns móveis e representa a fase larval do bicho. Foto: Flickr Marcela Dos Santos
É necessário evitar que esse inseto se prolifere e se torne uma praga. Para isso algumas formas de prevenção são indicadas. Entre elas, limpeza de móveis como sofá e objetos formados por tecidos como lã, linho, algodão. Evite acúmulo de sujeira e pó, que atraem o animal Foto: Imagem Freepik
Outra medida fundamental é o controle da umidade da residência, deixando-a aberta e bem ventilada por algumas horas do dia. Além de permitir a entrada da luz do sol nos cômodos. Foto: Imagem Freepik
Inclusive, evite aglomeração de papel e caixas de papelão, outros atrativos para a traça. Foto: Racool_studio / Freepik
Antes de guardar suas roupas, confirme que elas estejam lavadas e também as deixe estendidas no sol por um tempo. É importante que armários e guarda-roupas fiquem arejados. Impedir pontos de umidade nos móveis é essencial. Foto: Waldemar Brandt/Unsplash
Uma boa solução caseira é uma mistura de 250 ml de água e 250 ml de vinagre branco. Coloque em um borrifador, retire as vestimentas do armário e passe o líquido com um pano limpo. Foto: Imagem Freepik
Ao recolocar as roupas no armário, espirre a combinação para espantar as traças. A acidez do vinagre afasta os insetos e evita que reapareçam. É possível utilizar essa mesma mistura na cozinha. Foto: congerdesign - pixabay
Outra alternativa é o limão, que, além da acidez, conta com odor forte. Por isso, a sugestão é colocar cascas secas nos armários e substituí-las a cada duas semanas. Foto: Youtube Canal Dicas de Saúde Oficial
Outro passo essencial é selar fendas e rachaduras. Não utilize silicone, pois também é um item que pode ser consumido pelas traças. O ideal é o uso de cimento ou massa própria para vedação. Foto: Youtube Canal Mestre do Acabamento
Caso esse animal já tenha se alastrado e seja impossível controlar o seu avanço, o indicado é contratar uma empresa para dedetização. Foto: Divulgação Hydrotécnica
A traça tem semelhança com o cupim. Ambos preferem se instalar em locais escuros. Foto: Flickrs Calile e Ricardo Menotti
A grande diferença entre eles é que a traça gosta mais de lugares úmidos, enquanto o cupim (foto) consegue se adaptar a locais mais secos. Eles se unem e compõem uma colônia. Foto: Scott Bauer - Wikimédia Commons
A sugestÃ£o inicial Ã© escolher madeiras resistentes a insetos como, por exemplo, a peroba-rosa e o ipÃª. Foto: Youtube/ Yasmim Borges
É importante verificar frequentemente móveis de madeira como portas, tetos, janelas e revestimentos que são itens fixos. Bem como os embutidos. Se houver pó seco ou orifícios, isso pode significar a presença de cupim. Foto: Youtube Canal JBS Dedetizadora
Também é recomendada a instalação de telas mosquiteiras nas janelas e portas, principalmente na primavera e no verão, quando esses insetos são mais ativos. Essa medida funciona como uma primeira barreira. Foto: Youtube canal Previny Redes de Proteção e Telas Mosquiteira
Caso haja rachaduras também é importante fechá-las com produtos selantes. E deve-se verificar se há bolhas na pintura nas paredes. Foto: Imagem Freepik
Se a drenagem da casa não estiver funcionando da forma correta, com as calhas cheias de detritos, a tendência é que se formem poças de água e um ambiente úmido, propício para virar um cartão de visitas para o cupim. Por isso, a limpeza das calhas é fundamental. Foto: Flickr Diego Rossetti
Outras pragas caseiras são aranhas, baratas, carrapatos, formigas, escorpiões, ratos e pulgas (foto). Foto: Flickr Sergi Roca
Contratar uma empresa especializada pode ser uma ótima saída. Afinal, elas têm capacidade de assegurar a proteção do seu patrimônio, normalmente de forma anual, garantindo que pragas não se espalhem. Foto: Youtube Canal Elton - Inset Onix Imunizações