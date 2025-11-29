Animais
Conheça Jawlene, jacaré fêmea sem maxilar que viralizou nas redes sociais
Tudo começou quando, em 2023, um morador da Flórida encontrou um filhote de jacaré sem o maxilar superior em um pântano próximo a Orlando. Foto: Reprodução/Facebook
Ele notificou as autoridades, que conseguiram resgatar o animal alguns dias depois. Foto: Divulgação/Gatorland
O animal foi então levado para o Gatorland, um parque temático em Orlando voltado ao turismo e à preservação da vida selvagem, que abriga mais de 120 jacarés e crocodilos. Foto: Flickr - elisfkc
O animal foi batizado de Jawlene (em referência à música "Jolene", de Dolly Parton, com um trocadilho com a palavra "jaw", que significa mandíbula em inglês). Foto: Divulgação/Gatorland
Jawlene recebeu tratamento, incluindo medicamentos e vitaminas, já que estava em estado crítico, sem forças para se alimentar sozinha. Foto: Divulgação/Gatorland
Especialistas do parque acreditam que a perda do maxilar superior pode ter sido causada por uma colisão com a hélice de um barco ou por um confronto com outro réptil. Foto: Montagem/Reprodução/Gatorland
Desde então, Jawlene se recuperou, cresceu e até fez amizade com uma tartaruga chamada Nellie Wafer. Foto: Reprodução/Facebook Gatorland
A cuidadora Savannah Boan compartilhou o processo de recuperação da jacaré nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram @savannahboan
Os cuidadores estimam que ela tenha entre 4 e 6 anos e pertença à espécie dos jacarés-americanos. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
A principal diferença entre jacarés e crocodilos está no formato do focinho e na forma como os dentes se encaixam. Foto: Domínio público
Jacarés têm o focinho mais largo e em forma de "U", e quando a boca está fechada, os dentes de baixo não ficam visíveis. Foto: Greg Sellentin/Unsplash
Já os crocodilos têm o focinho mais estreito e em forma de "V", e com a boca fechada é possível ver os dentes da mandíbula inferior, principalmente o quarto dente, que se encaixa numa fenda do maxilar superior. Foto: wikimedia commons Dibyendu Ash
Além disso, os crocodilos podem viver em águas salgadas, enquanto os jacarés se limitam a águas doces. Os crocodilos também tendem a ser mais agressivos e podem ser maiores que os jacarés. Foto: flickr - Bernard DUPONT
O Gatorland é um parque temático e reserva de vida selvagem localizado em Orlando, na Flórida, fundado em 1949 por Owen Godwin. Foto: Reprodução/YouTube
Conhecido como a "capital mundial dos jacarés", o parque também abriga uma ampla variedade de outras espécies nativas e exóticas, como cobras, tartarugas, aves e grandes felinos. Foto: Reprodução/YouTube
O icônico portal de entrada, em forma de uma enorme cabeça de jacaré com a boca aberta, tornou-se um "point" para fotos. Foto: Bobak at English Wikipedia
Uma das áreas mais populares é o Breeding Marsh, onde os visitantes podem observar centenas de jacarés em um ambiente controlado com passarelas suspensas. Foto: Divulgação/Gatorland
O parque também oferece atrações emocionantes, como o "Screamin’ Gator Zip Line", uma tirolesa que passa sobre áreas repletas de jacarés. Foto: Divulgação/Gatorland
Também há shows diários que combinam entretenimento e informações sobre o comportamento dos répteis. Foto: Divulgação/Gatorland
No "Gator Wrestlin’", um tratador profissional mostra técnicas de segurança e curiosidades sobre esses animais. Foto: Reprodução/YouTube