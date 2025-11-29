Incríveis monumentos que são Patrimônios da Humanidade

Grand Canyon (EUA) - Situado no Arizona, é uma formação geológica com camadas de rocha vermelha, esculpida ao longo de milhões de anos. O cânion tem, em média, 16 km de largura ao longo de 445 km. Sua profundidade máxima é de 1.829 metros. Grande parte da área é um parque nacional, com corredeiras de águas bravas do Rio Colorado. Foto: Tuxyse/Wikipedia Commons