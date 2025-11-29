Desenho animado
84 anos da Mulher-Maravilha: super-heroína virou símbolo de empoderamento
A personagem, que fez sua estreia na revista "All Star Comics #8", é uma figura central no universo da DC e foi criada por William Moulton Marston em 1941. Foto: Divulgação
Chamada Diana?Prince, princesa da ilha de Temiscira, ela estreou em sua própria revista em 1942, "Wonder Woman #1". Foto: Reprodução da capa
A ilha de Temiscira, lar das Amazonas e de Diana, representa um paraíso isolado, onde as mulheres treinam como guerreiras, vivem em harmonia e são preparadas para proteger o mundo externo. Foto: Reprodução Youtube
Segundo a versão original, Diana foi criada por Hipólita, rainha das Amazonas, a partir do barro, e recebeu de Zeus seus poderes e habilidades. Foto: divulgação/warner bros.
Posteriormente, em versões revisadas, Diana passa a ser descrita como filha de Zeus e Hipólita, sendo assim, uma semideusa. Foto: Divulgação
Dentre os seus poderes e habilidades, se destacam a superforça, a velocidade sobre-humana, o voo (em algumas versões) e as habilidades de combate excepcionais, além de empunhar o 'Laço da Verdade' e usar braceletes indestrutíveis que defletem projéteis. Foto: Reprodução
Marston criou a personagem como uma forma de “propaganda psicológica” para uma nova mulher que, em sua visão, deveria liderar a sociedade, como uma heroína que encarna ideais de verdade, amor e igualdade. Foto: Reprodução / DC Comics
Mulher-Maravilha também é uma das fundadoras da Liga da Justiça, onde atua ao lado de outros heróis icônicos como Super?Homem e Batman. Foto: Divulgação
A personagem chegou Ã TV pelo filme feito para a TV "Mulher-Maravilha" em 1974, estrelado por Cathy Lee Crosby, que pouco lembrava a versÃ£o dos quadrinhos e que nÃ£o agradou o pÃºblico. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em 1975, a série "A Mulher-Maravilha", estrelada por Lynda Carter como Diana?Prince, alcançou enorme sucesso e se tornou a versão televisiva clássica da heroína. Foto: ABC TV Domínio público
Desde então, a personagem ficou mais de 30 anos longe das telas e retornou ao cinema em 2016 em "Batman vs Superman" de Zack Snyder, com Gal Gadot no papel da Mulher-Maravilha. Foto: Reprodução
Gal Gadot retomou o papel no filme solo da heroína, lançado em 2017 e dirigido por Patty Jenkins. O longa teve importância histórica: foi o primeiro estrelado por uma super-heroína dirigido por uma mulher e arrecadou mais de 800 milhões de dólares em todo o mundo. Foto: Divulgação/Warner Bros.
Também em 2017, Gal Gadot reprisou o papel da heroína em "Liga da Justiça", dirigido por Joss Whedon após a saída de Zack Snyder. Foto: Divulgação
Posteriormente, protagonizou a sequência de seu filme solo, "Mulher-Maravilha 1984" em 2020, que recebeu críticas menos favoráveis que o primeiro longa. Foto: WORKS ADV wikimedia commons
Gal Gadot teve sua última aparição como Diana?Prince em 2021, no "Liga da Justiça de Zack Snyder". Foto: Divulgação
Com James Gunn à frente da DC Studios, ainda não se sabe se ela seguirá no papel da heroína. Foto: Wikimedia Commons Gage Skidmore
A Mulher-Maravilha também teve destaque em diversos filmes de animação da DC. Ela aparece como personagem central em títulos como "Mulher-Maravilha" e "Mulher-Maravilha: Linhagem de Sangue" e em produções do universo da Liga da Justiça. Foto: Divulgação
Em 2021, a personagem foi incluída no Hall da Fama do Comic-Con Museum durante a cerimônia de indução realizada em 21 de outubro, em comemoração aos 80 anos da personagem. Foto: Reprodução
A influência da Mulher-Maravilha é forte em todas as idades, especialmente entre crianças e, desde a sua criação, a heroína continua inspirando e empoderando o público. Foto: Divulgação
