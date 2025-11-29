Estilo de Vida
Tudo pelo Guinness: com habilidades inusitadas, pessoas alcançam recordes estranhos
-
No Japão, Shunichi Kanno grudou 25 latinhas no corpo apenas com a sucção de ar. Sem cola ou truques, o feito chamou atenção pela técnica e resistência física. Foto: Reprodução Record News
-
Já nos Estados Unidos, Jessica Martinez conquistou o recorde de maior cabelo afro feminino. Seu cabelo mede 29 centímetros de altura, 31 centímetros de largura e mais de 1,90 metro de circunferência. Foto: Reprodução Record News
-
Os britânicos também brilharam na edição de 2025 com três novos recordes. Josh Patterson subiu e desceu a rampa de um complexo de entretenimento em menos de 5 minutos. O desafio exigiu velocidade, preparo físico e muita determinação para ser concluído. Seu feito garantiu destaque no livro dos recordes e inspirou outros competidores. Foto: Reprodução Record News
-
Ainda no Reino Unido, Jodie Ounsley encarou o desafio de carregar sacos de areia. Ela tinha apenas 1 minutos para mover o maior peso possível e entregou 360 quilos. Assim, superou com folga o mínimo exigido e festejou ao fim do desafio. Foto: Reprodução Record News
-
-
Já a ex-ginasta Lucie Colebeck realizou 17 saltos mortais para trás em 30 segundos e assegurou mais um recorde britânico nas alturas. Esses feitos reforçam a diversidade de habilidades celebradas pelo Guinness World Records Day. O evento mostra que o improvável pode se tornar realidade quando o ser humano testa seus limites. Foto: Reprodução Record News
-
Em uma tentativa de entrar no Livro Guinness dos recordes, o nigeriano Tembu Ebere ficou cego após a chamada "maratona de chorar" de 100 horas. Especificamente, o esforço para produzir tantas lágrimas gerou uma cegueira parcial por 45 minutos. Foto: Reprodução Redes Sociais
-
De acordo com o canal inglês "BBC", Tembu Ebere teve diversas dores de cabeça, além de olhos e rosto inchados, provavelmente em decorrência do uso de todos os músculos da região por muitas horas seguidas. E ele não entrou no Guinness por não ter se inscrito oficialmente. Foto: Reprodução Redes Sociais
-
-
Mas a busca por diversos recordes estranhos nem sempre traz consequências tão dramáticas. A búlgara Andrea Ivanoa, por exemplo, realizou 43 procedimentos estéticos e gastou mais de R$ 92 mil para ter os maiores lábios do mundo. E conseguiu. Foto: - Reprodução Instagram
-
Já o americano Donald Gorske entrou no Guinness por passar 50 anos comendo pelo menos um Big Mac, lanche do McDonalds, por dia. Foram mais de 25 mil hamburgueres ingeridos. Foto: - Divulgação Guinness World Records
-
O francês Michel Lotito (1950-2007) ficou mundialmente conhecido por ingerir objetos nada comuns, como pneus de bicicletas. O homem começou na rotina de comer o indigerível aos nove anos. Foto: - Divulgação Guinness World Records
-
-
Michel ficou conhecido também por comer um avião. Mesmo aos poucos, isso não é nem um pouco recomendável. Ele partia em pedaços muito pequenos para ajudar a digestão. E engolia os objetos como se fossem pílulas. Foto: - Divulgação Guinness World Records
-
Em 2018, o americano Joel Strasser, dos Estados Unidos, conseguiu colocar 3.500 palitos de dente em sua longa barba. Foto: - Divulgação Guinness World Records
-
Em 31/3/2018, a americana Brittany Walsh entrou no Guinness por ter o tiro com arco mais distante usando os pés: 12,31 metros. Foto: - Divulgação Guinness World Records
-
-
A indiana Nilanshi Patel tinha, em 2018, era a adolescente com maior cabelo do mundo: 1,7 metro. Foto: - Divulgação Guinness World Records
-
Em 2017, a americana Michelle Lesco, devorou uma tigela de macarrão em menos de 30 segundos, num restaurante do Arizona. Foto: - Divulgação Guinness World Records
-
A americana Michelle Kinney conseguiu, também em 2017, levantar 539,77 quilos por intermédio de levantamentos de pedras da Atlas em um minuto. Foto: - Divulgação Guinness World Records
-